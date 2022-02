Skispringen bei Olympia heute live: Das Mixed Team im TV und STREAM sehen

Am Montagmittag (7. Februar 2022) findet das Springen der Mixed Teams bei den Olympischen Winterspielen 2022 statt.

Für das deutsche Team werden voraussichtlich Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Katharina Althaus und Juliane Seyfarth an den Start gehen. Beim Mixed-Springen in Willingen hat man es nur auf Platz vier geschafft, und ist also knapp am Podest vorbeigeflogen. Ob es für das deutsche Quartett jetzt bei den Olympischen Winterspielen besser läuft, wird sich also noch zeigen.

Alle wichtigen Infos zur Übertragung des Events im TV und LIVE-STREAM gibt es bei GOAL.

Skispringen bei Olympia heute live: Das Mixed-Team-Springen im Überblick

Event Mixed-Team-Springen Wettbewerb Olympischen Winterspiele 2022 Beginn 12:45 Uhr (deutsche Zeit) Veranstaltungsort Zhangjiakou

Skispringen bei Olympia heute live: Die Übertragung im TV

Natürlich werden die Olympischen Spiele auch dieses Mal wieder rund um die Uhr im TV zu sehen sein. Verantwortlich dafür sind die Sender ARD, ZDF und Eurosport. Wie genau die Übertragung für das Mixed-Team-Springen aussieht, zeigen wir Euch jetzt.

Skispringen bei Olympia heute live: Das Event im ZDF sehen

Für die Übertragung von Olympia am Montag, den 7. Februar, ist das ZDF zuständig. Dort bekommt Ihr den ganzen Tag über die Highlights der Winterspiele gezeigt, u.a. könnt Ihr dort also auch das Mixed-Team-Springen verfolgen. Aufgrund der Zeitverschiebung zwischen Deutschland und Austragungsland China, starten die Events teilweise zu sehr frühen Uhrzeiten.

Das Mixed-Team-Springen beginnt um 12:45 Uhr, dabei werdet Ihr im ZDF von Rudi Cerne und Kathrin Müller-Hohenstein begleitet. Der Finaldurchgang startet dann voraussichtlich um ca. 13:50 Uhr.

Skispringen bei Olympia heute live: Die Übertragung des Springens bei Eurosport 1

Wie oben erwähnt ist auch Eurosport mit von der Partie, wenn es um die Übertragung der Olympischen Winterspiele in Peking geht. Auch dort könnt Ihr den ganzen Tag über den besten Wintersportathleten der Welt zusehen. Beginn des Mixed-Team-Springens ist auch hier um 12:45 Uhr.

Skispringen bei Olympia heute live: Das Mixed-Team-Springen im LIVE-STREAM sehen

Natürlich gibt es neben der Übertragung im Free-TV auch die Möglichkeit das Event per LIVE-STREAM zu sehen. Auch hier stehen Euch wieder unterschiedliche Optionen offen.

Skispringen bei Olympia heute live: Der LIVE-STREAM beim ZDF

Parallel zur TV-Übertragung zeigt das ZDF die kompletten Winterspiele auch im LIVE-STREAM auf der hauseignen Website. Wenn Ihr das Springen also von unterwegs verfolgen wollt, könnt Ihr einfach auf diesen Link klicken und seid schon im LIVE-STREAM mit dabei. Das Ganze kostet Euch beim ZDF natürlich nichts, Ihr braucht nur ein internetfähiges Gerät auf dem Ihr den LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Springen bei Olympia heute live: Mit Eurosport und DAZN den LIVE-STREAM verfolgen

Auch bei Eurosport habt Ihr die Möglichkeit einen LIVE-STREAM zu sehen, allerdings benötigt Ihr dafür den Eurosport Player. Dieser kostet im Monat 6,99 Euro. Mehr Infos dazu könnt Ihr hier nachlesen.

Jetzt haben wir aber noch eine andere Möglichkeit für Euch: Der Streamingdienst DAZN hat alle Übertragungen von Eurosport im Programm, den Eurosport Player braucht Ihr dafür aber nicht. Bei DAZN seht Ihr aber nicht nur die LIVE-STREAM-Übertragungen von Olympia, sondern noch vieles mehr. Dazu gehört z.B. die italienische, spanische und französische Liga. Genauso könnt Ihr bei DAZN alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga live verfolgen. Auch 121 der insgesamt 136 Champions-League-Partien gibt es exklusiv nur bei DAZN zu sehen. Das alles kostet Euch dann 29,99 Euro monatlich im Monatsabo, 24,99 Euro pro Monat wenn Ihr Euch das Jahresabo entscheidet oder Ihr bezahlt direkt 274,99 Euro für ein Jahr (das kostengünstigste Angebot). Den Link, um Euch jetzt bei DAZN anzumelden findet Ihr hier.

Springen bei Olympia heute live: Die Übertragung im Überblick