So kaufen Sie Tickets für die NFL München 2026: Internationale Ankündigungen, Informationen zum Weiterverkauf, Preise und mehr

Die NFL hat ihre Rückkehr nach Deutschland offiziell bestätigt und bekannt gegeben, dass die Detroit Lions 2026 als Gastgeberteam für ein reguläres Saisonspiel in der Allianz Arena (Stadion des FC Bayern München) fungieren werden.

Diese Ankündigung ist ein wichtiger Meilenstein für die deutschen Lions-Fans. Mit dem All-Pro-Wide-Receiver Amon-Ra St. Brown, der die doppelte amerikanisch-deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, an der Spitze haben die Lions im Rahmen des Global Markets Program der NFL stark in die Region investiert.

Das Spiel 2026 wird das erste internationale Spiel Detroits seit über einem Jahrzehnt sein und eine der explosivsten Offensiven der NFC in Münchens Weltklasse-Stadion mit 70.000 Plätzen bringen.

Das Spiel in München ist ein zentraler Pfeiler des rekordverdächtigen internationalen Spielplans der NFL für 2026, der neun Spiele in sieben Ländern umfasst.

Wie sieht der Spielplan der NFL München 2026 aus?

Das genaue Datum, die Anstoßzeit und der Gegner für das Spiel in München werden bei der Veröffentlichung des vollständigen NFL-Spielplans im Mai 2026 bekannt gegeben.

Angesichts der Marketingrechte der Lions in Deutschland gibt es bereits Gerüchte über ein mögliches hochkarätiges Duell gegen die Tampa Bay Buccaneers oder die New England Patriots.

Voraussichtliches Datum Bezeichnete Heimmannschaft Gegner Ort Tickets November 2026 (vorläufig) Detroit Lions TBC (Frühjahr 2026) Allianz Arena, München Vorverkauf

Wo kann man Tickets für die NFL München 2026 kaufen?

Tickets für Spiele in Deutschland sind die begehrtesten der internationalen Serie, sodass sich oft Millionen von Fans in der digitalen Warteschlange anstellen. Um sich Ihren Platz zu sichern, nutzen Sie diese offiziellen Kanäle:

NFL Germany Registrierung: Fans werden gebeten, sich jetzt auf dem offiziellen NFL-Portal zu registrieren, um einen einzigartigen Zugangscode für den allgemeinen Verkauf zu erhalten.

Fans werden gebeten, sich jetzt auf dem offiziellen NFL-Portal zu registrieren, um einen einzigartigen Zugangscode für den allgemeinen Verkauf zu erhalten. On Location Hospitality: Als offizieller Partner hat On Location bereits ein Vorverkaufsprogramm mit Vorzugszugang gestartet. Mit einer rückerstattbaren Anzahlung von 500 US-Dollar sichern Sie sich vor der allgemeinen Öffentlichkeit die erste Wahl bei Premium-Sitzplätzen und Reisepaketen.

Als offizieller Partner hat bereits ein gestartet. Mit einer rückerstattbaren Anzahlung von 500 US-Dollar sichern Sie sich vor der allgemeinen Öffentlichkeit die erste Wahl bei Premium-Sitzplätzen und Reisepaketen. Ticketmaster Deutschland: Der Hauptanbieter für Standardplätze, der voraussichtlich im Juni/Juli 2026 live gehen wird.

Wie viel werden die Tickets kosten?

Die offiziellen Preise für 2026 werden im Juni bestätigt, aber basierend auf dem Spiel 2024 in München sind folgende Preisklassen zu erwarten:

Kategorie 3 (Oberrang): 75 € – 125

75 € – 125 Kategorie 1 (Premium-Sideline): 175 € – 250

175 € – 250 Hospitality & VIP: 550 € – 1.500 €+

NFL International 2026: Vollständige Liste der Austragungsorte weltweit

Von Melbourne bis Madrid – die Saison 2026 ist eine weltweite Tournee. Hier ist die vollständige Liste der für dieses Jahr bestätigten Austragungsorte und Stadien:

Land Stadt Stadion Bezeichnete Heimmannschaft Deutschland München Allianz Arena Detroit Lions Vereinigtes Königreich London Wembley & Tottenham Jaguars / Commanders Spanien Madrid Santiago-Bernabéu-Stadion TBC (Frühjahr 2026) Australien Melbourne Melbourne Cricket Ground (MCG) Los Angeles Rams Frankreich Paris Stade de France New Orleans Saints Brasilien Rio de Janeiro Maracanã-Stadion Dallas Cowboys Mexiko Mexiko-Stadt Estadio Banorte San Francisco 49ers

Da eine Rekordnachfrage erwartet wird, sollten Fans des Spiels in München rechtzeitig vor dem Sommerverkauf sicherstellen, dass sie ein Konto bei Ticketmaster.de eingerichtet haben.

Wo kann man während der NFL München 2026 übernachten?

Suchen Sie eine Unterkunft für das NFL-Spiel in Deutschland? Hier können Sie jetzt buchen: