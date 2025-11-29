Am heutigen Samstag, den 29. November, treffen am 12. Spieltag der Bundesliga der FC Bayern München und der FC St. Pauli aufeinander. Das Duell beginnt um 15.30 Uhr in der Allianz Arena in München.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. FC St. Pauli heute im Live Stream und live im TV?

Sky und DAZN zeigen heute das Duell zwischen dem FC Bayern München und dem FC St. Pauli live im TV und Livestream. Auf Sky könnt Ihr die Partie live und in voller Länge als Einzelspiel sehen. Auf Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Bundesliga UHD und auf Sky Sport Top Event seht Ihr die Begegnung ab 15.15 Uhr. Für Sky kommentiert Hannes Herrmann das Spiel. Als Sky-Kunden könnt Ihr die Partie zudem im Livestream auf WOW oder in der SkyGo-App live verfolgen.

DAZN überträgt die Begegnung zwischen dem FC Bayern München und dem FC St. Pauli heute live in der Konferenz. Die Übertragung der Samstags-Konferenz startet bei DAZN bereits um 14 Uhr. Lukas Schönmüller ist für den Pay-TV-Sender als Kommentator im Einsatz. Die Übertragung von DAZN könnt Ihr live im TV auf DAZN 1 sehen oder im Livestream in der DAZN-App oder auf der DAZN-Website.

Anstoßzeit FC Bayern München gegen FC St. Pauli

Bundesliga - Bundesliga Allianz Arena

FC Bayern München vs. FC St. Pauli: Aufstellungen

Der FC Bayern München musste unter der Woche die erste Niederlage der Saison hinnehmen. Gegen den FC Arsenal verloren die Bayern in der Champions League mit 1:3.

In der Bundesliga ist das Team von Vincent Kompany demnach weiterhin ungeschlagen. Nach elf Spielen thronen die Bayern derzeit mit 31 Punkte an der Tabellenspitze. Zuletzt siegte der FC Bayern München mit 6:2 gegen den SC Freiburg.

News über FC St. Pauli

Der FC St. Pauli steckt hingegen in der Krise. Die 0:1-Niederlage gegen Union Berlin am letzten Spieltag markierte die achte Ligapleite in Serie für die Hamburger - Vereinsnegativrekord!

St. Pauli liegt mit sieben Zählern derzeit in der Tabelle auf dem 16. Platz. Das Duell mit den übermächtigen Bayern könnte die ohnehin prekäre Lage des FC St. Pauli noch weiter verschärfen.

FC Bayern München vs. FC St. Pauli: Die Tabellen



