So sehen Sie das heutige Premier-League-Spiel Chelsea gegen Leeds: Live-Stream, TV-Sender und Anstoßzeit

Wie Sie das Premier League-Spiel zwischen Chelsea und Leeds sehen können, sowie Anstoßzeit und Mannschaftsnachrichten

Chelseas Kampf um einen Platz in der Champions League geht gegen das wiedererstarkte Team aus Leeds im Stamford Bridge weiter.

Hier finden Sie englischsprachige Live-Streams von Chelsea gegen Leeds, denn GOAL liefert Ihnen alles, was Sie wissen müssen, um das Spiel heute zu sehen.

USAPeacock
GroßbritannienTNT Sports
AustralienStan Sport
KanadaFubo Kanada
IndienJioStar
Süd-/Subsahara-AfrikaSuperSport
MalaysiaAstro
Naher OstenbeIN Sports MENA

So können Sie mit einem VPN überall fernsehen

Wenn Sie ins Ausland reisen oder einfach nur von einem anderen Teil der Welt aus auf Ihre üblichen Streaming-Dienste zugreifen möchten, können Sie auf geografische Beschränkungen stoßen. Hier kommt ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) ins Spiel.

Ein VPN wie ExpressVPN ermöglicht Ihnen eine sichere, verschlüsselte Online-Verbindung. Indem Sie Ihren Standort virtuell in ein Land verlegen, in dem das Spiel übertragen wird, können Sie Sperren umgehen und Ihr Lieblingsteam live verfolgen. Klicken Sie hier für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung oder lesen Sie alternativ den Leitfaden von GOAL zu den besten VPNs für Sport-Streaming.

Umgehen Sie geografische Beschränkungen mit einem VPNHolen Sie sich Express!

Anstoßzeit Chelsea gegen Leeds

Chelsea gegen Leeds beginnt am 10. Februar 2026 um 19:30 Uhr GMT.

Spielvorschau

Chelsea ist unter dem neuen Trainer Liam Rosenior in Hochform und hat sieben seiner letzten neun Spiele in allen Wettbewerben gewonnen, darunter die letzten vier in der Liga. Die beiden Niederlagen in dieser Serie waren beide EFL-Cup-Halbfinalspiele gegen Arsenal.

Leeds hat in den letzten vier EPL-Spielen sieben Punkte geholt und liegt damit sechs Punkte vor der Abstiegszone. Besorgniserregend für die Mannschaft von Daniel Fsarke ist jedoch, dass 14 der letzten 18 Punkte im Elland Road erzielt wurden und sie keines der letzten neun Ligaspiele auswärts gewonnen hat.

Leeds United v Chelsea - Premier LeagueGetty Images

Verletzungen, Sperren, wichtige Statistiken

Chelsea muss auf die Langzeitverletzten Romeo Lavia und Levi Colwill verzichten. Andrey Santos ist nach seiner Auswechslung gegen die Wolves fraglich.

Anton Stach ist der einzige verletzungsbedingte Ausfall bei Leeds.

Nach seinem Hattrick gegen die Wolves ist Cole Palmer der erste Spieler in der Geschichte der Premier League, der drei Hattricks in der ersten Halbzeit erzielt hat.

Dominic Calvert-Lewin könnte der erste Leeds-Spieler seit Mark Viduka in der Saison 2000/01 werden, der in derselben Saison sowohl zu Hause als auch auswärts gegen Chelsea trifft, nachdem er im Hinspiel ein Tor erzielt hat.

Wolverhampton Wanderers v Chelsea - Premier LeagueGetty Images

Team-News & Kader

FC Chelsea vs Leeds Voraussichtliche Aufstellungen

FC ChelseaHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

3-4-3

Home team crestLEE
1
Robert Sánchez
27
M. Gusto
3
M. Cucurella
23
T. Chalobah
29
W. Fofana
8
Enzo Fernández
41
Estevao
10
C. Palmer
25
Moisés Caicedo
7
P. Neto
20
J. Pedro
26
K. Darlow
5
P. Struijk
6
J. Rodon
24
J. Justin
2
J. Bogle
3
G. Gudmundsson
44
I. Gruev
4
E. Ampadu
19
N. Okafor
9
D. Calvert-Lewin
11
B. Aaronson

3-4-3

LEEAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • L. Rosenior

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • D. Farke

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Form

CHE
-Form

Tor erzielt (kassiert)
12/7
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

LEE
-Form

Tor erzielt (kassiert)
8/7
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Head-to-Head-Bilanz

CHE

Letzte 5 Spiele

LEE

3

Siege

0

Unentschieden

2

Siege

8

Erzielte Tore

8
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Tabelle

Schritt-für-Schritt-Anleitung für VPN, um heute Chelsea gegen Leeds zu sehen

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Herunterladen und installieren: Melden Sie sich bei ExpressVPN oder einem anderen seriösen VPN-Dienst an (siehe Anleitung von GOAL hier) und laden Sie die App auf Ihr Gerät herunter.
  2. Mit einem Server verbinden: Öffnen Sie die App und wählen Sie einen Serverstandort aus, an dem das Spiel übertragen wird (wenn Sie sich beispielsweise in Großbritannien befinden, aber einen US-Stream sehen möchten, verbinden Sie sich mit einem US-Server).
  3. Cache leeren: Manchmal behält Ihr Browser Ihren alten Standort bei. Löschen Sie Ihre Cookies oder aktualisieren Sie Ihren Browser, um sicherzustellen, dass die Änderung wirksam wird.
  4. Starten Sie das Streaming: Rufen Sie die Website und die App Ihres Senders auf und genießen Sie das Spiel.

So schauen Sie auf dem großen Bildschirm

Das Anschauen auf Ihrem Smartphone oder Laptop ist in Ordnung, aber Live-Sport gehört auf den großen Bildschirm. So richten Sie das VPN auf Ihrem Fernseher ein:

  • Smart-TVs und Fire Stick: Die meisten Android-basierten Fernseher und Geräte wie der Amazon Fire TV Stick oder Google Chromecast mit Google TV verfügen über native VPN-Apps. Suchen Sie einfach im App Store Ihres Fernsehers nach Ihrem VPN-Anbieter, melden Sie sich an und stellen Sie eine Verbindung her, genau wie auf Ihrem Smartphone.
  • Apple TV, Roku und Konsolen: Diese Geräte unterstützen oft keine direkten VPN-Apps. Die einfachste Lösung ist die Verwendung von Smart DNS ( in der Regel in den Einstellungen Ihres VPN-Kontos zu finden) oder das Spiegeln/Übertragen des Streams von Ihrem mit dem VPN verbundenen Smartphone oder Laptop auf Ihren Fernseher.

Umgehen Sie geografische Beschränkungen mit einem VPNHolen Sie sich Express!

Automatisch übersetzt von GOAL-e

