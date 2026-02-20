So sehen Sie WWE Elimination Chamber Chicago: Datum, Uhrzeiten, TV- und Streaming-Details, Match Card und mehr

Wrestlemania 42 rückt immer näher. Falls Sie zu den wenigen gehören, die sich diesen Termin noch nicht im Kalender vorgemerkt haben: Das größte Wrestling-Event des Jahres findet am 11. und 12. April im Allegiant Stadium in Las Vegas statt. Bevor wir uns jedoch zu sehr mitreißen lassen und zu schnell auf die Vorlauf-Taste drücken, steht noch ein weiteres großes „Premium Live Event“ (PLE) an, bevor wir uns ganz auf Vegas konzentrieren.

Der Februar endet mit einem epischen Knall: Am 28. Februar findet die 16. Ausgabe von WWE Elimination Chamber im United Center in Chicago, Illinois, statt. Das Konzept der Elimination Chamber reicht bis ins Jahr 2002 zurück, als das erste Match bei der Survivor Series dieses Jahres stattfand, bei dem Shawn Michaels Triple H entthronte (und auch Chris Jericho, Rob Van Dam, Booker T und Kane besiegte) und in New York zum neuen World Heavyweight Champion wurde.

Eric Bischoff und Triple H (Paul Levesque) gelten als die ursprünglichen Schöpfer der Elimination Chamber-Idee, die anschließend bei verschiedenen WWE-Pay-per-Views zum Einsatz kam. Als eigenständiges PPV-Event wurde es jedoch erst 2010 etabliert, als es No Way Out als jährliches PLE im Februar ablöste.

Getty Images

Die erste Elimination Chamber-Veranstaltung fand am 21. Februar 2010 im Scottrade Center in St. Louis, Missouri, statt. Die Idee hinter der Veranstaltung war, dass mehrere Teilnehmer in der Elimination Chamber in Ausscheidungskämpfen gegeneinander antreten würden, wobei entweder Meisterschaften oder zukünftige Titelchancen auf dem Spiel standen. 2018 war ein denkwürdiges Jahr für die Elimination Chamber, denn neben dem ersten 7-Mann-Kampf gab es endlich auch einen eigenen Chamber-Kampf für Wrestlerinnen.

Die Elimination Chamber-Kämpfe werden in der Regel von sechs Teilnehmern (oder sechs Tag-Teams bei einem Tag-Team-Chamber-Kampf) bestritten, wobei zwei den Kampf im Ring beginnen. Gleichzeitig werden die anderen vier in geschlossenen Kapseln an jeder Ecke des Rings innerhalb der mit Ketten verbundenen Stahlkonstruktion festgehalten. Alle fünf Minuten wird einer der vier Teilnehmer (oder Teams) aus den Kapseln in den laufenden Kampf entlassen.

WWE

Dies wird so lange fortgesetzt, bis alle vier freigelassen wurden, wobei der Kampf in der Regel über zwanzig Minuten dauert. Das Ziel des Kampfes ist es, alle Gegner durch Pinfall oder Submission zu eliminieren. Zum zweiten Mal in Folge werden 12 Superstars (sechs Männer und sechs Frauen) wieder in die Elimination Chamber steigen, wobei die Gewinner beider Kämpfe sich Titelchancen bei der kommenden Wrestlemania sichern.

GOAL zeigt Ihnen alle wichtigen Informationen, die Sie vor diesem Elimination Chamber-Event wissen müssen, darunter, wie Sie die spannende Action verfolgen oder streamen können und welche Wrestling-Stars sich im Rampenlicht präsentieren werden.

Wann findet WWE Elimination Chamber statt?

WWE Elimination Chamber findet am 22 . Februar statt und wird weltweit wie folgt ausgestrahlt (Zeiten sind ungefähre Angaben):

Land Show beginnt 🇺🇸 Vereinigte Staaten 16:00 Uhr PT / 19:00 Uhr ET 🇬🇧 Vereinigtes Königreich 00:00 Uhr GMT (Sonntag) 🌍 MENA 2:00 Uhr AST (Sonntag) 🇦🇺 Australien 10:00 Uhr AEST (Sonntag) 🇮🇳 Indien 4:30 Uhr IST (Sonntag)

Wo findet WWE Elimination Chamber statt?

Getty Images

Dies ist die erste Elimination Chamber, die in Chicago im United Center stattfindet . Die Arena hat eine Kapazität von fast 21.000 Zuschauern und ist damit die größte Arena der NBA. Sie ist die Heimat der Chicago Bulls in der NBA und der Chicago Blackhawks in der NHL. Zufälligerweise war die erste Veranstaltung, die in dieser Halle stattfand, der WWF SummerSlam im Jahr 1994. Hier finden auch andere Sportveranstaltungen statt, darunter MMA, Bull Riding, Tennis und vieles mehr. Es wurden bereits Konzerte von einigen der größten Künstler weltweit veranstaltet, darunter Adele, Harry Styles, Olivia Rodrigo, Coldplay, Celine Dion und viele mehr.

🇺🇸 Wie man WWE Elimination Chamber in den USA sehen und streamen kann

In den Vereinigten Staaten können Sie alle Kämpfe von Elimination Chamber live auf ESPN verfolgen, wo alle WWE Premium Live Events, einschließlich WrestleMania, übertragen werden. Selbst wenn Sie die Live-Übertragung nicht sehen können, steht Ihnen am nächsten Tag ein Stream zur Verfügung, sodass Sie keine Sekunde der Action verpassen müssen.

