Am heutigen Sonntag, den 7. Dezember, kommt es zum Abschluss des 13. Bundesligaspieltags zum Aufeinandertreffen zwischen dem BVB und der TSG Hoffenheim. Die Partie beginnt um 17.30 Uhr im Signal-Iduna-Park in Dortmund.

Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. TSG Hoffenheim heute im Live Stream und live im TV?

Das Duell zwischen dem BVB und der TSG Hoffenheim zeigt DAZN heute live und in voller Länge im TV und Livestream. Auf DAZN 1 seht Ihr die Vorberichte zum Spiel ab 16.45 Uhr. Moderiert wird die Sendung heute von Jochen Stutzky. Als Kommentator der Partie fungiert Marco Hagemann, während Tobias Schweinsteiger als Experte im Einsatz ist.

Als DAZN-Kunden habt Ihr zudem die Option das Bundesligaspiel heute im Livestream zu erleben. Den Livestream des Pay-TV-Senders findet Ihr auf der DAZN-Website und in der DAZN-App.

Der BVB hat eine bittere Woche hinter sich. Am vergangenen Dienstag sind die Dortmunder im DFB-Pokal ausgeschieden. Das Team von Niko Kovac, das zuvor gegen die Werkself in der Liga noch siegte, verlor gegen Bayer Leverkusen mit 0:1.

In der Bundesliga gehört der BVB in dieser Saison dennoch zu den Topteams. Mit aktuell 25 Punkten liegt der BVB derzeit auf den europäischen Rängen.

News über die TSG Hoffenheim

Die TSG Hoffenheim spielt bislang eine starke Bundesligasaison. Nach zwölf Spieltagen haben die Hoffenheimer nur zwei Zähler weniger als Borussia Dortmund auf dem Konto und könnte somit den heutigen Gegner in der Tabelle überholen.

Das Team von Christian Ilzer ist seit vier Pflichtspielen ungeschlagen. Zuletzt gewann die TSG Hoffenheim in der Bundesliga klar mit 3:0 gegen Mainz 05.

Borussia Dortmund vs. TSG Hoffenheim: Die Tabellen

