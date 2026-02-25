Goal.com
So kaufen Sie Tickets für die Premier League 2025/26: Kommende Spielpaarungen, Durchschnittspreise und mehr

Möchten Sie sich einen Platz in einer der renommiertesten Fußballligen der Welt sichern? Hier erfahren Sie genau, wie viel es kostet und wo Sie Tickets kaufen können.

Die Premier League ist nach wie vor die unangefochtene Spitzenliga im Weltfußball, wenn es um Drama und Action geht. Einige der legendärsten Vereine und Spieler der Welt treten an, um sich einen Platz in der Geschichte zu sichern. Für Fans hat die Transferperiode begonnen, und jetzt haben Sie die Chance, sich Tickets für die Premier League zu sichern.

Mit über einem Jahrhundert an Ergebnissen ist die Premier League wirklich einzigartig. Sie werden den Meister Manchester City, den alten Rivalen Manchester United, Schwergewichte wie Liverpool und das starke Trio Arsenal, Chelsea und Tottenham Hotspur wiedererkennen. An athletischer Leistung und dynamischer Leidenschaft mangelt es hier nie.

Bevorstehende Spiele und Tickets für den 28. Spieltag der Premier League

Datum & Uhrzeit (GMT)SpielplanTickets
Fr, 27. Februar, 20:00Wolverhampton gegen Aston VillaTickets
Sa, 28. Februar, 12:30AFC Bournemouth gegen SunderlandTickets
Sa, 28. Februar, 15:00Burnley gegen BrentfordTickets
Sa, 28. Februar, 15:00Liverpool gegen West Ham UnitedTickets
Sa, 28. Februar, 15:00Newcastle United gegen EvertonTickets
Sa, 28. Februar, 17:30Leeds United gegen Manchester CityTickets
So, 1. März, 14:00Brighton gegen Nottingham ForestTickets
So, 1. März, 14:00Fulham gegen Tottenham HotspurTickets
So, 1. März, 14:00Manchester United gegen Crystal PalaceTickets
So, 1. März, 16:30Arsenal gegen ChelseaTickets

Bevorstehende Spiele und Tickets für den 29. Spieltag der Premier League

Datum und Uhrzeit (GMT)SpielTickets
Di, 3. März, 19:30 UhrAFC Bournemouth gegen BrentfordTickets
Di, 3. März, 19:30 UhrEverton gegen BurnleyTickets
Di, 3. März, 19:30 UhrLeeds United gegen SunderlandTickets
Di, 3. März, 20:15Wolverhampton gegen LiverpoolTickets
Mi, 4. März, 19:30 UhrAston Villa gegen ChelseaTickets
Mi, 4. März, 19:30 UhrBrighton gegen ArsenalTickets
Mi, 4. März, 19:30 UhrFulham gegen West Ham UnitedTickets
Mi, 4. März, 19:30 UhrManchester City gegen Nottingham ForestTickets
Mi, 4. März, 20:15Newcastle United gegen Manchester UnitedTickets
Do, 5. März, 20:00Tottenham Hotspur gegen Crystal PalaceTickets

Bevorstehende Spiele und Tickets für den 30. Spieltag der Premier League

Datum & Uhrzeit (GMT)SpielplanTickets
Sa, 14. März, 12:30West Ham United gegen Manchester CityTickets
Sa, 14. März, 15:00Burnley gegen AFC BournemouthTickets
Sa, 14. März, 15:00Crystal Palace gegen Leeds UnitedTickets
Sa, 14. März, 15:00Sunderland gegen BrightonTickets
Sa, 14. März, 17:30Chelsea gegen Newcastle UnitedTickets
So, 15. März, 14:00Arsenal gegen EvertonTickets
So, 15. März, 14:00Manchester United gegen Aston VillaTickets
So, 15. März, 14:00Nottingham Forest gegen FulhamTickets
So, 15. März, 16:30Liverpool gegen Tottenham HotspurTickets
Mo, 16. März, 20:00Brentford gegen WolvesTickets

Bevorstehende Spiele und Tickets für den 31. Spieltag der Premier League

Datum & Uhrzeit (GMT)SpielplanTickets
Fr, 20. März, 20:00AFC Bournemouth gegen Manchester UnitedTickets
Sa, 21. März, 12:30Brighton gegen LiverpoolTickets
Sa, 21. März, 15:00Fulham gegen BurnleyTickets
Sa, 21. März, 17:30Everton gegen ChelseaTickets
Sa, 21. März, 20:00Leeds United gegen BrentfordTickets
So, 22. März, 12:00Newcastle United gegen SunderlandTickets
So, 22. März, 14:15Aston Villa gegen West Ham UnitedTickets
So, 22. März, 14:15Tottenham Hotspur gegen Nottm ForestTickets
So, 22. März, 16:30Carabao Cup Finale: Arsenal gegen Manchester CityTickets

Wie viel kosten Tickets für die Premier League?

