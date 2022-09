Spanische Nationalhymne: Text, Entstehung, Melodie - alle Infos zum "Marcha Real"

Die spanische Nationalhymne wartet mit einer Besonderheit auf. GOAL gibt Euch alle Informationen zum Marcha Real.

Vor Länderspielen der spanischen Nationalmannschaft kommt es immer zu einer Besonderheit. Während die eine Mannschaft den Text ihrer Nationalhymne mitsingt, bleiben die Münder der Spanier stumm. Die einfache Erklärung: Die spanische Nationalhymne, der "Marcha Real" (dt.: Königlicher Marsch), hat keinen Text.

Die Fans der Furia Roja summen stattdessen zur Melodie ihrer Nationalhymne mit. Weitere europäische Länder ohne Text bei der Nationalhymne sind San Marino, Bosnien-Herzegowina und der Kosovo.

Ihr wollt wissen, warum der "Marcha Real" keinen Text hat? GOAL liefert Euch in diesem Artikel alle wissenswerten Informationen rund um die spanische Nationalhymne.

Spanische Nationalhymne: Text

Warum der "Marcha Real" keinen Text hat, ist bis heute nicht eindeutig klar.

Hauptgrund dürfte die Uneinigkeit der spanischen Regionen sein. Provinzen wie Katalonien oder das Baskenland stehen der spanischen Krone auch noch heute sehr kritisch gegenüber, was eine Textfindung in der Vergangenheit erschwerte und noch immer erschwert.

Zudem gab es bereits in der weit entfernten Vergangenheit immer wieder Streitigkeiten über die Angemessenheit der Hymne. Die Republikaner verfügten beispielsweise lange über eine eigene Erkennungsmelodie und wollten sich mit der offiziellen spanischen Version nicht anfreunden.

In der jüngeren Vergangenheit wurden immer wieder Versuche unternommen, einen Text für die Nationalhymne zu finden. 2007 schaltete sich sogar das Olympische Komitee ein und bat in einem Wettbewerb um Einsendungen mit Textvorschlägen. Wenig überraschend stieß der beliebteste Vorstoß im Wettbewerb auf breite Ablehnung in der Bevölkerung.

2018 präsentierte Popsängerin Marta Sánchez einen Textvorschlag. Dieser wurde von Ministerpräsident Mariano Rajoy gelobt, stieß aber vor allem bei der spanischen Presse auf Ablehnung.

Spanische Nationalhymne: Entstehung, Komponist und Melodie des "Marcha Real"

Komponiert wurde der "Marcha Real" von Manuel de Espinosa, der von 1730 bis 1810 lebte. Er ist ein 62 Sekunden langer Grenadiermarsch, der anfänglich nur für Querflöten und Trommeln instrumentiert war.

Zunächst wurde das Lied lediglich als Begleitung von Militärmärschen eingesetzt, bevor der damalige Monarch König Carlos III. (1716 bis 1788) die Hymne nach und nach dann einspielen ließ, wenn er und seine Gattin offizielle Termine wahrnahmen. 1770 machte der König den Marsch dann zur offiziellen Nationalhymne Spaniens. Sie ist damit die älteste Nationalhymne Europas.

Seit mehr als 250 Jahren ist der "Marcha Real" nun die spanische Nationalhymne - mit kleinen Unterbrechungen. In den 1820er-Jahren, während der Ersten Republik (1873/74) und der Zweiten Republik (1931 bis 1939) wurde der Königliche Marsch durch andere Nationalhymnen ersetzt.