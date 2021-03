Slowenien vs. Kroatien heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - die Übertragung der WM-Qualifikation

In der WM-Qualifikation kommt es zum Duell zwischen Slowenen und Kroatien. Goal liefert die Informationen zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Zum Auftakt der WM-Qualifikation empfängt Slowenien am heutigen Mittwoch, 24. März, Kroatien. Das Spiel der beiden Nachbarländer wird um 20.45 Uhr in Ljubljana angepfiffen.

Die Weltmeisterschaft 2022 findet vom 18. November bis 21. Dezember in Katar statt. Qualifiziert ist dafür bisher nur das Gastgeberland. Die weiteren 31 Teilnehmer werden in kontinentalen Qualifikationen ermittelt.

In Europa kämpfen 55 Länder um 13 freie Plätze. Los geht es in der WM-Qualifikation am heutigen Mittwoch. In der Gruppe H kommt es gleich am ersten Spieltag zu einem Kracher: Slowenien empfängt Kroatien, den Vize-Weltmeister von 2018. Das Team um Superstar Luka Modric geht als Favorit in das Spiel.

Slowenien vs. Kroatien: Goal hat alle Informationen zur WM-Qualifikation im TV und LIVE-STREAM für Euch. Zudem seht Ihr hier etwa eine Stunde vor Anpfiff des Spiels die Aufstellungen.

Slowenien vs. Kroatien: Das Spiel der WM-Qualifikation im Überblick

Wettbewerb WM-Qualifikation, 1. Spieltag, Gruppe H Begegnung Slowenien - Kroatien Ort SRC Stozice, Ljubljana Anpfiff Mittwoch, 24. März, 20.45 Uhr

Slowenien vs. Kroatien: Die WM-Qualifikation heute live verfolgen

Im deutschen Free-TV wird es heute keine Übertragung des WM-Qualifikationsspieles zwischen Slowenien und Kroatien geben.

Dennoch könnt Ihr fas Spiel live verfolgen - und zwar im LIVE-STREAM bei DAZN. Der Streamingdienst hat sich die exklusiven Übertragungsrechte an der WM-Qualifikation gesichert und zeigt die Spiele auf seiner Plattform.

Slowenien vs. Kroatien: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM bei DAZN

Live und exklusiv könnt das Spiel zwischen Slowenien und Kroatien im LIVE-STREAM verfolgen. DAZN beginnt mit der Übertragung kurz vor Beginn des Spieles.

Slowenien vs. Kroatien heute im LIVE-STREAM: So funktioniert DAZN

Bei DAZN werden zahlreiche Sport-Events gestreamt. Der internationale Streamingdienst hat viel Live-Fußball beispielsweise aus der Champions League, Europa League, Bundesliga und der Serie A im Angebot. Aber auch andere Sportarten wie zum Beispiel American Football, Basketball, Boxen, Darts, Motorsport oder Tennis bekommen viel Sendezeit.

Wer DAZN erst einal testen will, kann dies einen Monat lang kostenlos machen. Wenn Ihr danach Gefallen an dem reichhaltigen Streamingangebot gefunden habt, könnt Ihr ein Abo abschließen. Es kostet Euch entweder 11,99 Euro pro Monat oder 119,99 Euro im Jahresabo.

Über die kostenlose DAZN-App könnt Ihr das Programm sehr gut empfangen. Die App gibt es überall im Download.

Slowenien vs. Kroatien: Die Highlights bei DAZN

Bei DAZN seht Ihr unmittelbar nach Spielende auch die Highlights der Partie zwischen Slowenien und Kroatien. Zudem könnt Ihr euch das Spiel auch noch einmal im Re-Live ansehen.

Slowenien vs. Kroatien heute live im TV und STREAM sehen: Die Aufstellungen

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn werden die beiden Teams ihre Aufstellungen bekanntgeben. Diese findet Ihr dann sofort an dieser Stelle!

Slowenien vs. Kroatien: Die WM-Qualifikation im Ergebnis-TICKER

Ihr könnt das Spiel zwischen Slowenien und Kroatien heute nicht im LIVE-STREAM bei DAZN verfolgen? Dann nichts wie ab zum Ergebnis-TICKER von Goal. Dort erfahrt Ihr fast in Echtzeit alles Wichtige zum Spiel.

Hier geht's zum TICKER Slowenien vs. Kroatien

Slowenien vs. Kroatien heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungen im Überblick