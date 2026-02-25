So kaufen Sie Tickets für die Premier League 2025/26: Kommende Spielpaarungen, Durchschnittspreise und mehr

Die Premier League ist nach wie vor die unangefochtene Spitzenliga im Weltfußball, wenn es um Drama und Action geht. Einige der legendärsten Vereine und Spieler der Welt treten an, um sich einen Platz in der Geschichte zu sichern. Für Fans hat die Transferperiode begonnen, und jetzt haben Sie die Chance, sich Tickets für die Premier League zu sichern.

Mit über einem Jahrhundert an Ergebnissen ist die Premier League wirklich einzigartig. Sie werden den Meister Manchester City, den alten Rivalen Manchester United, Schwergewichte wie Liverpool und das starke Trio Arsenal, Chelsea und Tottenham Hotspur wiedererkennen. An athletischer Leistung und dynamischer Leidenschaft mangelt es hier nie.

Bevorstehende Spiele und Tickets für den 28. Spieltag der Premier League

Datum & Uhrzeit (GMT) Spielplan Tickets Fr, 27. Februar, 20:00 Wolverhampton gegen Aston Villa Tickets Sa, 28. Februar, 12:30 AFC Bournemouth gegen Sunderland Tickets Sa, 28. Februar, 15:00 Burnley gegen Brentford Tickets Sa, 28. Februar, 15:00 Liverpool gegen West Ham United Tickets Sa, 28. Februar, 15:00 Newcastle United gegen Everton Tickets Sa, 28. Februar, 17:30 Leeds United gegen Manchester City Tickets So, 1. März, 14:00 Brighton gegen Nottingham Forest Tickets So, 1. März, 14:00 Fulham gegen Tottenham Hotspur Tickets So, 1. März, 14:00 Manchester United gegen Crystal Palace Tickets So, 1. März, 16:30 Arsenal gegen Chelsea Tickets

Bevorstehende Spiele und Tickets für den 29. Spieltag der Premier League

Datum und Uhrzeit (GMT) Spiel Tickets Di, 3. März, 19:30 Uhr AFC Bournemouth gegen Brentford Tickets Di, 3. März, 19:30 Uhr Everton gegen Burnley Tickets Di, 3. März, 19:30 Uhr Leeds United gegen Sunderland Tickets Di, 3. März, 20:15 Wolverhampton gegen Liverpool Tickets Mi, 4. März, 19:30 Uhr Aston Villa gegen Chelsea Tickets Mi, 4. März, 19:30 Uhr Brighton gegen Arsenal Tickets Mi, 4. März, 19:30 Uhr Fulham gegen West Ham United Tickets Mi, 4. März, 19:30 Uhr Manchester City gegen Nottingham Forest Tickets Mi, 4. März, 20:15 Newcastle United gegen Manchester United Tickets Do, 5. März, 20:00 Tottenham Hotspur gegen Crystal Palace Tickets

Bevorstehende Spiele und Tickets für den 30. Spieltag der Premier League

Datum & Uhrzeit (GMT) Spielplan Tickets Sa, 14. März, 12:30 West Ham United gegen Manchester City Tickets Sa, 14. März, 15:00 Burnley gegen AFC Bournemouth Tickets Sa, 14. März, 15:00 Crystal Palace gegen Leeds United Tickets Sa, 14. März, 15:00 Sunderland gegen Brighton Tickets Sa, 14. März, 17:30 Chelsea gegen Newcastle United Tickets So, 15. März, 14:00 Arsenal gegen Everton Tickets So, 15. März, 14:00 Manchester United gegen Aston Villa Tickets So, 15. März, 14:00 Nottingham Forest gegen Fulham Tickets So, 15. März, 16:30 Liverpool gegen Tottenham Hotspur Tickets Mo, 16. März, 20:00 Brentford gegen Wolves Tickets

Bevorstehende Spiele und Tickets für den 31. Spieltag der Premier League

Datum & Uhrzeit (GMT) Spielplan Tickets Fr, 20. März, 20:00 AFC Bournemouth gegen Manchester United Tickets Sa, 21. März, 12:30 Brighton gegen Liverpool Tickets Sa, 21. März, 15:00 Fulham gegen Burnley Tickets Sa, 21. März, 17:30 Everton gegen Chelsea Tickets Sa, 21. März, 20:00 Leeds United gegen Brentford Tickets So, 22. März, 12:00 Newcastle United gegen Sunderland Tickets So, 22. März, 14:15 Aston Villa gegen West Ham United Tickets So, 22. März, 14:15 Tottenham Hotspur gegen Nottm Forest Tickets So, 22. März, 16:30 Carabao Cup Finale: Arsenal gegen Manchester City Tickets

Wie viel kosten Tickets für die Premier League?

