Sky oder DAZN: Wer zeigt / überträgt FC St. Pauli vs. SV Werder Bremen heute im Live Stream und live im TV?

Anstoßzeit St. Pauli gegen Werder Bremen
St. Pauli vs. Werder Bremen: Aufstellungen
News über St. Pauli
Am Sonntag steigt am Millerntor ein richtungsweisendes Duell im Tabellenkeller: Der FC St. Pauli (17.) trifft auf den SV Werder Bremen (16.), der aktuell nur zwei Punkte vor den Hamburgern liegt. Mit einem Heimsieg könnten die Kiezkicker am direkten Konkurrenten vorbeiziehen und im Abstiegskampf ein starkes Signal senden.
St. Pauli-Coach Alexander Blessin bezeichnet die Partie im Vorfeld als eines der entscheidenden „Endspiele“ und hofft dabei besonders auf den Heimvorteil. Personell entspannt sich die Lage etwas: Hauke Wahl steht wieder zur Verfügung, zudem sind auch Eric Smith und Mathias Pereira Lage Optionen für den Kader.
News über Werder Bremen
Auch bei Werder ist die Situation äußerst angespannt: Die Bremer sind seit zwölf Bundesliga-Partien ohne Sieg und stehen entsprechend unter Druck. In Hamburg muss Trainer Daniel Thioune zudem auf den verletzten Karim Coulibaly verzichten, weshalb voraussichtlich Julián Malatini in der Defensive beginnen wird. Trotz der schwierigen Lage betont Thioune, dass die Begegnung noch keine endgültige Entscheidung im Abstiegskampf bedeutet.
Das Hinspiel entschied Werder knapp für sich: Am 4. Oktober 2025 siegte Bremen mit 1:0, nachdem bereits in der 2. Minute der einzige Treffer gefallen war. Für St. Pauli bietet sich nun die Chance zur Revanche — gleichzeitig ist es für beide Teams ein Schlüsselspiel, das den weiteren Verlauf des Abstiegskampfs maßgeblich beeinflussen könnte.