Die Kosten für ein Premier League-Ticket variieren stark. Die meisten Vereine bieten gestaffelte Preise je nach Altersgruppe an, darunter Kategorien für Erwachsene, Jugendliche, Studenten und Senioren, aber diese Einstufungen unterscheiden sich von Team zu Team.

Darüber hinaus spielt auch die Sitzplatzposition eine große Rolle. Die Lage des Sitzplatzes und die Position auf der Tribüne beeinflussen den Preis erheblich, wobei Premium-Sitzplätze oft auch mit einem höheren Preis verbunden sind. Einige Vereine unterteilen die Spiele auch in Kategorien – beispielsweise können hochkarätige Begegnungen gegen namhafte Gegner in eine höhere Kategorie fallen, wodurch die Preise entsprechend steigen.

Kürzlich hat die Premier League die Preise für Auswärtsspiele auf 30 £ pro Ticket begrenzt. Wenn Sie also nach einer günstigeren Option suchen, sollten Sie sich über die Auswärtsspiele Ihres Teams informieren und nach entsprechenden Tickets Ausschau halten.

Im Folgenden hat GOAL die Vereine der Premier League 2025-2026, ihre Heimstadien, die durchschnittlichen Ticketpreise an Spieltagen sowie die voraussichtlichen Preise für Saisonkarten aufgelistet.

Premier-League-Vereine 2025/26 nach Ticketpreisen

ClubStadionTicketpreisbereich (Erwachsene, allgemeiner Eintritt)Preisspanne für SaisonkartenTickets
ArsenalEmirates Stadium31,50 £ – 141,001.073 £ – 2.050Ticket-Informationen
Aston VillaVilla Park44,50 £ – 92,00640 £ – 944Ticket-Informationen
BournemouthVitality Stadium33,00 £ – 56,00633 £ – 875Ticket-Informationen
BrentfordGtech Community Stadium40,00 £ – 65,00495 £ – 598 £Ticket-Informationen
Brighton & Hove AlbionAmerican Express Community Stadium34,00 £ – 78,00595 £ – 860Ticket-Informationen
BurnleyTurf Moor50,00 £ – 75,00455 £ – 500 £Ticket-Informationen
ChelseaStamford Bridge48,00 £ – 58,00595 £ – 940 £Ticket-Informationen
Crystal PalaceSelhurst Park48,00 £ – 58,00545 £ – 895 £Ticket-Informationen
EvertonGoodison Park55,00515 £ – 690 £Ticketinformationen
FulhamCraven Cottage35,00 £ – 105,00 £455 £ – 3.000 £Ticket-Informationen
Leeds UnitedElland Road33,00 £ – 56,00420 £ – £TBCTicket-Informationen
LiverpoolAnfield9,00 £ – 61,00699 £ – 886 £Ticket-Informationen
Manchester CityEtihad Stadium58,00 £ – 75,00385 £ – 1.030Ticket-Informationen
Manchester UnitedOld Trafford36,00 £ – 58,00559 £ – 950 £Ticket-Informationen
Newcastle UnitedSt James’ Park50,00 £ – 58,00417 £ – 811Ticket-Informationen
Nottingham ForestCity Ground45,00 £ – 60,00465 £ – 660Ticket-Informationen
SunderlandStadium of Light33,00 £ – 56,00390 £ – 720 £Ticket-Informationen
Tottenham HotspurTottenham Hotspur Stadium48,00 £ – 109,00807 £ – 2.015 £Ticket-Informationen
West Ham UnitedLondon Stadium30,00 £ – 120,00310 £ – 1.620Ticketinformation
Wolverhampton WanderersMolineux26,50 £ – 71,00525 £ – 833 £Ticket-Informationen

Wie kann man Tickets für die Premier League kaufen?