Die Kosten für ein Premier League-Ticket variieren stark. Die meisten Vereine bieten gestaffelte Preise je nach Altersgruppe an, darunter Kategorien für Erwachsene, Jugendliche, Studenten und Senioren, aber diese Einstufungen unterscheiden sich von Team zu Team.

Darüber hinaus spielt auch die Sitzplatzposition eine große Rolle. Die Lage des Sitzplatzes und die Position auf der Tribüne beeinflussen den Preis erheblich, wobei Premium-Sitzplätze oft auch mit einem höheren Preis verbunden sind. Einige Vereine unterteilen die Spiele auch in Kategorien – beispielsweise können hochkarätige Begegnungen gegen namhafte Gegner in eine höhere Kategorie fallen, wodurch die Preise entsprechend steigen.

Kürzlich hat die Premier League die Preise für Auswärtsspiele auf 30 £ pro Ticket begrenzt. Wenn Sie also nach einer günstigeren Option suchen, sollten Sie sich über die Auswärtsspiele Ihres Teams informieren und nach entsprechenden Tickets Ausschau halten.

Im Folgenden hat GOAL die Vereine der Premier League 2025-2026, ihre Heimstadien, die durchschnittlichen Ticketpreise an Spieltagen sowie die voraussichtlichen Preise für Saisonkarten aufgelistet.

Premier-League-Vereine 2025/26 nach Ticketpreisen

Club Stadion Ticketpreisbereich (Erwachsene, allgemeiner Eintritt) Preisspanne für Saisonkarten Tickets Arsenal Emirates Stadium 31,50 £ – 141,00 1.073 £ – 2.050 Ticket-Informationen Aston Villa Villa Park 44,50 £ – 92,00 640 £ – 944 Ticket-Informationen Bournemouth Vitality Stadium 33,00 £ – 56,00 633 £ – 875 Ticket-Informationen Brentford Gtech Community Stadium 40,00 £ – 65,00 495 £ – 598 £ Ticket-Informationen Brighton & Hove Albion American Express Community Stadium 34,00 £ – 78,00 595 £ – 860 Ticket-Informationen Burnley Turf Moor 50,00 £ – 75,00 455 £ – 500 £ Ticket-Informationen Chelsea Stamford Bridge 48,00 £ – 58,00 595 £ – 940 £ Ticket-Informationen Crystal Palace Selhurst Park 48,00 £ – 58,00 545 £ – 895 £ Ticket-Informationen Everton Goodison Park 55,00 515 £ – 690 £ Ticketinformationen Fulham Craven Cottage 35,00 £ – 105,00 £ 455 £ – 3.000 £ Ticket-Informationen Leeds United Elland Road 33,00 £ – 56,00 420 £ – £TBC Ticket-Informationen Liverpool Anfield 9,00 £ – 61,00 699 £ – 886 £ Ticket-Informationen Manchester City Etihad Stadium 58,00 £ – 75,00 385 £ – 1.030 Ticket-Informationen Manchester United Old Trafford 36,00 £ – 58,00 559 £ – 950 £ Ticket-Informationen Newcastle United St James’ Park 50,00 £ – 58,00 417 £ – 811 Ticket-Informationen Nottingham Forest City Ground 45,00 £ – 60,00 465 £ – 660 Ticket-Informationen Sunderland Stadium of Light 33,00 £ – 56,00 390 £ – 720 £ Ticket-Informationen Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur Stadium 48,00 £ – 109,00 807 £ – 2.015 £ Ticket-Informationen West Ham United London Stadium 30,00 £ – 120,00 310 £ – 1.620 Ticketinformation Wolverhampton Wanderers Molineux 26,50 £ – 71,00 525 £ – 833 £ Ticket-Informationen

Wie kann man Tickets für die Premier League kaufen?

