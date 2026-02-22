Goal.com
Bundesliga
team-logoSt. Pauli
Millerntor Stadion
team-logoWerder Bremen
Eric Klein

Sky oder DAZN: Wer zeigt / überträgt FC St. Pauli vs. SV Werder Bremen heute im Live Stream und live im TV?

In der Bundesliga spielt der FC St. Pauli am Sonntag gegen Werder Bremen. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Den Schlusspunkt des 23. Bundesliga-Spieltages bildet das Duell zwischen dem FC St. Pauli und dem SV Werder Bremen am Millerntor. Vor heimischer Kulisse empfangen die Kiezkicker die Grün-Weißen, der Anpfiff erfolgt um 17.30 Uhr in Hamburg.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt/überträgt St. Pauli vs Werder Bremen heute live im Free-TV und Livestream?

Auch die Sonntagsspiele der Bundesliga werden weiterhin von DAZN gezeigt, somit überträgt der Streamingdienst ebenfalls die Partie zwischen St. Pauli und Werder Bremen. Zu sehen ist das Duell sowohl im linearen Fernsehen als auch im Livestream über die Website und die App, die Vorberichterstattung startet um 16.45 Uhr. Voraussetzung für den Zugriff ist ein kostenpflichtiges DAZN-Abonnement.

Anstoßzeit St. Pauli gegen Werder Bremen

Bundesliga - Bundesliga
Millerntor Stadion

St. Pauli vs. Werder Bremen: Aufstellungen

St. Pauli vs Werder Bremen Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-2-1

Aufstellung

4-3-3

22
N. Vasilj
3
K. Mets
15
T. Ando
8
E. Smith
10
D. Sinani
11
A. Pyrka
16
J. Fujita
7
J. Irvine
2
M. Saliakas
6
J. Sands
19
M. Kaars
30
M. Backhaus
27
F. Agu
3
Y. Sugawara
4
N. Stark
32
M. Friedl
6
J. Stage
14
S. Lynen
18
C. Puertas
20
R. Schmid
11
J. Njinmah
9
K. Topp

4-3-3

SVWAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • A. Blessin

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • D. Thioune

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über St. Pauli

Am Sonntag steigt am Millerntor ein richtungsweisendes Duell im Tabellenkeller: Der FC St. Pauli (17.) trifft auf den SV Werder Bremen (16.), der aktuell nur zwei Punkte vor den Hamburgern liegt. Mit einem Heimsieg könnten die Kiezkicker am direkten Konkurrenten vorbeiziehen und im Abstiegskampf ein starkes Signal senden.

St. Pauli-Coach Alexander Blessin bezeichnet die Partie im Vorfeld als eines der entscheidenden „Endspiele“ und hofft dabei besonders auf den Heimvorteil. Personell entspannt sich die Lage etwas: Hauke Wahl steht wieder zur Verfügung, zudem sind auch Eric Smith und Mathias Pereira Lage Optionen für den Kader.

Bundesliga
News über Werder Bremen

Auch bei Werder ist die Situation äußerst angespannt: Die Bremer sind seit zwölf Bundesliga-Partien ohne Sieg und stehen entsprechend unter Druck. In Hamburg muss Trainer Daniel Thioune zudem auf den verletzten Karim Coulibaly verzichten, weshalb voraussichtlich Julián Malatini in der Defensive beginnen wird. Trotz der schwierigen Lage betont Thioune, dass die Begegnung noch keine endgültige Entscheidung im Abstiegskampf bedeutet.

Das Hinspiel entschied Werder knapp für sich: Am 4. Oktober 2025 siegte Bremen mit 1:0, nachdem bereits in der 2. Minute der einzige Treffer gefallen war. Für St. Pauli bietet sich nun die Chance zur Revanche — gleichzeitig ist es für beide Teams ein Schlüsselspiel, das den weiteren Verlauf des Abstiegskampfs maßgeblich beeinflussen könnte.

Form

FCP
-Form

Tor erzielt (kassiert)
4/11
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

SVW
-Form

Tor erzielt (kassiert)
1/8
Spiele über 2,5 Tore
1/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

Bilanz direkte Duelle

FCP

Letzte 5 Spiele

SVW

0

Siege

3

Unentschieden

2

Siege

3

Erzielte Tore

6
Spiele über 2,5 Tore
1/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

St. Pauli vs. Werder Bremen: Die Tabellen

