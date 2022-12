Nach enttäuschendem WM-Aus Spaniens: Luis Enrique nicht mehr Nationaltrainer

Deutschlands Gruppengegner Spanien scheiterte im Achtelfinale an Marokko. Nun geht Luis Enriques Zeit als Nationaltrainer zu Ende.

WAS IST PASSIERT? Luis Enrique ist nach dem Achtelfinal-Aus bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar nicht länger spanischer Nationaltrainer. Das teilte der Verband am Donnerstag mit.

WAS WURDE GESAGT? "Der Verband dankt Luis Enrique und seinem gesamten Trainerstab für die Arbeit, die sie in den letzten Jahren an der Spitze der A-Nationalmannschaft geleistet haben", heißt es in einem Statement. "Der RFEF wünscht Luis Enrique und seinem Team viel Glück bei ihren zukünftigen beruflichen Projekten."

WAS IST DER HINTERGRUND? Spanien, das in Deutschlands Gruppe hinter Japan auf Platz zwei landete, verlor das Achtelfinale nach 120 torlosen Minuten gegen Marokko im Elfmeterschießen.

Enriques Vertrag endete mit dem Turnier in Katar. Dem Statement zufolge trat der Verband mit der Empfehlung an Präsident Luis Rubiales heran, "ein neues Projekt" starten zu wollen. Diese Entscheidung teilte Rubiales dann Enrique mit.

WIE GEHT ES WEITER? Schon in den letzten beiden Tagen wurde heftig über die Zukunft des 52-Jährigen spekuliert. Als Favorit auf seine Nachfolge gilt nun U21-Coach Luis de la Fuente, der mit einigen Spielern der A-Nationalmannschaft bereits große Erfolge im Jugendbereich feiern konnte.