Für Premier League-Spiele gibt es verschiedene Ticketoptionen, von Einzelkarten über Saisonkarten bis hin zu zusätzlichen Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des Vereins erhältlich sind.

Britische Fußballvereine vergeben Tickets in der Regel in drei Stufen:

Zuerst an Saisonkarteninhaber. Dann an diejenigen, die bereits Heimspiele besucht haben und nach Treuepunkten eingestuft werden. Und schließlich an die Öffentlichkeit während der allgemeinen Verkaufsphase.

Sobald Sie Tickets für mehrere Spiele im Vitality Stadium gekauft haben, sammeln Sie Punkte, die Ihnen den Zugang erleichtern. Nur in seltenen Fällen werden Tickets für Spiele von Bournemouth in den freien Verkauf gegeben, wo jeder ein Ticket kaufen kann.

Gibt es noch Saisonkarten für die Premier League?

Die meisten Vereine der Premier League haben ihre Saisonkarten für die Saison 2025/26 bereits ausverkauft.

Beliebte Teams wie Arsenal, Liverpool, Manchester United, Tottenham und West Ham führen seit langem Wartelisten, von denen einige mehr als 10 bis 20 Jahre lang sind. Tottenham hat beispielsweise eine Warteliste mit über 80.000 Fans, während Liverpool und Man United Berichten zufolge jahrzehntelange Treue verlangen, um einen Platz zu sichern. Selbst Vereine mit kleineren Stadien wie Fulham, Leeds und Wolves haben aufgrund der hohen Nachfrage und der begrenzten Kapazitäten nur begrenzte oder gar keine Verfügbarkeit.

Brighton & Hove Albion und Manchester City zeichnen sich dadurch aus, dass sie noch Saisonkarten für Mitglieder verfügbar haben, ohne formelle Wartelisten und mit einer Vergabe nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“. Vereine wie Brentford, Crystal Palace und Nottingham Forest bieten einen begrenzten Zugang auf der Grundlage von Treuepunkten oder kurzen Wartezeiten. Aston Villa ist zwar ausverkauft, bietet aber eine GA+-Option mit zusätzlichen Vergünstigungen an.

Benötige ich eine Mitgliedschaft, um Premier-League-Tickets zu kaufen?

In den meisten Fällen wird eine Mitgliedschaft empfohlen oder ist erforderlich, um Premier-League-Tickets zu kaufen, insbesondere für Spiele mit hoher Nachfrage oder Vereine mit einer starken Fangemeinde. Die meisten Premier-League-Vereine betreiben ein gestaffeltes Ticketingsystem, das folgende Prioritäten setzt:

Inhaber von Saisonkarten Vereinsmitglieder (bezahlte Jahresmitgliedschaften) Allgemeiner Verkauf (sofern noch Tickets verfügbar sind)

Eine Mitgliedschaft gewährt in der Regel einen frühen Zugang zu Tickets, die Möglichkeit, Treuepunkte zu sammeln, und manchmal auch exklusive Inhalte oder Rabatte. Bei Spitzenclubs wie Arsenal, Liverpool, Manchester United oder Tottenham ist eine Mitgliedschaft oft die einzige Möglichkeit, an reguläre Spieltickets zu kommen, da allgemeine Verkaufsmöglichkeiten selten bis gar nicht vorhanden sind.

Allerdings können einige Vereine, insbesondere solche mit größeren Kapazitäten oder weniger konstanten Ausverkäufen, Nichtmitgliedern den Kauf von Tickets kurz vor dem Spieltag ermöglichen, sofern noch Plätze verfügbar sind. Der Kauf einer Mitgliedschaft erhöht Ihre Chancen erheblich und ist oft der zuverlässigste Weg, um sich Plätze zu sichern.

Kann ich günstige Premier-League-Tickets kaufen?

Der beste Ort, um günstige Tickets für Premier-League-Spiele zu kaufen, sind dieoffiziellen Ticketportale der Vereine.

Trotz der hohen Nachfrage wird kein anderer offizieller Händler Tickets für Spiele zu einem niedrigeren Preis als die jeweiligen Vereine anbieten.

Beachten Sie die Kaufbedingungen und vergewissern Sie sich, dass Sie von einer vertrauenswürdigen Quelle kaufen.