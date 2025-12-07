Am heutigen Sonntag, 7. Dezember, kommt es am 15. Spieltag der 2. Bundesliga zum Frankenderby zwischen dem 1. FC Nürnberg und der SpVgg Greuther Fürth. Anstoß im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg ist um 13:30 Uhr.

Sky oder RTL? Wer zeigt / überträgt 1. FC Nürnberg vs. Greuther Fürth heute im Live Stream und live im Free TV?

Die Partie zwischen dem 1. FC Nürnberg und der SpVgg Greuther Fürth gibt es heute nicht live im Free-TV und demnach auch nicht bei RTL zu sehen. Live und exklusiv zeigt Sky das Frankenderby.

Auf Sky Sport Bundesliga 3 HD beginnt die Liveübertragung mit Kommentator Joachim Hebel um 13 Uhr. Wer sich die Begegnung lieber in der Konferenz ansehen will, der wird auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und Sky Sport Bundesliga HDfündig. Auch hier beginnt die Berichterstattung um 13 Uhr. Yannick Erkenbrecher leitet als Moderator de Konferenz.

Im Livestream könnt Ihr die Partie über Sky Go oder WOW verfolgen. Für die Nutzung der Sky-Dienste ist ein kostenpflichtiges Abo erforderlich.

Anstoßzeit 1. FC Nürnberg gegen Greuther Fürth

1. FC Nürnberg vs. Greuther Fürth: Aufstellungen

1. FC Nürnberg vs Greuther Fürth Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer M. Klose Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer T. Kleine

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über 1. FC Nürnberg

Nach drei Siegen in Folge und insgesamt fünf Spielen ohne Niederlage verlor der Club zuletzt beim 1. FC Magdeburg. In der Tabelle steht Nürnberg an Position zehn mit 18 Punkten. Im Derby gegen Greuther Fürth muss Trainer Miroslav Klose wahrscheinlich noch einmal auf den verletzten Mittelfeldstar Adam Markhiev verzichten. Auf jeden Fall nicht dabei ist Rafael Lubach (Gelb-Rot-Sperre).

News über Greuther Fürth

Nach dem 0:3 gegen VfL Bochum am vergangenen Samstag entließ die SpVgg Greuther Fürth ihren Trainer Thomas Kleine. Im Laufe der Woche wurde Heiko Vogel als neuer Trainer vorgestellt. Mit ihm soll die Mannschaft die Negativserie beenden. Nach drei Niederlagen in Folge rutschte Greuther Fürth auf Abstiegsplatz 17 ab.

1. FC Nürnberg vs Greuther Fürth: Die Tabellen

