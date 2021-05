So wird Atletico Madrid heute spanischer Meister

Atletico Madrid könnte nach dem Spiel gegen Real Valladolid heute als Meister in Spanien feststehen. Goal erklärt, was dafür passieren muss.

Meister in LaLiga - dies wurden in den vergangenen sechs Jahren nur Real Madrid und der FC Barcelona. Am heutigen Samstag, 22. Mai, könnte die Dominanz der beiden spanischen Spitzenklubs enden. Atletico Madrid kann nach der Partie bei Real Valladolid als Meister der Saison 2020/21 feststehen. Die Partie wird um 18 Uhr im Nuevo Estadio Municipal Jose Zorrilla in Valladolid angepfiffen.

Atletico Madrid wurde zuletzt 2014 Meister. In dieser Saison führte Atletico die Tabelle fast ununterbrochen an. Nach 17 Spielen ohne Niederlage in Serie ist Real Madrid den Rojiblancos aber noch einmal nahe gekommen. Auf jeden Fall wird der Meister der Saison 2020/21 aus Madrid kommen.

Die Anhänger von Atletico lechzen nach der elften Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Diese würden sie am Brunnen des Neptun feiern, der kurioserweise nur 600 Meter vom Brunnen der Kybele entfernt ist. An diesem feiern normalerweise die Fans von Real die Titel.

Wird Atletico Madrid heute Meister? Wie sieht die Situation vor dem letzten Spieltag aus? Goal erklärt in diesem Artikel, was passieren muss, damit Atletico Madrid spanischer Meister wird und zeigt, wo die entscheidenden Spiel in LaLiga heute live zu verfolgen sind.

Feiert Atletico Madrid heute die Meisterschaft? So findet das Spiel bei Real Valladolid statt

Begegnung Real Valladolid - Atletico Madrid Wettbewerb LaLiga, 38. Spieltag Datum Samstag, 22. Mai Anstoß 18 Uhr Ort Nuevo Estadio Municipal Jose Zorilla, Valladolid

So wird Atletico Madrid heute spanischer Meister: Ausgangsposition und Modus

Vor dem letzten Spieltag könne nur noch zwei Mannschaften Meister werden: Atletico Madrid und Lokalrivale Real Madrid. Der FC Barcelona hat sich durch die 1:2-Niederlage am vergangenen Sonntag gegen Celta Vigo vorzeitig aus dem Meisterschaftskampf verabschiedet.

Die Entscheidung fällt also bei den beiden parallel stattfinden Spielen Real Valladolid gegen Atletico Madrid und Real Madrid gegen FC Villarreal.

Atletico führt die Tabelle mit 83 Punkten vor Real Madrid (81 Punkte) an. Wegen des speziellen Modus in LaLiga kann bei Punktgleichheit zweier Teams am Saisonende die Tordifferenz vernachlässigt werden. Es zählt in diesem Fall nämlich der direkte Vergleich der beiden Teams.

In dieser Saison gewann Real am 13. Spieltag mit 2:0 gegen Atletico, das Spiel in der Rückrunde endete am 26. Spieltag 1:1. Das heißt, dass der direkte Vergleich an Real Madrid geht.

So sieht die Tabelle vor dem 37. Spieltag aus

Platz Verein Torverhältnis Differenz Punkte 1 Atletico Madrid 65:24 + 41 83 2 Real Madrid 65:27 + 38 81

So wird Atletico Madrid heute Meister: Das passiert bei einem Sieg

Kommen wir zuerst zur einfachsten Variante! Gewinnt Atletico Madrid heute in Valladolid, ist das Team von Trainer Diego Simeone Meister. Das passiert unabhängig vom Ausgang des Spieles von Real Madrid. Selbst mit einem Sieg können die Königlichen den Lokalrivalen nicht mehr vom Spitzenplatz verdrängen.

So wird Atletico Madrid heute Meister: Das passiert bei einem Unentschieden

Jetzt wird es kompliziert! Wenn Atletico heute in Valladolid einen Punkt holt, ist die Meisterschaft in Gefahr - aber nur im Fall eines Sieges von Real Madrid. Treten diese beide Fälle ein, wären die beiden Teams punktgleich und Real wegen des gewonnenen direkten Vergleichs (siehe oben) zum 35. Mal spanischer Meister.

Spielt Real Madrid bei einem Remis von Atletico dagegen ebenfalls nur Unentschieden oder verliert sogar, heißt der Meister in Spanien Atletico Madrid.

So wird Atletico Madrid heute Meister: Das passiert bei einer Niederlage

Nun zum dritten möglichen Szenario aus Sicht von Atletico Madrid. Bei einer eigenen Niederlage am letzten Spieltag sind die Rojiblancos auf einen Patzer von Real angewiesen - genauer gesagt auf ein Unentschieden oder eine Niederlage.

Never stop believing.

Vamos Atlético de Madrid 🔴⚪ pic.twitter.com/F5jGgodjwP — Atlético de Madrid (@atletienglish) May 21, 2021

Sollte Real bei einer Niederlage Atleticos aber gewinnen, würde Real noch an Atletico vorbeiziehen.

Bei aller Rechnerei steht eines fest: Real Madrid muss heute auf jeden Fall gewinnen, um noch eine Chance auf die Meisterschaft zu haben.

So seht ihr LaLiga heute LIVE im TV und LIVE-STREAM

Ihr wollt das spannende Saisonfinale in der spanische Eliteliga heute LIVE im TV oder LIVE-STREAM verfolgen? Das ist in Deutschland nur bei DAZN möglich. Der Streamingdienst hat sich nämlich die Übertragungsrechte an LaLiga gesichert.

Heute könnt Ihr bei DAZN die Spiele von Atletico und Real Madrid in einer "Meister-Konferenz" ab 17.45 Uhr sehen. Zudem werden die beiden Partien auch als Einzelspiel gezeigt.

Neben LaLiga hat DAZN ein weiteres umfangreiches Fußballangebot parat. So werden unter anderem Live-Spiele aus der Serie A, ausgewählte Partien der Bundesliga sowie der Ligue 1 gezeigt. Auch jede Menge Länderspiele werden im LIVE-STREAM ausgestrahlt.

Der erste Monat ist kostenlos, die Folgemonate kosten 11,99 Euro im Monatsabo. Für ein Jahresabo werden einmalig 119,99 Euro fällig.