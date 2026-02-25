So kaufen Sie Tickets für die Premier League 2025/26: Kommende Spielpaarungen, Durchschnittspreise und mehr

Die Premier League ist nach wie vor die unangefochtene Spitzenliga im Weltfußball, wenn es um Drama und Action geht. Einige der legendärsten Vereine und Spieler der Welt treten an, um sich einen Platz in der Geschichte zu sichern. Für Fans hat die Transferperiode begonnen, und jetzt haben Sie die Chance, sich Tickets für die Premier League zu sichern.
Mit über einem Jahrhundert an Ergebnissen ist die Premier League wirklich einzigartig. Sie werden den Meister Manchester City, den alten Rivalen Manchester United, Schwergewichte wie Liverpool und das starke Trio Arsenal, Chelsea und Tottenham Hotspur wiedererkennen. An athletischer Leistung und dynamischer Leidenschaft mangelt es hier nie.
Bevorstehende Spiele und Tickets für den 28. Spieltag der Premier League
|Datum & Uhrzeit (GMT)
|Spielplan
|Tickets
|Fr, 27. Februar, 20:00
|Wolverhampton gegen Aston Villa
|Sa, 28. Februar, 12:30
|AFC Bournemouth gegen Sunderland
|Sa, 28. Februar, 15:00
|Burnley gegen Brentford
|Sa, 28. Februar, 15:00
|Liverpool gegen West Ham United
|Sa, 28. Februar, 15:00
|Newcastle United gegen Everton
|Sa, 28. Februar, 17:30
|Leeds United gegen Manchester City
|So, 1. März, 14:00
|Brighton gegen Nottingham Forest
|So, 1. März, 14:00
|Fulham gegen Tottenham Hotspur
|So, 1. März, 14:00
|Manchester United gegen Crystal Palace
|So, 1. März, 16:30
|Arsenal gegen Chelsea
Bevorstehende Spiele und Tickets für den 29. Spieltag der Premier League
|Datum und Uhrzeit (GMT)
|Spiel
|Tickets
|Di, 3. März, 19:30 Uhr
|AFC Bournemouth gegen Brentford
|Di, 3. März, 19:30 Uhr
|Everton gegen Burnley
|Di, 3. März, 19:30 Uhr
|Leeds United gegen Sunderland
|Di, 3. März, 20:15
|Wolverhampton gegen Liverpool
|Mi, 4. März, 19:30 Uhr
|Aston Villa gegen Chelsea
|Mi, 4. März, 19:30 Uhr
|Brighton gegen Arsenal
|Mi, 4. März, 19:30 Uhr
|Fulham gegen West Ham United
|Mi, 4. März, 19:30 Uhr
|Manchester City gegen Nottingham Forest
|Mi, 4. März, 20:15
|Newcastle United gegen Manchester United
|Do, 5. März, 20:00
|Tottenham Hotspur gegen Crystal Palace
Bevorstehende Spiele und Tickets für den 30. Spieltag der Premier League
|Datum & Uhrzeit (GMT)
|Spielplan
|Tickets
|Sa, 14. März, 12:30
|West Ham United gegen Manchester City
|Sa, 14. März, 15:00
|Burnley gegen AFC Bournemouth
|Sa, 14. März, 15:00
|Crystal Palace gegen Leeds United
|Sa, 14. März, 15:00
|Sunderland gegen Brighton
|Sa, 14. März, 17:30
|Chelsea gegen Newcastle United
|So, 15. März, 14:00
|Arsenal gegen Everton
|So, 15. März, 14:00
|Manchester United gegen Aston Villa
|So, 15. März, 14:00
|Nottingham Forest gegen Fulham
|So, 15. März, 16:30
|Liverpool gegen Tottenham Hotspur
|Mo, 16. März, 20:00
|Brentford gegen Wolves
Bevorstehende Spiele und Tickets für den 31. Spieltag der Premier League
|Datum & Uhrzeit (GMT)
|Spielplan
|Tickets
|Fr, 20. März, 20:00
|AFC Bournemouth gegen Manchester United
|Sa, 21. März, 12:30
|Brighton gegen Liverpool
|Sa, 21. März, 15:00
|Fulham gegen Burnley
|Sa, 21. März, 17:30
|Everton gegen Chelsea
|Sa, 21. März, 20:00
|Leeds United gegen Brentford
|So, 22. März, 12:00
|Newcastle United gegen Sunderland
|So, 22. März, 14:15
|Aston Villa gegen West Ham United
|So, 22. März, 14:15
|Tottenham Hotspur gegen Nottm Forest
|So, 22. März, 16:30
|Carabao Cup Finale: Arsenal gegen Manchester City
Wie viel kosten Tickets für die Premier League?
Die Kosten für ein Premier League-Ticket variieren stark. Die meisten Vereine bieten gestaffelte Preise je nach Altersgruppe an, darunter Kategorien für Erwachsene, Jugendliche, Studenten und Senioren, aber diese Einstufungen unterscheiden sich von Team zu Team.
