Darum zeigt Sky heute nicht Greuther Fürth vs. FC Bayern München: So wird die Bundesliga heute übertragen

Am Freitag trifft Bayern auf Fürth. Wieso das Spiel nicht bei Sky zu sehen ist und wer stattdessen überträgt, erklärt Euch Goal in diesem Artikel.

Der TV-Markt in Bezug auf den Fußball befindet sich in einem stetigen Wandel. Während noch vor wenigen Jahren eigentlich ausschließlich Sky flächendeckend für Bundesliga, Champions League und Co. zuständig war, hat sich das grundlegend geändert. Neben fehlenden Lizenzen für die Königsklasse sind auch die Freitags- und Sonntagspartien der Bundesliga nicht mehr bei Sky. Stattdessen ist DAZN für die Übertragung der eben genannten Begegnungen verantwortlich. Die Partie zwischen dem FC Bayern München und Aufsteiger Greuther Fürth ist am Freitagabend also bei DAZN zu sehen.

Die Fürther tun sich bislang schwer in der Beletage des deutschen Fußballs und zahlten Lehrgeld. Gegen die Münchner spielt man zwar vor heimischem Publikum, viel helfen wird es aber wohl nicht. Denn Bayern ist in bestechender Form, ist wettbewerbsübergreifend noch ungeschlagen. Gegen den anderen Aufsteiger VfL Bochum feierte man zuletzt ein 7:0-Schützenfest.

Greuther Fürth vs. FC Bayern München nicht bei Sky: DAZN überträgt Freitagsspiel der Bundesliga

Lediglich die 2. Bundesliga wird vollumfänglich von Sky bedient. Das Freitagsspiel zwischen Fürth und dem deutschen Rekordmeister ist ausschließlich bei DAZN zu sehen. Um das ungleiche Duell verfolgen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement beim Streamingdienst. Ist dieses einmal abgeschlossen, könnt Ihr direkt loslegen.

Anpfiff der Begegnung ist um 20.30 Uhr. Die Übertragung bei DAZN startet bereits um 19.30 Uhr. Dabei liefert der Streamingdienst Vorberichte, Interviews und Analysen zu beiden Mannschaften. Als Moderatorin führt Euch Laura Wontorra durch den Abend. Am Mikrofon ist während der Partie die Stimme von Jan Platte zu hören, der von Experte Ralph Gunesch unterstützt wird.

Greuther Fürth vs. FC Bayern München live und exklusiv bei DAZN

Wie erwähnt benötigt Ihr für die Nutzung von DAZN ein kostenpflichtiges Abo. Bis Ende September habt Ihr aber auch die Möglichkeit, das Ganze kostenlos zu testen. Mit dem kostenlosen Probemonat kommt Ihr in den Genuss des ganzen Pakets. Diesen müsst Ihr allerdings bis zum 30. September abschließen. Habt Ihr das getan, könnt Ihr die Inhalte von DAZN einen Monat lang umsonst nutzen. Den Link zum Probemonat gibt's hier .

Anschließend habt Ihr die Wahl zwischen zwei verschiedenen Abonnement-Varianten. Das Monatsabo ist flexibel kündbar und wird monatlich abgerechnet. Das Jahresabo hat eine Mindestlaufzeit von einem Jahr, kostet Euch allerdings nur einen einmaligen Betrag. Dieser liegt bei 149,99 Euro, das sind umgerechnet ca. 12,50 pro Monat. Solltet Ihr Euch für das Monatsabo entscheiden, seid Ihr mit 14,99 Euro monatlich dabei.

Neben den Freitags- und Sonntagspartien der Bundesliga gibt es auch viele weitere interessante Dinge im Programm bei DAZN. Dazu zählen unter anderem die Ligue 1 oder die LaLiga. Aber auch andere Sportarten lassen sich beim Streamingdienst finden. NFL-Fans kommen hier genauso auf ihre Kosten wie Fans von Boxen, der UFC oder auch des Handball oder Darts.

