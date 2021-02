Darum zeigt Sky Arminia Bielefeld vs. VfL Wolfsburg heute nicht live im TV und LIVE-STREAM: Die Bundesliga-Übertragung

22. Spieltag in der Bundesliga: Bielefeld trifft auf Wolfsburg, doch warum wird die Partie nicht auf Sky übertragen? Goal gibt die Antwort.

Arminia Bielefeld empfängt den VfL Wolfsburg am 22. Spieltag der Bundesliga. Die Partie wird um 20.30 Uhr in der Schüco-Arena angepfiffen. Doch welcher Sender überträgt das Freitagsspiel?

Die Arminia geht mit breiter Brust in das nächste Bundesligaspiel. Kein Wunder, denn die Bielefelder hätten am Montag beinahe gegen Bayern München gewonnen. Am Ende freute man sich über ein verdientes 3:3. Doch jetzt kommt mit dem VfL Wolfsburg der nächste Spitzenklub in die Schüco-Arena. Gelingt der Arminia der nächste Coup?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, weshalb Sky Arminia Bielefeld gegen VfL Wolfsburg heute nicht live im TV und LIVE-STREAM überträgt. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Arminia Bielefeld gegen VfL Wolfsburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb Bundesliga (22. Spieltag) Begegnung DSC Arminia Bielefeld - VfL Wolfsburg Datum Freitag, 19. Februar 2021 Uhrzeit 20.30 Uhr Ort Schüco-Arena (Bielefeld)

Arminia Bielefeld gegen VfL Wolfsburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Darum überträgt Sky heute nicht die Bundesliga

Wie Ihr wahrscheinlich wisst, wird die Bundesliga schon seit langer Zeit nicht mehr im Free-TV übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky hatte in den vergangenen Jahren Übertragungsrechte für jedes Spiel – doch das hat sich mittlerweile geändert.

Sky wird die Bundesliga nicht mehr freitagabends, sonntagmittags oder montagabends zeigen. Doch kein Grund zur Sorge – Ihr bekommt Bielefeld gegen Wolfsburg live und über die volle Distanz zu sehen.

Arminia Bielefeld gegen VfL Wolfsburg heute live im LIVE-STREAM: Die Übertragung auf einen Blick

Der Streamingdienst DAZN überträgt Bielefeld gegen Wolfsburg heute live und exklusiv über die vollen 90 Minuten im LIVE-STREAM. Der Sender aus Ismaning zeigt in dieser Spielzeit alle Freitagsspiele live. Wer DAZN näher kennenlernen möchte, der kann das Portal für einen Monat lang gratis abonnieren.

LIVE-STREAM : DAZN

: DAZN Übertragungsbeginn : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Moderator : Alex Schlüter

: Alex Schlüter Kommentator : Marco Hagemann

: Marco Hagemann Experte: Sebastian Kneißl

Arminia Bielefeld gegen VfL Wolfsburg heute live im LIVE-STREAM: DAZN hat die Rechte

Am besten schaut Ihr das Spiel über die kostenlose DAZN-App, die es für diverse mobile Internetgeräte als Download gibt. Wer einen Smart-TV besitzt, kann das Spiel natürlich auch auf dem großen Bildschirm verfolgen. Falls Ihr ein herkömmliches TV-Gerät ohne Internetzugang besitzt, müsst Ihr nicht in Panik verfallen. Ihr könnt Euren Laptop oder Eure Konsole mit einem HDMI-Kabel mit dem Fernseher verbinden und so das klassische TV-Erlebnis herstellen.

"Ich denke, dass ich gut schlafen werde", verriet uns @Michelvlap kurz nach dem Schlusspfiff. Zudem haben wir noch mit den beiden anderen DSC-Torschützen des Tages, Christian Gebauer & Amos Pieper gesprochen. Hier sind ihre Stimmen zu #FCBDSC: https://t.co/sI4vzA18mA #immerdabei pic.twitter.com/qyenpp5i3y — DSC Arminia Bielefeld (@arminia) February 16, 2021

Hier haben wir die wichtigsten Links zum Download der App:

Auf DAZN könnt Ihr neben der Bundesliga noch viele weitere Ligen und Wettbewerbe streamen, wie zum Beispiel die Champions League und die Europa League, Serie A, LaLiga, Ligue 1, American Football, Boxen, Darts, Tennis oder Wintersport. Nach dem Ablauf des Probeabos kostet DAZN 11,99 Euro im Monat oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo.

Quelle: Getty Images / Straubel

Arminia Bielefeld gegen VfL Wolfsburg heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die Bundesliga übertragen

In der Saison 2020/2021 besitzen genau zwei Sender die Bundesliga-Übertragungsrechte: Der Bezahlsender Sky und der Streamingdienst DAZN. Kein Free-TV-Sender wird die Bundesliga in dieser Saison live senden dürfen, außer es handelt sich um das Eröffnungsspiel der Hin- und Rückrunde. DAZN zeigt das Freitagsspiel, Sky übernimmt den kompletten Samstag und die Sonntagsspiele um 15.30 Uhr und 18 Uhr. Falls Partien sonntags um 13.30 Uhr oder montags um 20.30 Uhr angesetzt sind, dürfen diese auch nur von DAZN übertragen werden.

Arminia Bielefeld gegen VfL Wolfsburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Arminia Bielefeld gegen VfL Wolfsburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER

Goal stellt Euch zusätzlich zum LIVE-STREAM einen kostenlosen LIVE-TICKER zur Verfügung. In Sekundenschnelle erfahrt Ihr dort alles zum Bundesligaspiel aus der Schüco-Arena. Zusätzlich könnt Ihr auf Goal auch alle Statistiken zum Spiel und die Bundesligatabelle abrufen.