So kaufen Sie Tickets für Bayer Leverkusen 2026: Bundesliga-Preise, bevorstehende Spiele und mehr

Angesichts der jüngsten Erfolge von Bayer Leverkusen könnte man meinen, dass es schwierig ist, Tickets für die Heimspiele des Vereins zu bekommen. Allerdings muss man noch nicht gleich das Handtuch werfen.

Obwohl während der Rekord-Bundesliga-Saison von Leverkusen mehr als 500.000 Fans durch die Drehkreuze der BayArena strömten, gab es immer noch Tickets, die von Last-Minute-Besuchern und Leverkusen-Fans gleichermaßen gekauft wurden.

Sie suchen Tickets? GOAL liefert Ihnen alle wichtigen Informationen zu Bayer Leverkusen-Tickets, darunter Preise, Verkaufsstellen und vieles mehr.

Kommende Spiele von Bayer Leverkusen 2026

Date & Time (CET) Fixture Competition Tickets Sat 28 Feb, 15:30 vs Mainz 05 (H) Bundesliga Tickets Wed 4 Mar, 20:30 at Hamburger SV (A) Bundesliga Tickets Sat 7 Mar, 15:30 at SC Freiburg (A) Bundesliga Tickets 10/11 Mar, 21:00 TBD (Away Leg) Champions League R16 Tickets Sat 14 Mar, 15:30 vs Bayern Munich (H) Bundesliga Tickets 17/18 Mar, 21:00 TBD (Home Leg) Champions League R16 Tickets Sat 21 Mar, 15:30 at Heidenheim (A) Bundesliga Tickets Sat 4 Apr, TBD vs VfL Wolfsburg (H) Bundesliga Tickets Fri 10 Apr, 20:30 at Borussia Dortmund (A) Bundesliga Tickets Fri 17 Apr, 20:30 vs FC Augsburg (H) Bundesliga Tickets Tue 21 Apr, 20:45 vs Bayern Munich (H) DFB-Pokal Semi-Final Tickets Fri 24 Apr, 20:30 at FC Köln (A) Bundesliga (Derby) Tickets Sat 2 May, 15:30 vs RB Leipzig (H) Bundesliga Tickets Fri 8 May, 20:30 at VfB Stuttgart (A) Bundesliga Tickets Sat 16 May, 15:30 vs Hamburger SV (H) Bundesliga (Final Day) Tickets

So kaufen Sie Tickets für Bayer Leverkusen 2025/26

Für die Spiele von Bayer Leverkusen gibt es verschiedene Ticketoptionen, von Einzelkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, darunter:

Das offizielle Ticketportal von Bayer Leverkusen

Sekundäre Ticketplattformen: darunter StubHub

Es lohnt sich, regelmäßig auf der Website von Bayer Leverkusen nach Informationen zum Ticketverkauf, den Verkaufsterminen und der Verfügbarkeit zu suchen.

Tickets werden oft einige Wochen vor jedem Spiel online freigegeben, und Sie müssen möglicherweise ein Konto erstellen und persönliche Daten angeben. Als Vereinsmitglied haben Sie außerdem Vorrang, wenn Sie sich Plätze für Spiele in der BayArena sichern möchten.

Wie viel kosten Tickets für Bayer Leverkusen 2025/26?

Für diejenigen, die Bayer Leverkusen-Tickets für einzelne Spiele in der BayArena kaufen möchten, liegen die Preise für Erwachsene zwischen 15 € und 50 €, wenn sie direkt über den Verein gekauft werden.

Tickets auf Sekundärmarkt-Websites wie StubHub sind ab 15 € erhältlich.

Der Preis schwankt je nach Tribüne und Kategorie, die Ihnen zugewiesen wird, sowie je nach Spielpaarung. Die günstigsten Plätze in der BayArena befinden sich auf der Nord- und Südtribüne hinter den Toren.

Wie die meisten Teams in der Bundesliga bietet Bayer Leverkusen gestaffelte Preise, die sich nach Altersgruppen richten, darunter Kategorien für Erwachsene, Junioren und Senioren.

Darüber hinaus sind VIP- und Hospitality-Pakete für diejenigen erhältlich, die ein luxuriöseres Spieltagserlebnis wünschen, wobei die Preise je nach Umfang der angebotenen Annehmlichkeiten und Dienstleistungen variieren.

Weitere Informationen zu Verfügbarkeit und Preisen finden Sie auf dem offiziellen Ticketportal des Vereins.

Wie bekomme ich Hospitality-Tickets und -Pakete für Bayer Leverkusen?

Wenn Sie Hospitality-Tickets für Bayer Leverkusen kaufen möchten, lohnt es sich, die offizielle Website des Vereins zu besuchen.

Leverkusen bietet eine umfangreiche Auswahl an VIP-Paketen für diejenigen, die Fußball lieber in einer entspannten und komfortablen Atmosphäre genießen möchten.

Ob in der „Premium Lounge”, der „19nullvier Lounge” oder in den Executive-Logen im Süden, Osten oder Norden der BayArena – die VIP-Pakete von Leverkusen sorgen für einzigartige und unvergessliche Erlebnisse.

Diese Pakete umfassen in der Regel erstklassige Sitzplätze, Zugang zu modernen Lounges und Catering, wobei der Service und die Exklusivität je nach Paket variieren.

Geschichte der BayArena

Die BayArena, die über 30.000 Zuschauer fasst, ist seit ihrer Eröffnung im Jahr 1958 die Heimat von Bayer Leverkusen.

Es wurde ursprünglich als Sportstätte für die Mitarbeiter des Unternehmens Bayer erbaut. Im Laufe der Zeit wurde das Stadion mehrfach umfassend renoviert und hat sich zu einer Arena von Weltklasse entwickelt, die zu einem Symbol des modernen deutschen Fußballs geworden ist.

Die BayArena wurde als einer von neun Austragungsorten für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2011 ausgewählt, und dort wurden drei Gruppenspiele und ein Viertelfinalspiel ausgetragen.