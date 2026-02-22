Sky oder DAZN: Wer zeigt / überträgt FC St. Pauli vs. SV Werder Bremen heute im Live Stream und live im TV?

Den Schlusspunkt des 23. Bundesliga-Spieltages bildet das Duell zwischen dem FC St. Pauli und dem SV Werder Bremen am Millerntor. Vor heimischer Kulisse empfangen die Kiezkicker die Grün-Weißen, der Anpfiff erfolgt um 17.30 Uhr in Hamburg.

Auch die Sonntagsspiele der Bundesliga werden weiterhin von DAZN gezeigt, somit überträgt der Streamingdienst ebenfalls die Partie zwischen St. Pauli und Werder Bremen. Zu sehen ist das Duell sowohl im linearen Fernsehen als auch im Livestream über die Website und die App, die Vorberichterstattung startet um 16.45 Uhr. Voraussetzung für den Zugriff ist ein kostenpflichtiges DAZN-Abonnement.

Am Sonntag steigt am Millerntor ein richtungsweisendes Duell im Tabellenkeller: Der FC St. Pauli (17.) trifft auf den SV Werder Bremen (16.), der aktuell nur zwei Punkte vor den Hamburgern liegt. Mit einem Heimsieg könnten die Kiezkicker am direkten Konkurrenten vorbeiziehen und im Abstiegskampf ein starkes Signal senden.

St. Pauli-Coach Alexander Blessin bezeichnet die Partie im Vorfeld als eines der entscheidenden „Endspiele“ und hofft dabei besonders auf den Heimvorteil. Personell entspannt sich die Lage etwas: Hauke Wahl steht wieder zur Verfügung, zudem sind auch Eric Smith und Mathias Pereira Lage Optionen für den Kader.

News über Werder Bremen

Auch bei Werder ist die Situation äußerst angespannt: Die Bremer sind seit zwölf Bundesliga-Partien ohne Sieg und stehen entsprechend unter Druck. In Hamburg muss Trainer Daniel Thioune zudem auf den verletzten Karim Coulibaly verzichten, weshalb voraussichtlich Julián Malatini in der Defensive beginnen wird. Trotz der schwierigen Lage betont Thioune, dass die Begegnung noch keine endgültige Entscheidung im Abstiegskampf bedeutet.

Das Hinspiel entschied Werder knapp für sich: Am 4. Oktober 2025 siegte Bremen mit 1:0, nachdem bereits in der 2. Minute der einzige Treffer gefallen war. Für St. Pauli bietet sich nun die Chance zur Revanche — gleichzeitig ist es für beide Teams ein Schlüsselspiel, das den weiteren Verlauf des Abstiegskampfs maßgeblich beeinflussen könnte.

Form

Bilanz direkte Duelle

St. Pauli vs. Werder Bremen: Die Tabellen

