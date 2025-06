"Besorgt, wie die Entscheidung ausfallen wird": Ex-Mitarbeiter packt über FFP-Vorwürfe gegen Manchester City aus

Manchester City will laut einem ehemaligen Finanzberater des Vereins schnell Klarheit im Financial-Fair-Play-Verfahren haben.

WAS WURDE GESAGT?

Stefan Borson, der einst für Manchester City arbeitete, gibt zu, dass die Verantwortlichen des Spitzenklubs eine endgültige Entscheidung im Financial-Fair-Play-Verfahren vor Beginn der nächsten Saison wollen.

Borson sagte gegenüber Football Insider: "Ich würde davon ausgehen, dass für City eine frühzeitige Entscheidung besser ist. Je länger die Beratungsphase oder die Entwurfsphase dauert, desto mehr kommt man zu der Überzeugung, dass das Urteil besonders sorgfältig vorbereitet werden muss, um sicherzustellen, dass sehr schwerwiegende Entscheidungen nicht angefochten werden können."

"Ich glaube jedoch nicht, dass wir uns bereits in dieser Phase befinden, in der wir eine Entscheidung erwarten können. Möglicherweise mussten erst andere Angelegenheiten geklärt werden, sodass die Entscheidung wahrscheinlich ohnehin frühestens im April gefallen wäre. Jetzt haben wir fast Juli. Ich glaube, wir kommen jetzt in eine Phase, in der City langsam besorgt darüber ist, wie die Entscheidung ausfallen wird. Noch ist Zeit, aber ich denke, dass es für den Verein schnell zu einem Grund zur Sorge werden wird, wenn sich die Entscheidung bis zum Beginn der Saison hinzieht."

WAS IST PASSIERT?

Manchester City wurden in der Vergangenheit in 115 Fällen Verstöße gegen das Financial-Fair-Play vorgeworfen. Der Klub wartet noch auf ein Urteil in einer langwierigen Saga, die sich bereits über mehr als zwei Jahre hinzieht. Ende Dezember 2024 wurde eine unabhängige Anhörung abgeschlossen, wobei über verschiedene Strafen spekuliert wurde.

WAS IST DER HINTERGRUND?

Der Premier-League-Klub könnte mit Punktabzügen, Transferverboten oder Geldstrafen belegt werden – ein Ausschluss aus der höchsten Spielklasse gilt jedoch als unrealistisch. Allerdings wartet man bei City auf eine Entscheidung, da ein Urteil einiges durcheinander rütteln könnte.

WIE GEHT ES WEITER?

City nimmt derzeit an der FIFA Klub-Weltmeisterschaft teil, wo es am Montag gegen den saudischen Pro-League-Klub Al-Hilal geht. Die Jagd nach dem Premier-League-Titel startet am 16. August mit einem Auswärtsspiel bei den Wolverhampton Wanderers.