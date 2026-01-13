Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Bundesliga
team-logoBorussia Dortmund
Signal Iduna Park
team-logoWerder Bremen
GOAL

Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Werder Bremen heute im Live Stream und live im TV?

Der BVB trifft heute in der Bundesliga auf Werder Bremen. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Borussia Dortmund bekommt es am heutigen Dienstag, den 13. Januar, in der Bundesliga mit Werder Bremen zu tun. Das Duell am 17. Spieltag beginnt um 20.30 Uhr im Signal-Iduna-Park in Dortmund. 

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Werder Bremen heute im Live Stream und live im TV?

Heute bieten sich Euch zwei Option die Partie zwischen dem BVB und Werder Bremen live zu sehen. Das Einzelspiel zeigt Sky ab 20 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) und auf Sky Sport Bundesliga UHD. Ab 20.25 Uhr seht Ihr die Partie zusätzlich auf Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und auf Sky Sport Top Event. Kommentiert wird die Partie für den Pay-TV-Sender von Martin Groß. Darüber hinaus überträgt Sky das Duell im Multiview auf Sky Sport Bundesliga 5 (HD). Den Livestream der Partie findet Ihr als Sky-Kunden auf WOW und in der SkyGo-App.

Auch DAZN überträgt die Partie zwischen dem BVB und Werder Bremen heute live. Dort seht Ihr die Begegnung ab 19.30 Uhr in der Konferenz. Lukas Schönmüller ist als Kommentator des Spiels im Einsatz. Im TV zeigt der Pay-TV-Sender die Konferenz am Abend auf DAZN 1. Im Livestream könnt Ihr das Duell alternativ in der DAZN-App oder auf der DAZN-Website verfolgen. 

Bundesliga
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Werder Bremen crest
Werder Bremen
SVW

Anstoßzeit Borussia Dortmund gegen Werder Bremen

crest
Bundesliga - Bundesliga
Signal Iduna Park

Borussia Dortmund vs. Werder Bremen: Aufstellungen

Borussia Dortmund vs Werder Bremen Voraussichtliche Aufstellungen

Borussia DortmundHome team crest

3-4-2-1

Aufstellung

3-5-2

Home team crestSVW
1
G. Kobel
3
W. Anton
25
Niklas Süle
4
N. Schlotterbeck
26
J. Ryerson
17
C. Chukwuemeka
14
M. Beier
7
J. Bellingham
24
D. Svensson
8
F. Nmecha
21
F. Silva
30
M. Backhaus
5
A. Pieper
32
M. Friedl
31
K. Coulibaly
3
Y. Sugawara
23
I. Schmidt
18
C. Puertas
14
S. Lynen
6
J. Stage
20
R. Schmid
17
Marco Grüll

3-5-2

SVWAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • N. Kovac

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • H. Steffen

News über Borussia Dortmund

Der BVB hat am vergangenen Freitag das erste Bundesligaspiel nach der Winterpause bestritten. Die furiose Partie gegen Eintracht Frankfurt endete 3:3.

Die Dortmunder haben derzeit 33 Zähler auf dem Punktekonto und sind damit weiterhin der ärgster Verfolger der Bayern.

Niko Kovac LiveblogGetty

News über Werder Bremen

Werder Bremen war am vergangenen Spieltag hingegen nicht im Einsatz. Das Duell gegen die TSG Hoffenheim wurde witterungsbedingt abgesagt.

In der Bundesliga waren die Bremer damit zuletzt im Dezember gefragt. Die Partie gegen den FC Augsburg endete 0:0, genau wie das Testspiel, dass Werder Bremen Anfang Januar gegen den FC St. Pauli absolvierte. 

Form

BVB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
10/6
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

SVW
-Form

Tor erzielt (kassiert)
3/8
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Bilanz direkte Duelle

BVB

Letzte 5 Spiele

SVW

3

Siege

2

Unentschieden

0

Siege

7

Erzielte Tore

3
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Borussia Dortmund vs. Werder Bremen: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Nützliche Links