Für Premier League-Spiele gibt es verschiedene Ticketoptionen, von Einzelkarten über Saisonkarten bis hin zu zusätzlichen Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des Vereins erhältlich sind.

Britische Fußballvereine vergeben Tickets in der Regel in drei Stufen:

  1. Zuerst an Saisonkarteninhaber.
  2. Dann an diejenigen, die bereits Heimspiele besucht haben und nach Treuepunkten eingestuft werden.
  3. Und schließlich an die Öffentlichkeit während der allgemeinen Verkaufsphase.

Sobald Sie Tickets für mehrere Spiele im Vitality Stadium gekauft haben, sammeln Sie Punkte, die Ihnen den Zugang erleichtern. Nur in seltenen Fällen werden Tickets für Spiele von Bournemouth in den freien Verkauf gegeben, wo jeder ein Ticket kaufen kann.

Gibt es noch Saisonkarten für die Premier League?

Die meisten Vereine der Premier League haben ihre Saisonkarten für die Saison 2025/26 bereits ausverkauft.

Beliebte Teams wie Arsenal, Liverpool, Manchester United, Tottenham und West Ham führen seit langem Wartelisten, von denen einige mehr als 10 bis 20 Jahre lang sind. Tottenham hat beispielsweise eine Warteliste mit über 80.000 Fans, während Liverpool und Man United Berichten zufolge jahrzehntelange Treue verlangen, um einen Platz zu sichern. Selbst Vereine mit kleineren Stadien wie Fulham, Leeds und Wolves haben aufgrund der hohen Nachfrage und der begrenzten Kapazitäten nur begrenzte oder gar keine Verfügbarkeit.

Brighton & Hove Albion und Manchester City zeichnen sich dadurch aus, dass sie noch Saisonkarten für Mitglieder verfügbar haben, ohne formelle Wartelisten und mit einer Vergabe nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“. Vereine wie Brentford, Crystal Palace und Nottingham Forest bieten einen begrenzten Zugang auf der Grundlage von Treuepunkten oder kurzen Wartezeiten. Aston Villa ist zwar ausverkauft, bietet aber eine GA+-Option mit zusätzlichen Vergünstigungen an.

Benötige ich eine Mitgliedschaft, um Premier-League-Tickets zu kaufen?

Arsenal FC v Chelsea FC - Premier LeagueGetty Images

In den meisten Fällen wird eine Mitgliedschaft empfohlen oder ist erforderlich, um Premier-League-Tickets zu kaufen, insbesondere für Spiele mit hoher Nachfrage oder Vereine mit einer starken Fangemeinde. Die meisten Premier-League-Vereine betreiben ein gestaffeltes Ticketingsystem, das folgende Prioritäten setzt:

  1. Inhaber von Saisonkarten
  2. Vereinsmitglieder (bezahlte Jahresmitgliedschaften)
  3. Allgemeiner Verkauf (sofern noch Tickets verfügbar sind)

Eine Mitgliedschaft gewährt in der Regel einen frühen Zugang zu Tickets, die Möglichkeit, Treuepunkte zu sammeln, und manchmal auch exklusive Inhalte oder Rabatte. Bei Spitzenclubs wie Arsenal, Liverpool, Manchester United oder Tottenham ist eine Mitgliedschaft oft die einzige Möglichkeit, an reguläre Spieltickets zu kommen, da allgemeine Verkaufsmöglichkeiten selten bis gar nicht vorhanden sind.

Allerdings können einige Vereine, insbesondere solche mit größeren Kapazitäten oder weniger konstanten Ausverkäufen, Nichtmitgliedern den Kauf von Tickets kurz vor dem Spieltag ermöglichen, sofern noch Plätze verfügbar sind. Der Kauf einer Mitgliedschaft erhöht Ihre Chancen erheblich und ist oft der zuverlässigste Weg, um sich Plätze zu sichern.

Kann ich günstige Premier-League-Tickets kaufen?

Der beste Ort, um günstige Tickets für Premier-League-Spiele zu kaufen, sind dieoffiziellen Ticketportale der Vereine.

Trotz der hohen Nachfrage wird kein anderer offizieller Händler Tickets für Spiele zu einem niedrigeren Preis als die jeweiligen Vereine anbieten.

Beachten Sie die Kaufbedingungen und vergewissern Sie sich, dass Sie von einer vertrauenswürdigen Quelle kaufen.

