In der 2. Bundesliga steigt heute das Frankenderby zwischen dem 1. FC Nürnberg und der SpVgg Greuther Fürth. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Sonntag, 7. Dezember, kommt es am 15. Spieltag der 2. Bundesliga zum Frankenderby zwischen dem 1. FC Nürnberg und der SpVgg Greuther Fürth. Anstoß im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg ist um 13:30 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Sky oder RTL? Wer zeigt / überträgt 1. FC Nürnberg vs. Greuther Fürth heute im Live Stream und live im Free TV?

Sky DeutschlandHier ansehen

Die Partie zwischen dem 1. FC Nürnberg und der SpVgg Greuther Fürth gibt es heute nicht live im Free-TV und demnach auch nicht bei RTL zu sehen. Live und exklusiv zeigt Sky das Frankenderby.

Auf Sky Sport Bundesliga 3 HD beginnt die Liveübertragung mit Kommentator Joachim Hebel um 13 Uhr. Wer sich die Begegnung  lieber in der Konferenz ansehen will, der wird auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und Sky Sport Bundesliga HDfündig.Auch hier beginnt die Berichterstattung um 13 Uhr. Yannick Erkenbrecher leitet als Moderator de Konferenz. 

Im Livestream könnt Ihr die Partie über Sky Go oder WOW verfolgen. Für die Nutzung der Sky-Dienste ist ein kostenpflichtiges Abo erforderlich.

Anstoßzeit 1. FC Nürnberg gegen Greuther Fürth

1. FC Nürnberg vs. Greuther Fürth: Aufstellungen

1. FC Nürnberg vs Greuther Fürth Voraussichtliche Aufstellungen

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Klose

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • T. Kleine

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über 1. FC Nürnberg

Nach drei Siegen in Folge und insgesamt fünf Spielen ohne Niederlage verlor der Club zuletzt beim 1. FC Magdeburg. In der Tabelle steht Nürnberg an Position zehn mit 18 Punkten. Im Derby gegen Greuther Fürth muss Trainer Miroslav Klose wahrscheinlich noch einmal auf den verletzten Mittelfeldstar Adam Markhiev verzichten. Auf jeden Fall nicht dabei ist Rafael Lubach (Gelb-Rot-Sperre). 

ARTEM STEPANOV NÜRNBERG FALKO MICHEL MAGDEBURGImago

News über Greuther Fürth

Nach dem 0:3 gegen VfL Bochum am vergangenen Samstag entließ die SpVgg Greuther Fürth ihren Trainer Thomas Kleine. Im Laufe der Woche wurde Heiko Vogel als neuer Trainer vorgestellt. Mit ihm soll die Mannschaft die Negativserie beenden. Nach drei Niederlagen in Folge rutschte Greuther Fürth auf Abstiegsplatz 17 ab. 

*GER ONLY* Heiko Vogel FC Bayernimago

Form

FCN
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/6
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

GFT
-Form

Tor erzielt (kassiert)
4/10
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Bilanz direkte Duelle

FCN

Letzte 5 Spiele

GFT

2

Siege

1

Unentschieden

2

Siege

9

Erzielte Tore

4
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

1. FC Nürnberg vs Greuther Fürth: Die Tabellen

