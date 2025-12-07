Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. TSG Hoffenheim heute im Live Stream und live im TV?

Der BVB trifft heute in der Bundesliga auf die TSG Hoffenheim. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Sonntag, den 7. Dezember, kommt es zum Abschluss des 13. Bundesligaspieltags zum Aufeinandertreffen zwischen dem BVB und der TSG Hoffenheim. Die Partie beginnt um 17.30 Uhr im Signal-Iduna-Park in Dortmund.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

DAZNHier ansehen

Das Duell zwischen dem BVB und der TSG Hoffenheim zeigt DAZN heute live und in voller Länge im TV und Livestream. Auf DAZN 1 seht Ihr die Vorberichte zum Spiel ab 16.45 Uhr. Moderiert wird die Sendung heute von Jochen Stutzky. Als Kommentator der Partie fungiert Marco Hagemann, während Tobias Schweinsteiger als Experte im Einsatz ist.

Als DAZN-Kunden habt Ihr zudem die Option das Bundesligaspiel heute im Livestream zu erleben. Den Livestream des Pay-TV-Senders findet Ihr auf der DAZN-Website und in der DAZN-App.

Borussia Dortmund vs. TSG Hoffenheim: Aufstellungen

Borussia Dortmund vs Hoffenheim Voraussichtliche Aufstellungen

Borussia Dortmund

3-4-2-1

Aufstellung

4-3-1-2

TSG
1
G. Kobel
4
N. Schlotterbeck
28
A. Anselmino
3
W. Anton
26
J. Ryerson
27
K. Adeyemi
24
D. Svensson
20
M. Sabitzer
10
J. Brandt
8
F. Nmecha
9
S. Guirassy
1
O. Baumann
13
Bernardo
34
V. Coufal
2
R. Hranac
21
A. Hajdari
6
Grischa Prömel
27
A. Kramaric
18
W. Burger
7
L. Avdullahu
29
Bazoumana Touré
19
T. Lemperle

4-3-1-2

TSG

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  N. Kovac

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  C. Ilzer

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über Borussia Dortmund

Der BVB hat eine bittere Woche hinter sich. Am vergangenen Dienstag sind die Dortmunder im DFB-Pokal ausgeschieden. Das Team von Niko Kovac, das zuvor gegen die Werkself in der Liga noch siegte, verlor  gegen Bayer Leverkusen mit 0:1.

In der Bundesliga gehört der BVB in dieser Saison dennoch zu den Topteams. Mit aktuell 25 Punkten liegt der BVB derzeit auf den europäischen Rängen.  

Niko KovacGetty Images

News über die TSG Hoffenheim

Die TSG Hoffenheim spielt bislang eine starke Bundesligasaison. Nach zwölf Spieltagen haben die Hoffenheimer nur zwei Zähler weniger als Borussia Dortmund auf dem Konto und könnte somit den heutigen Gegner in der Tabelle überholen.

Das Team von Christian Ilzer ist seit vier Pflichtspielen ungeschlagen. Zuletzt gewann die TSG Hoffenheim in der Bundesliga klar mit 3:0 gegen Mainz 05.

Form

BVB
-Form

Tor erzielt (kassiert) 10/6
10/6
Spiele über 2,5 Tore 3/5
3/5
Beide Teams haben getroffen 3/5
3/5

TSG
-Form

Tor erzielt (kassiert) 12/6
12/6
Spiele über 2,5 Tore 4/5
4/5
Beide Teams haben getroffen 4/5
4/5

Bilanz direkte Duelle

BVB

Letzte 5 Spiele

TSG

3

Siege

1

Unentschieden

1

Sieg

10

Erzielte Tore

7
Spiele über 2,5 Tore 3/5
3/5
Beide Teams haben getroffen 4/5
4/5

Borussia Dortmund vs. TSG Hoffenheim: Die Tabellen

