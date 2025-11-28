Am heutigen Freitag, den 28. November, eröffnen Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig den 12. Spieltag der Bundesliga. Die Partie beginnt um 20.30 Uhr im Borussia-Park in Mönchengladbach.

Sky oder DAZN? Borussia Mönchengladbach vs. RB Leipzig heute im Live Stream und live im TV sehen

Sky zeigt das Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig heute exklusiv im TV und Livestream. Die Vorberichte zu der Partie beginnen um 19.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und auf Sky Sport Bundesliga UHD. Ab 20.25 Uhr wird das Bundesligaspiel zusätzlich auf Sky Sport Top Event gezeigt. Als Kommentatoren der Partie fungieren Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld.

Der Pay-TV-Sender bietet Euch darüber hinaus die Option die Begegnung zwischen Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig heute live und in voller Länge im Livestream zu verfolgen. Den Livestream von Sky findet Ihr auf WOW und in der Sky-Go-App.

Anstoßzeit Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig

Borussia Mönchengladbach vs. RB Leipzig: Aufstellungen

News über Borussia Mönchengladbach

Nach einem schwachen Saisonstart kommt Borussia Mönchengladbach mit dem kürzlich fest verpflichteten Trainer Eugen Polanski immer besser in Fahrt. Die vergangenen drei Ligaspiele gewann die Borussia. Zuletzt siegten die heutige Hausherren mit 3:0 gegen den 1. FC Heidenheim und stehen aktuell in der Bundesliga mit zwölf Zählern auf dem zwölften Tabellenrang.

News über RB Leipzig

RB Leipzig spielt bislang eine starke Saison. Mit 25 Punkten liegt das Team von Ole Werner derzeit auf Rang zwei. Nach der 1:3-Pleite gegen die TSG Hoffenheim, fand RB Leipzig in der Bundesliga zuletzt wieder in die Erfolgsspur zurück. Gegen Werder Bremen gewannen die Leipziger am vergangenen Wochenende mit 2:0. RB Leipzig muss heute allerdings auf Shootingstar Assan Ouedraogo verzichten. Der Mittelfeldspieler wird den Leipzigern aufgrund einer Knieverletzung für mehrere Wochen fehlen.

