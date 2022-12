Sofyan Amrabat offenbar im Fokus des FC Liverpool und von Tottenham Hotspur

Sofyan Amrabat steht wohl bei zwei Klubs aus der Premier League hoch im Kurs. Nach seiner starken WM ist der Marokkaner aber teuer geworden.

WAS IST PASSIERT? Nach seinen starken Leistungen bei der WM 2022 in Katar hat der marokkanische Nationalspieler Sofyan Amrabat offenbar das Interesse von zwei Premier-League-Klubs auf sich gezogen. Laut der Gazzetta dello Sport sollen das der FC Liverpool und Tottenham Hotspur sein.

WAS IST DER HINTERGRUND? Amrabat war maßgeblich an Marokkos Lauf in Katar beteiligt. Den Nordafrikanern gelang es auch dank des 26 Jahre alten Mittelfeldspielers, als erste Mannschaft aus Afrika bei einer WM in ein Halbfinale (1:2 gegen Frankreich) einzuziehen. Amrabat steht noch bis 2025 bei der AC Florenz unter Vertrag.

WIE GEHT ES WEITER? Die Fiorentina soll laut dem Bericht erst ab einer Ablösesumme in Höhe von 40 bis 45 Millionen Euro gesprächsbereit sein. Im kommenden Januar-Transferfenster erscheint ein Wechsel Amrabats in die Premier League unrealistisch, im kommenden Sommer könnte er dann aber über die Bühne gehen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Amrabat wechselte 2020 für 10,5 Millionen Euro vom FC Brügge nach Florenz. Dort entwickelte er sich nach einer halbjährigen Leihe nach Verona zum Stammspieler. In dieser Saison machte er für die AC Florenz wettbewerbsübergreifend 20 Spiele.