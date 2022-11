Unglaublich! Als Spanien-Coach Vicente del Bosque bei einem WM-Spiel einschlief

Die Gegner-Analyse ist für jeden Fußball-Trainer wichtig. Für Vicente del Bosque wirkte die Analyse eines WM-Spiels jedoch eher einschläfernd.

Es war wohl eine der verheerendsten Pleite der spanischen WM-Geschichte: Bei der Weltmeisterschaft 2014 verlor die Furia Roja am ersten Spieltag der Gruppenphase mit 1:5 gegen die Niederlande. Robin van Persie und Arjen Robben wirbelten im Doppelsturm die spanische Hintermannschaft mit je zwei Toren durcheinander.

Der Weltmeister von 2010 stand vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Chile richtig unter Druck. Druck, den der damalige spanische Nationaltrainer Vicente del Bosque in der Gegneranalyse offenbar nicht verspürte.

Nach der heftigen Pleite gegen die Niederlande flogen die Spanier noch in der Nacht von Salvador ins Teamhotel zurück nach Curitiba. Von der Niederlage geplättet, setzte sich del Bosque noch im Flugzeug an die Gegneranalyse. Im Morgengrauen schaute sich der Coach eine Aufnahme des zweiten Spiels der Gruppe B an: Chile gegen Australien. Die Südamerikaner feierten einen überzeugenden 3:1-Sieg über die Socceroos - von dem Spaniens Trainer del Bosque aber nicht allzu viel mitbekam.

Del Bosque: Schlafen während der Analyse als schlechtes Omen

"Ich bin eingeschlafen", gestand der heute 71-Jährige, den Abpfiff des Spiels bekam er vor sich hin schlafend nicht mehr mit. Ein schlechtes Omen für das zweite Gruppenspiel gegen Chile? Erfolgreich lief es für Spanien jedenfalls nicht, eher im Gegenteil: Schon im ersten Durchgang lag der amtierende Weltmeister mit 0:2 zurück, es war gleichzeitig der Endstand der Partie.

Nach zwei Spielen musste sich Spanien von der Weltmeisterschaft in Brasilien verabschieden. Die letzte Partie gegen Australien gewann die Furia Roja zwar mit 3:0, abwenden konnte das die WM-Schmach jedoch nicht mehr. Del Bosque blieb noch bis zur Europameisterschaft 2016 Nationaltrainer Spaniens, nach dem Achtelfinal-Aus gab er seinen Rücktritt bekannt.