"So erbärmlich": Kommentator Frank Buschmann wütet über DFB-Timing bei Flick-Entlassung

Der Kommentator findet das Timing des deutschen Verbandes bei der Flick-Entlassung schlecht gewählt.

WAS IST PASSIERT? Sport-Kommentator Frank Buschmann hat deutliche Kritik am DFB für den Zeitpunkt der Entlassung von Hansi Flick geübt.

Dass die Entscheidung inmitten der Endphase des Endspiels der Basketball-WM verkündet wurde, hatte bei vielen Fans für Ärger gesorgt - und so auch beim 56-Jährigen.

WAS WURDE GESAGT? In seinem Podcast "Lauschangriff - Endlich was mit Sport!" regte sich Buschmann auf: "In der Schlussphase des WM-Finales im Basketball, als Sport-Deutschland sich mit den Basketballern identifiziert, feiert, zittert, gibt dieser Verband die Meldung raus, dass man sich von Hansi Flick trennt ... das ist so erbärmlich!" Außerdem fügte er dem hinzu: "Wie beschissen kann es laufen und wie schlecht kann man entscheiden?"

Buschmann weiter: "Wenn ich dann noch weiß, dass der Medienchef des Deutschen Fußball-Bundes ein ehemaliger Journalist ist (Steffen Simon; Anm.d.Red.), dann muss ich mich tatsächlich fragen, was ist mit euch schiefgelaufen?"

Die Erfolg der Basketballer sieht Buschmann dadurch aber kaum geschmälert. "Eins habt ihr nicht verhindert, Freunde. Die Mannschaft des Jahres 2023 werden die deutschen Basketballer und der Sportler des Jahres 2023 wird Dennis Schröder, Punkt. Und das könnt ihr mit eurem Wahnsinn nicht verhindern!"

DIE BILDER ZUR NEWS: