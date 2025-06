So funktioniert die DAZN-App: Wie und wo du mit dem Streamingdienst die beste Sportberichterstattung genießen kannst

Der Leitfaden zur Nutzung der DAZN-App: So kannst du darauf zugreifen und die besten Sportarten live verfolgen.

Der Sommer steht vor der Tür und nationale Wettbewerbe wie die Bundesliga sind zwar beendet, aber es gibt noch jede Menge Fußball zu sehen, darunter die FIFA Klub-Weltmeisterschaft und den CONCACAF Gold Cup 2025 sowie eine Vielzahl anderer Top-Sportarten wie MMA, Golf, Rugby und Boxen.

Wo könnte man all diese Live-Action besser verfolgen als mit der äußerst benutzerfreundlichen Sport-App von DAZN? DAZN bietet nicht nur eine riesige Auswahl an Sportarten – sowohl Live-Events als auch On-Demand-Inhalte –, sondern ist auch auf praktisch allen Geräten zu Hause oder unterwegs verfügbar, sodass Ihr unterwegs, im Büro (aber bitte nicht dem Chef verraten) oder bequem von zu Hause aus streamen könnt.

Wenn Ihr nicht genau wisst, was DAZN ist, macht Euch keine Sorgen, denn GOAL erklärt Euch alles Wichtige: Was angeboten wird, wie viel es kostet und vor allem, auf welchen Geräten Ihr alle Eure Lieblingsteams und Lieblingssportler streamen könnt, damit Ihr keinen Moment der Action verpasst!

Was ist die DAZN-Sport-Streaming-App?

DAZN (ausgesprochen "Da Zone") ist ein weltweiter Over-the-Top-Streamingdienst (OTT) mit einem beeindruckenden Angebot an Sportarten, die Ihr live streamen oder auf Abruf zu einem äußerst günstigen Preis ansehen könnt. Neben Sportarten wie Rugby, Golf, Fußball, E-Sport und mehr ist auch die Boxberichterstattung erwähnenswert, die wohl die beste ist, die man für Geld kaufen kann. Das stolze "Undisputed Global Home of Boxing" bietet über 185 Live-Kämpfe pro Jahr sowie eine enorme Menge an ähnlichen Inhalten, was DAZN zu einer beliebten Wahl für Boxfans auf der ganzen Welt macht.

DAZN

So meldet Ihr Euch bei der DAZN-App an

Die Anmeldung für DAZN ist ganz einfach.

Geht zunächst auf die DAZN-Homepage HIER.

Klickt oben auf die Registerkarte "Anmelden" oder navigiert auf der Startseite zu der Sportart, die Euch interessiert, um zu den Abonnementoptionen zu gelangen.

Erstellt ein Konto, indem Ihr Eure persönlichen Daten eingebt.

Gebt Eure Zahlungsdaten ein und fahrt fort.

Sobald Euer Konto eingerichtet ist, könnt Ihr sofort auf die Inhalte von DAZN zugreifen.

Auf welchen Geräten kann ich die DAZN-App nutzen und wie?

Es gibt mehrere Möglichkeiten, DAZN über die offizielle App zu sehen, die mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel ist. Außerdem ist die Nutzung auf allen Geräten ganz einfach.

Egal, ob Du ein Tablet, ein Mobiltelefon, einen Fernseher oder eine Spielekonsole verwendest, die Schritte sind immer dieselben: Gehe zum App Store Deines Geräts, suche nach "DAZN", lade die App herunter, melde Dich an und schon kann es losgehen! So einfach ist das. Neukunden müssen sich zunächst registrieren. Wie das geht, erklären wir weiter oben in diesem Artikel.

Hier findest Du eine vollständige Liste aller Möglichkeiten, wie Du mit der DAZN-App Deine Lieblingssportarten live oder auf Abruf verfolgen kannst.

Smart-TVs Streaming-Geräte Tablets Mobiltelefone Spielkonsolen Samsung Amazon Fire TV Amazon Fire Tablet Android Microsoft XBOX LG Fire Cube TV Android-Tablet iPhone Sony PlayStation Sony Apple TV iPad Panasonic Chromecast Hisense Roku Philips Nvidia Shield TV Android-Fernseher

Hinweis: Einige ältere Spielkonsolen von Microsoft und Sony sind möglicherweise nicht kompatibel.

Die DAZN-App bietet zahlreiche Sportarten mit einer Vielzahl von Ligen und Wettbewerben als Teil ihrer Live- und On-Demand-Dienste. Einige der beliebtesten Sportarten sind unten aufgeführt, auf die Du mit jedem der oben aufgeführten Geräte zugreifen kannst.

American Football Golf Boxen Snooker Fußball Basketball Darts Motorsport Extremsport MMA E-Sport Rugby



Und hier ist eine Liste aller Sportkanäle von DAZN:

DAZN 1 Unbeaten NFL Network PDC Darts Matchroom Boxing MotorVision TV Boxing TV PowerSports World Red Bull TV PLL Network ACL Cornhole TV Billard TV

DAZN

Wie viel kostet ein DAZN-Abonnement?

DAZN selbst bietet eine erschwingliche Standardgebühr.

DAZN bietet zwei Hauptabonnements zur Auswahl, je nachdem, wie viel Du ausgeben möchtest und was letztendlich für Dich finanziell am besten passt. Die zwei DAZN-Abonnements sehen wie folgt aus:



Paket Monatliche Kosten Unlimited 34,99 Euro pro Monat im Jahresabo Super Sports 19,99 Euro pro Monat im Jahresabo





Außerdem ist die Berichterstattung über die bevorstehende FIFA Klub-Weltmeisterschaft in diesem Sommer VÖLLIG KOSTENLOS, wenn Du Dich einfach bei DAZN registrierst!