Chelseas Kampf um einen Platz in der Champions League geht gegen das wiedererstarkte Team aus Leeds im Stamford Bridge weiter.

Hier finden Sie englischsprachige Live-Streams von Chelsea gegen Leeds, denn GOAL liefert Ihnen alles, was Sie wissen müssen, um das Spiel heute zu sehen.

So können Sie mit einem VPN überall fernsehen

Wenn Sie ins Ausland reisen oder einfach nur von einem anderen Teil der Welt aus auf Ihre üblichen Streaming-Dienste zugreifen möchten, können Sie auf geografische Beschränkungen stoßen. Hier kommt ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) ins Spiel.

Ein VPN wie ExpressVPN ermöglicht Ihnen eine sichere, verschlüsselte Online-Verbindung. Indem Sie Ihren Standort virtuell in ein Land verlegen, in dem das Spiel übertragen wird, können Sie Sperren umgehen und Ihr Lieblingsteam live verfolgen. Klicken Sie hier für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung oder lesen Sie alternativ den Leitfaden von GOAL zu den besten VPNs für Sport-Streaming.

Anstoßzeit Chelsea gegen Leeds

Premier League - Premier League Stamford Bridge

Chelsea gegen Leeds beginnt am 10. Februar 2026 um 19:30 Uhr GMT.

Spielvorschau

Chelsea ist unter dem neuen Trainer Liam Rosenior in Hochform und hat sieben seiner letzten neun Spiele in allen Wettbewerben gewonnen, darunter die letzten vier in der Liga. Die beiden Niederlagen in dieser Serie waren beide EFL-Cup-Halbfinalspiele gegen Arsenal.

Leeds hat in den letzten vier EPL-Spielen sieben Punkte geholt und liegt damit sechs Punkte vor der Abstiegszone. Besorgniserregend für die Mannschaft von Daniel Fsarke ist jedoch, dass 14 der letzten 18 Punkte im Elland Road erzielt wurden und sie keines der letzten neun Ligaspiele auswärts gewonnen hat.

Verletzungen, Sperren, wichtige Statistiken

Chelsea muss auf die Langzeitverletzten Romeo Lavia und Levi Colwill verzichten. Andrey Santos ist nach seiner Auswechslung gegen die Wolves fraglich.

Anton Stach ist der einzige verletzungsbedingte Ausfall bei Leeds.

Nach seinem Hattrick gegen die Wolves ist Cole Palmer der erste Spieler in der Geschichte der Premier League, der drei Hattricks in der ersten Halbzeit erzielt hat.

Dominic Calvert-Lewin könnte der erste Leeds-Spieler seit Mark Viduka in der Saison 2000/01 werden, der in derselben Saison sowohl zu Hause als auch auswärts gegen Chelsea trifft, nachdem er im Hinspiel ein Tor erzielt hat.

Schritt-für-Schritt-Anleitung für VPN, um heute Chelsea gegen Leeds zu sehen

NordVPN

Herunterladen und installieren: Melden Sie sich bei ExpressVPN oder einem anderen seriösen VPN-Dienst an (siehe Anleitung von GOAL hier) und laden Sie die App auf Ihr Gerät herunter. Mit einem Server verbinden: Öffnen Sie die App und wählen Sie einen Serverstandort aus, an dem das Spiel übertragen wird (wenn Sie sich beispielsweise in Großbritannien befinden, aber einen US-Stream sehen möchten, verbinden Sie sich mit einem US-Server). Cache leeren: Manchmal behält Ihr Browser Ihren alten Standort bei. Löschen Sie Ihre Cookies oder aktualisieren Sie Ihren Browser, um sicherzustellen, dass die Änderung wirksam wird. Starten Sie das Streaming: Rufen Sie die Website und die App Ihres Senders auf und genießen Sie das Spiel.

So schauen Sie auf dem großen Bildschirm

Das Anschauen auf Ihrem Smartphone oder Laptop ist in Ordnung, aber Live-Sport gehört auf den großen Bildschirm. So richten Sie das VPN auf Ihrem Fernseher ein: