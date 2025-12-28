Sohn von Klub-Legende wird Sportdirektor von Ajax Amsterdam

Kroes hatte zu Saisonbeginn John Heitinga als Coach eingestellt und ihn nach einer Niederlagenserie entlassen. Dabei kündigte er seinen Rücktritt an, sobald ein Nachfolger gefunden sei. Unter Interimscoach Henk Grim belegt Ajax in der Weihnachtspause Rang drei in der Ehrendivision. Der Traditionsklub hat noch keine Dauerlösung für den Trainerposten gefunden.

Jordi Cruyff spielte in seiner Jugend für Ajax Amsterdam

Cruyff (51) soll einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028 erhalten. Der Sohn der Vereinsikone Johan Cruyff spielte in seiner Jugend bei Ajax bevor er mit seinen Eltern nach Barcelona umzog. Als Spieler stand Cruyff-Junior beim FC Barcelona und Manchester United unter Vertrag. Neunmal wurde er in die Elftal berufen. Sein Vater Johan, Vize-Weltmeister von 1974, ist sowohl bei Ajax, als auch beim FC Barcelona eine Legende. Als Trainer der Katalanen formte er das "Dream Team" um Pep Guardiola, das Anfang der 1990er-Jahre für Furore sorgte. Er war Mentor von Guardiola.

Derzeit ist Jordi Cruyff noch als technischer Berater des indonesischen Fußballverbandes tätig. Er arbeitete zuvor auch als technischer Berater und Sportdirektor des FC Barcelona. Als Trainer war er in Ecuador, Maccabi Tel Aviv und bei zwei chinesischen Klubs aktiv.