Elimination Chamber wird im Rahmen des Unlimited-Tarifs des ESPN DTC-Dienstes gestreamt, für den entweder ein monatliches Abonnement für 29,99 $ oder ein Abonnement für ein Paket erforderlich ist, das ESPN Unlimited über einen teilnehmenden TV-Dienstanbieter wie Fubo enthält.

FuboTV ist ein erstklassiger Streaming-Dienst, der ESPN in allen seinen Paketen anbietet . Fubo bietet mehrere Abonnementmodelle an, darunter das neue „Fubo Sports“, das im ersten Monat 45,99 $ und in den folgenden Monaten 55,99 $ pro Monat kostet. Es ist optimiert und auf Sport ausgerichtet und umfasst über 28 Kanäle, darunter ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, Tennis Channel und lokale Sender wie ABC, CBS und FOX. Andere Fubo-Tarife beginnen bei 84,99 $/Monat, wobei Neukunden für alle Tarife eine kostenlose 7-Tage-Testversion erhalten. Der Streaming-Dienst ist ein Muss für Wrestling- und allgemeine Sportfans.

🌏 So können Sie WWE Elimination Chamber weltweit ansehen und streamen

Wrestling-Fans auf der ganzen Welt, einschließlich Großbritannien, können WWE Elimination Chamber und alle WWE-Shows auf Netflix per Livestream verfolgen. Die globale Streaming-Plattform hat zu Beginn des Jahres 2025 einen 10-Jahres-Vertrag mit der WWE abgeschlossen.

Land Basisplan Standard-Plan Premium-Plan 🇬🇧 Vereinigtes Königreich 5,99 12,99 18,99 🇦🇺 Australien 7,99 AUD 18,99 AUD 25,99 AUD 🇮🇳 Indien 199 INR 499 INR 649 INR 🇯🇵 Japan 890 1.590 2.290 🇲🇽 Mexiko 119 MXN 249 MXN 329 MXN 🇨🇦 Kanada 7,99 CAD 18,99 CAD 23,99 CAD

🛜 Mit einem VPN können Sie WWE Elimination Chamber von überall aus sehen

Wenn WWE Elimination Chamber in Ihrer Region nicht live zu sehen ist oder Sie auf Reisen sind, können Sie ein VPN verwenden, um die Action von überall aus zu verfolgen. Ein VPN erstellt eine sichere Verbindung, um geografische Beschränkungen zu umgehen und von überall aus auf Ihre Lieblings-Streaming-Dienste zuzugreifen.

Wir empfehlen NordVPN, aber Sie können auch unseren ausführlichen VPN-Leitfaden für andere Optionen lesen.

WWE Elimination Chamber Match Card

Spiel Teilnehmer Elimination Chamber Match der Männer Randy Orton – LA Knight – Cody Rhodes – Je'Von Evans Elimination Chamber Match der Frauen Tiffany Stratton – Rhea Ripley – Alexa Bliss – Asuka Intercontinental Championship Match der Frauen Becky Lynch gegen AJ Lee Schwergewichts-Meisterschaftskampf der Männer CM Punk gegen Finn Bálor

Teilnehmer der Elimination Chamber der Männer

Randy Orton

LA Knight

Cody Rhodes

Je'Von Evans

Teilnehmerinnen der Elimination Chamber der Frauen

Tiffany Stratton

Rhea Ripley

Alexa Bliss

Asuka

Becky Lynch vs. AJ Lee (Kampf um den Intercontinental-Titel der Frauen)

WWE

Becky Lynch und AJ Lee liegen sich seit Lees Rückkehr zur WWE nach zehnjähriger Pause in den Haaren, als sie ihrem Ehemann CM Punk dabei half, Lynch und deren Ehemann Seth Rollins bei Wrestlepalooza zu besiegen. Lee kehrte später zurück, um Lynch abzulenken und dafür zu sorgen, dass sie ihren Intercontinental-Titel der Frauen bei Raw an Maxxine Dupri verlor. Dann, bei Survivor Series: WarGames, sicherte Lee ihrem Team den Sieg, indem sie Lynch mit dem Black Widow zur Aufgabe zwang.

The Man hat sich seitdem in einem umstrittenen Sieg den Titel von Dupri zurückerobert. Als Lee bei RAW auftauchte und ihre Rede unterbrach, forderte die empörte Titelträgerin sie zu einem Match bei WWE Elimination Chamber heraus, um sich zu rächen.

CM Punk vs. Finn Bálor (Kampf um den Schwergewichtstitel der Männer)

WWE

Finn Bálor verlor einen unglaublichen Weltmeistertitelkampf gegen CM Punk bei Raw in Belfast, wobei Punk nach dem Kampf den Arm seines Herausforderers hochhielt. Als ihm jedoch die Teilnahme am Royal Rumble Match verweigert wurde, griff Bálor Punk an, um sich selbst im Titelrennen zu halten. In einem Wortgefecht in einer Ausgabe von Raw bat Punk General Manager Adam Pearce, Bálor eine Titel-Revanche bei WWE Elimination Chamber zu gewähren.

Pearce stimmte zu, und so steht es nun fest. Bálor bekommt eine weitere Chance, den Men's World Heavyweight Title zu erringen.

🎟️ So bekommen Sie Tickets für WWE Elimination Chamber

Die Nachfrage nach Tickets für WWE Elimination Chamber ist wie bei allen WWE-Veranstaltungen hoch, aber über die WWE-Website sind noch Plätze verfügbar. Das offizielle Ticketportal ist zwar die sicherste Möglichkeit für Fans, WWE-Tickets zu kaufen, aber diejenigen, die unbedingt nach Chicago reisen möchten, sollten auch sekundäre Wiederverkaufsseiten wie StubHub in Betracht ziehen, die ihnen die besten Chancen bieten, Tickets zu ergattern.