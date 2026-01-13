Borussia Dortmund bekommt es am heutigen Dienstag, den 13. Januar, in der Bundesliga mit Werder Bremen zu tun. Das Duell am 17. Spieltag beginnt um 20.30 Uhr im Signal-Iduna-Park in Dortmund.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Werder Bremen heute im Live Stream und live im TV?

Heute bieten sich Euch zwei Option die Partie zwischen dem BVB und Werder Bremen live zu sehen. Das Einzelspiel zeigt Sky ab 20 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) und auf Sky Sport Bundesliga UHD. Ab 20.25 Uhr seht Ihr die Partie zusätzlich auf Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und auf Sky Sport Top Event. Kommentiert wird die Partie für den Pay-TV-Sender von Martin Groß. Darüber hinaus überträgt Sky das Duell im Multiview auf Sky Sport Bundesliga 5 (HD). Den Livestream der Partie findet Ihr als Sky-Kunden auf WOW und in der SkyGo-App.

Auch DAZN überträgt die Partie zwischen dem BVB und Werder Bremen heute live. Dort seht Ihr die Begegnung ab 19.30 Uhr in der Konferenz. Lukas Schönmüller ist als Kommentator des Spiels im Einsatz. Im TV zeigt der Pay-TV-Sender die Konferenz am Abend auf DAZN 1. Im Livestream könnt Ihr das Duell alternativ in der DAZN-App oder auf der DAZN-Website verfolgen.

Anstoßzeit Borussia Dortmund gegen Werder Bremen

Bundesliga - Bundesliga Signal Iduna Park

Borussia Dortmund vs. Werder Bremen: Aufstellungen

News über Borussia Dortmund

Der BVB hat am vergangenen Freitag das erste Bundesligaspiel nach der Winterpause bestritten. Die furiose Partie gegen Eintracht Frankfurt endete 3:3.

Die Dortmunder haben derzeit 33 Zähler auf dem Punktekonto und sind damit weiterhin der ärgster Verfolger der Bayern.

Getty

News über Werder Bremen

Werder Bremen war am vergangenen Spieltag hingegen nicht im Einsatz. Das Duell gegen die TSG Hoffenheim wurde witterungsbedingt abgesagt.

In der Bundesliga waren die Bremer damit zuletzt im Dezember gefragt. Die Partie gegen den FC Augsburg endete 0:0, genau wie das Testspiel, dass Werder Bremen Anfang Januar gegen den FC St. Pauli absolvierte.

Form

Bilanz direkte Duelle

Borussia Dortmund vs. Werder Bremen: Die Tabellen

