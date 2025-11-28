Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Bundesliga
team-logoBorussia Moenchengladbach
Borussia-Park
team-logoRB Leipzig
Hier live sehen!
GOAL

Sky oder DAZN? Borussia Mönchengladbach vs. RB Leipzig heute im Live Stream und live im TV sehen

In der Bundesliga begegnen sich am heutigen Abend Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Freitag, den 28. November, eröffnen Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig den 12. Spieltag der Bundesliga. Die Partie beginnt um 20.30 Uhr im Borussia-Park in Mönchengladbach.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Sky oder DAZN? Borussia Mönchengladbach vs. RB Leipzig heute im Live Stream und live im TV sehen

Sky DeutschlandHier ansehen

Sky zeigt das Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig heute exklusiv im TV und Livestream. Die Vorberichte zu der Partie beginnen um 19.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und auf Sky Sport Bundesliga UHD. Ab 20.25 Uhr wird das Bundesligaspiel zusätzlich auf Sky Sport Top Event gezeigt. Als Kommentatoren der Partie fungieren Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld. 

Der Pay-TV-Sender bietet Euch darüber hinaus die Option die Begegnung zwischen Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig heute live und in voller Länge im Livestream zu verfolgen. Den Livestream von Sky findet Ihr auf WOW und in der Sky-Go-App.

Deutschland DFB-Pokal
Borussia Moenchengladbach crest
Borussia Moenchengladbach
BMG
St. Pauli crest
St. Pauli
FCP
Deutschland DFB-Pokal
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
Magdeburg crest
Magdeburg
FCM

Anstoßzeit Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig

crest
Bundesliga - Bundesliga
Borussia-Park

Borussia Mönchengladbach vs. RB Leipzig: Aufstellungen

Borussia Moenchengladbach vs RB Leipzig Aufstellungen

Borussia MoenchengladbachHome team crest

3-5-2

Aufstellung

4-3-3

Home team crestRBL
33
M. Nicolas
30
N. Elvedi
29
J. Scally
4
K. Diks
20
L. Netz
10
F. Neuhaus
17
J. Castrop
27
C
R. Reitz
6
Y. Engelhardt
15
H. Tabakovic
9
F. Honorat
1
Péter Gulácsi
17
R. Baku
23
C. Lukeba
4
W. Orban
22
C
D. Raum
14
C. Baumgartner
13
N. Seiwald
24
X. Schlager
7
A. Nusa
49
Y. Diomande
11
C. Harder

4-3-3

RBLAway team crest

BMG
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • E. Polanski

RBL
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • O. Werner

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über Borussia Mönchengladbach

Nach einem schwachen Saisonstart kommt Borussia Mönchengladbach mit dem kürzlich fest verpflichteten Trainer Eugen Polanski immer besser in Fahrt. Die vergangenen drei Ligaspiele gewann die Borussia. Zuletzt siegten die heutige Hausherren mit 3:0 gegen den 1. FC Heidenheim und stehen aktuell in der Bundesliga mit zwölf Zählern auf dem zwölften Tabellenrang.

News über RB Leipzig

RB Leipzig spielt bislang eine starke Saison. Mit 25 Punkten liegt das Team von Ole Werner derzeit auf Rang zwei. Nach der 1:3-Pleite gegen die TSG Hoffenheim, fand RB Leipzig in der Bundesliga zuletzt wieder in die Erfolgsspur zurück. Gegen Werder Bremen gewannen die Leipziger am vergangenen Wochenende mit 2:0. RB Leipzig muss heute allerdings auf Shootingstar Assan Ouedraogo verzichten. Der Mittelfeldspieler wird den Leipzigern aufgrund einer Knieverletzung für mehrere Wochen fehlen.

TSG Hoffenheim v RB Leipzig - BundesligaGetty Images

Form

BMG
-Form

Tor erzielt (kassiert)
14/2
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

RBL
-Form

Tor erzielt (kassiert)
16/5
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

BMG

Letzte 5 Spiele

RBL

1

Sieg

1

Unentschieden

3

Siege

1

Erzielte Tore

6
Spiele über 2,5 Tore
1/5
Beide Teams haben getroffen
0/5

Borussia Mönchengladbach vs. RB Leipzig: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Nützliche Links

Werbung
0