Snipsska, Lieblingsspielerfrau und Steffi Fuchs bei "Talk am Tisch" – Die Livestream-Serie von Indivisa und adidas zur Frauen-EM 2025 startet am 3. Juli um 18 Uhr Frauenfussball

Bei Talk am Tisch von Indivisa diskutieren @snipsska und @lieblingsspielerfrau mit Steffi über Vorurteile, Empowerment und die EM in der Schweiz – presented by adidas.