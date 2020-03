Der spanische Verband hat seinen Klubs angesichts der Corona-Pandemie empfohlen, auch den Trainingsbetrieb einzustellen. Meister und der erklärten kurz darauf, dieser Empfehlung zu folgen.

Derweil vermeldete der spanische Fußball den ersten Corona-Fall. Geschäftsführer Martin Ortega vom Erstligisten wurde positiv getestet.

Given the healthcare situation and according to the recommendations of the Club's medical staff, the first team has suspended all activity until further notice. pic.twitter.com/NpKMg9QfWP