Darüber hinaus spielt auch die Sitzplatzposition eine große Rolle. Die Lage des Sitzplatzes und die Position auf der Tribüne beeinflussen den Preis erheblich, wobei Premium-Sitzplätze oft auch mit einem höheren Preis verbunden sind. Einige Vereine unterteilen die Spiele auch in Kategorien – beispielsweise können hochkarätige Begegnungen gegen namhafte Gegner in eine höhere Kategorie fallen, wodurch die Preise entsprechend steigen.
Kürzlich hat die Premier League die Preise für Auswärtsspiele auf 30 £ pro Ticket begrenzt. Wenn Sie also nach einer günstigeren Option suchen, sollten Sie sich über die Auswärtsspiele Ihres Teams informieren und nach entsprechenden Tickets Ausschau halten.
Im Folgenden hat GOAL die Vereine der Premier League 2025-2026, ihre Heimstadien, die durchschnittlichen Ticketpreise an Spieltagen sowie die voraussichtlichen Preise für Saisonkarten aufgelistet.
Premier-League-Vereine 2025/26 nach Ticketpreisen
Wie kann man Tickets für die Premier League kaufen?
Für Premier League-Spiele gibt es verschiedene Ticketoptionen, von Einzelkarten über Saisonkarten bis hin zu zusätzlichen Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des Vereins erhältlich sind.
Britische Fußballvereine vergeben Tickets in der Regel in drei Stufen:
- Zuerst an Saisonkarteninhaber.
- Dann an diejenigen, die bereits Heimspiele besucht haben und nach Treuepunkten eingestuft werden.
- Und schließlich an die Öffentlichkeit während der allgemeinen Verkaufsphase.
Sobald Sie Tickets für mehrere Spiele im Vitality Stadium gekauft haben, sammeln Sie Punkte, die Ihnen den Zugang erleichtern. Nur in seltenen Fällen werden Tickets für Spiele von Bournemouth in den freien Verkauf gegeben, wo jeder ein Ticket kaufen kann.
Gibt es noch Saisonkarten für die Premier League?
Die meisten Vereine der Premier League haben ihre Saisonkarten für die Saison 2025/26 bereits ausverkauft.
Beliebte Teams wie Arsenal, Liverpool, Manchester United, Tottenham und West Ham führen seit langem Wartelisten, von denen einige mehr als 10 bis 20 Jahre lang sind. Tottenham hat beispielsweise eine Warteliste mit über 80.000 Fans, während Liverpool und Man United Berichten zufolge jahrzehntelange Treue verlangen, um einen Platz zu sichern. Selbst Vereine mit kleineren Stadien wie Fulham, Leeds und Wolves haben aufgrund der hohen Nachfrage und der begrenzten Kapazitäten nur begrenzte oder gar keine Verfügbarkeit.
Brighton & Hove Albion und Manchester City zeichnen sich dadurch aus, dass sie noch Saisonkarten für Mitglieder verfügbar haben, ohne formelle Wartelisten und mit einer Vergabe nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“. Vereine wie Brentford, Crystal Palace und Nottingham Forest bieten einen begrenzten Zugang auf der Grundlage von Treuepunkten oder kurzen Wartezeiten. Aston Villa ist zwar ausverkauft, bietet aber eine GA+-Option mit zusätzlichen Vergünstigungen an.
Benötige ich eine Mitgliedschaft, um Premier-League-Tickets zu kaufen?Getty Images
In den meisten Fällen wird eine Mitgliedschaft empfohlen oder ist erforderlich, um Premier-League-Tickets zu kaufen, insbesondere für Spiele mit hoher Nachfrage oder Vereine mit einer starken Fangemeinde. Die meisten Premier-League-Vereine betreiben ein gestaffeltes Ticketingsystem, das folgende Prioritäten setzt:
- Inhaber von Saisonkarten
- Vereinsmitglieder (bezahlte Jahresmitgliedschaften)
- Allgemeiner Verkauf (sofern noch Tickets verfügbar sind)
Eine Mitgliedschaft gewährt in der Regel einen frühen Zugang zu Tickets, die Möglichkeit, Treuepunkte zu sammeln, und manchmal auch exklusive Inhalte oder Rabatte. Bei Spitzenclubs wie Arsenal, Liverpool, Manchester United oder Tottenham ist eine Mitgliedschaft oft die einzige Möglichkeit, an reguläre Spieltickets zu kommen, da allgemeine Verkaufsmöglichkeiten selten bis gar nicht vorhanden sind.
Allerdings können einige Vereine, insbesondere solche mit größeren Kapazitäten oder weniger konstanten Ausverkäufen, Nichtmitgliedern den Kauf von Tickets kurz vor dem Spieltag ermöglichen, sofern noch Plätze verfügbar sind. Der Kauf einer Mitgliedschaft erhöht Ihre Chancen erheblich und ist oft der zuverlässigste Weg, um sich Plätze zu sichern.
Kann ich günstige Premier-League-Tickets kaufen?
Der beste Ort, um günstige Tickets für Premier-League-Spiele zu kaufen, sind dieoffiziellen Ticketportale der Vereine.
Trotz der hohen Nachfrage wird kein anderer offizieller Händler Tickets für Spiele zu einem niedrigeren Preis als die jeweiligen Vereine anbieten.
Beachten Sie die Kaufbedingungen und vergewissern Sie sich, dass Sie von einer vertrauenswürdigen Quelle kaufen.