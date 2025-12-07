Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Sky oder RTL? Hertha BSC vs. 1. FC Magdeburg heute live im TV und Live Stream sehen

Hertha BSC bekommt es heute in der 2. Bundesliga mit de 1. FC Magdeburg zu tun. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Hertha BSC begegnet am heutigen Sonntag, den 7. Dezember, in der 2. Bundesliga dem 1. FC Magdeburg. Die Partie am 15. Spieltag startet um 13.30 Uhr im Olympiastadion in Berlin.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Sky DeutschlandHier ansehen

Sky zeit die Partie zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Magdeburg heute exklusiv im TV und Livestream. Auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) beginnen die Vorberichte zum Spiel um 13 Uhr. Timo Schäfers kommentiert das Duell heute für den Pay-TV-Sender. In der Konferenz könnt Ihr die Partie alternativ auf Sky Sport Bundesliga (HD) und auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) live erleben.

Der Pay-TV-Sender bietet Euch darüber hinaus die Option das Zweitligaspiel im Livestream auf WOW oder in der SkyGo-App zu verfolgen. Zudem könnt Ihr die Übertragung von Sky im kostenpflichtigen Einzelstream auf OneFootball sehen. 

Streaming für die schönste Zeit des JahresBei WOW anmelden

Anstoßzeit Hertha BSC gegen 1. FC Magdeburg

Hertha BSC vs. 1. FC Magdeburg: Aufstellungen

Hertha Berlin vs Magdeburg Voraussichtliche Aufstellungen

News über Hertha BSC

Hertha BSC hat derzeit einen richtigen Lauf! Die vergangenen sieben Pflichtspiele konnte das Team von Stefan Leitl allesamt gewinnen. Zuletzt fegten die Berliner unter der Woche im DFB-Pokal über den 1. FC Kaiserslautern mit 6:1 hinweg.

Nach 14 Spielen in der 2. Bundesliga hat Hertha BSC 26 Punkte auf dem Konto. Die heutigen Hausherren befinden sich damit auf Tuchfühlung zu den Aufstiegsrängen.  

News über den 1. FC Magdeburg

Der 1. FC Magdeburg steht in der Ligatabelle weiterhin auf dem 18. Platz. In der 2. Bundesliga gelang den Magdeburgern zuletzt allerdings ein Befreiungsschlag. Gegen den 1. FC Nürnberg siegten die Magdeburger mit 3:0.

Unter der Woche schied das Team von Petrik Sander allerdings im DFB-Pokal aus. RB Leipzig war letztlich eine Nummer zu groß für den Zweitligisten, der das Spiel mit 1:3 verlor.

Hertha BSC vs. 1. FC Magdeburg: Die Tabellen

