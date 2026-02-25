So erhalten Sie Tickets für Bayern München 2025/26: Kommende Spiele, Ticketpreise, Hospitality & mehr

Für Fußballbegeisterte ist der Besuch eines Bundesligaspiels ein Muss. Die deutsche Liga ist bekannt für ihre unvergleichliche Leidenschaft und ihre unglaublich engagierten Fans. Die Atmosphäre in deutschen Stadien ist oft elektrisierend, vor allem in der Allianz Arena in München, der Heimat des FC Bayern München, dem Verein, der mit unglaublichen 34 Titeln die deutsche Meisterschaft dominiert.

GOAL liefert Ihnen alle wichtigen Informationen zu Bayern München-Tickets, darunter Preise, Verkaufsstellen und vieles mehr.

Die nächsten Spiele des FC Bayern München 2025/26

Mit einem hektischen Spielplan, der sie in dieser Saison durch ganz Deutschland und Europa führen wird, haben der FC Bayern München und seine Fans alle Hände voll zu tun, da sie an mehreren Fronten kämpfen. Nachfolgend finden Sie die kommenden Heimspiele für die Saison 2025/26:

Date & Time (CET) Fixture Competition Tickets Sat 28 Feb, 18:30 vs RB Leipzig (H) Bundesliga Tickets Sun 8 Mar, 15:30 at Heidenheim (A) Bundesliga Tickets 10/11 Mar, 21:00 TBD (First Leg) Champions League R16 Tickets Sat 14 Mar, 15:30 at Bayer Leverkusen (A) Bundesliga Tickets 17/18 Mar, 21:00 TBD (Second Leg) Champions League R16 Tickets Sun 22 Mar, 15:30 vs Mainz 05 (H) Bundesliga Tickets Sat 4 Apr, 15:30 at VfB Stuttgart (A) Bundesliga Tickets Sat 11 Apr, 18:30 vs Borussia Dortmund (H) Bundesliga (Der Klassiker) Tickets Tue 21 Apr, 20:45 at Bayer Leverkusen (A) DFB-Pokal Semi-Final Tickets Sat 25 Apr, 15:30 vs Werder Bremen (H) Bundesliga Tickets Sat 9 May, 15:30 at FC St. Pauli (A) Bundesliga Tickets Sat 16 May, 15:30 vs Borussia M'gladbach (H) Bundesliga (Final Day) Tickets

Wie kann man Tickets für Bayern München 2025/26 kaufen?

Um Tickets zu kaufen, können Sie das offizielle Ticketportal des FC Bayern München besuchen. Es lohnt sich, die Website regelmäßig zu besuchen, um Informationen zum Ticketverkauf, zu den Verkaufsterminen und zur Verfügbarkeit zu erhalten.

Tickets werden oft einige Wochen vor jedem Spiel online freigegeben, und Sie müssen möglicherweise ein Konto erstellen und persönliche Daten angeben.

Als Vereinsmitglied haben Sie außerdem Vorrang, wenn Sie sich Plätze für Spiele in der Allianz Arena sichern möchten.

Wenn die Tickets ausverkauft sind, Sie sich vor dem offiziellen Verkaufsstart Plätze sichern möchten oder auf Last-Minute-Tickets hoffen, sollten Sie den Kauf über Sekundärhändler wie StubHub in Betracht ziehen.

Wie viel kosten Tickets für Bayern München 2025/26?

Für diejenigen, die Bayern-München-Tickets für einzelne Spiele in der Allianz Arena kaufen möchten, liegen die Preise für Erwachsene zwischen 15 und 120 Euro, wenn Sie sie direkt über den Verein kaufen. Der Preis schwankt je nachdem, wer der Gegner ist und wo Sie im Stadion sitzen. Weitere Informationen zu Verfügbarkeit und Preisen finden Sie auf dem offiziellen Ticketportal des Vereins.

Tickets auf Sekundärmarkt-Websites wie StubHub sind ab 100 € erhältlich.

Wie die meisten Teams in der Bundesliga bietet Bayern München gestaffelte Preise, die sich nach Altersgruppen richten, darunter Kategorien für Erwachsene, Junioren und Senioren, wobei diese Einstufungen von Verein zu Verein unterschiedlich sind.

Zusätzlich zu diesen Faktoren hat die Sitzplatzposition im Stadion einen erheblichen Einfluss auf den Ticketpreis, wobei Premium-Plätze oft die höchsten Kosten verursachen. Es gibt natürlich auch hochkarätige Spiele gegen namhafte Gegner, wie beispielsweise „Der Klassiker“ (Bayern München gegen Borussia Dortmund), die in die höchste Preisklasse fallen und deren Preise entsprechend steigen.

Wie bekommt man Hospitality-Tickets und -Pakete für den FC Bayern München?

Wenn Sie Hospitality-Tickets für den FC Bayern München kaufen möchten, lohnt es sich, die offizielle Website des Vereins zu besuchen. Der FC Bayern bietet eine umfangreiche Auswahl an VIP-Paketen für diejenigen, die Fußball lieber in einer entspannten und komfortablen Atmosphäre genießen möchten.

Diese Hospitality-Optionen umfassen Folgendes:

Presenterbox: Ein luxuriöses Buffet-Menü zum Selbstbedienen, serviert in der privaten Atmosphäre einer persönlichen Loge mit erstklassiger Sicht auf das Stadion hinter dem Tor.

Ein luxuriöses Buffet-Menü zum Selbstbedienen, serviert in der privaten Atmosphäre einer persönlichen Loge mit erstklassiger Sicht auf das Stadion hinter dem Tor. Eventbox: Ein luxuriöses Buffet-Menü zum Selbstbedienen, serviert in einem offenen Restaurantbereich mit Zugang zu Sitzplätzen in der mittleren Reihe der Nordtribüne und zusätzlichem Zugang zur Weinbar.

Ein luxuriöses Buffet-Menü zum Selbstbedienen, serviert in einem offenen Restaurantbereich mit Zugang zu Sitzplätzen in der mittleren Reihe der Nordtribüne und zusätzlichem Zugang zur Weinbar. Foyer: Ein luxuriöses Buffet-Menü zum Selbstbedienen in einem großzügigen Speisesaal mit Sitzplätzen im Block 304 und zusätzlichem Zugang zur Weinbar.

Ein luxuriöses Buffet-Menü zum Selbstbedienen in einem großzügigen Speisesaal mit Sitzplätzen im Block 304 und zusätzlichem Zugang zur Weinbar. Franz-Beckenbauer-Lounge: Ein luxuriöses Buffet-Menü zur Selbstbedienung in einer zwanglosen, aber dennoch formellen Lounge im Bar-Stil mit Sitzplätzen im Herzen der Nordtribüne.

Geschichte der Allianz Arena

Die Allianz Arena in München (für UEFA-Wettbewerbe als Munich Football Arena bekannt) wurde 2005 eröffnet und bietet Platz für 70.000 Zuschauer bei internationalen Spielen und 75.000 bei nationalen Spielen.

Sie ist nach dem Westfalenstadion in Dortmund das zweitgrößte Stadion in Deutschland.

Die Münchner Arena ist nicht nur die Heimat des deutschen Bundesliga-Giganten Bayern München, sondern war auch Austragungsort mehrerer Spiele während der FIFA-Weltmeisterschaft 2006 und der Euro 2024-Endrunde im letzten Jahr. Außerdem war sie Schauplatz des letzten UEFA-Champions-League-Finales im Mai, als PSG einen 5:0-Triumph gegen Inter Mailand feierte. Auch das Finale 2012 zwischen Chelsea und Bayern München fand in der Münchner Arena statt.