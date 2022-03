Skispringen heute live: Der Weltcup in Lillehammer im TV und STREAM

Für die deutsche Skisprung-Elite geht es nach den Olympischen Winterspielen und dem Springen im finnischen Lahti im Weltcup weiter. Am Mittwoch und Donnerstag, vom 2. bis 3. März 2022, stehen die Entscheidungen in den Einzel-Wettbewerben der Männer und Frauen im norwegischen Lillehammer auf dem Programm. Ob Ihr die Springen heute live im Free-TV verfolgen könnt und welche LIVE-STREAMS alternativ zur Verfügung stehen, hat GOAL für Euch zusammengefasst.

Nach den Olympischen Winterspielen ist vor dem Weltcup - zumindest für die deutschen Skispringer und Skispringerinnen. Am vergangenen Wochenende ging es im finnischen Lahti um Punkte, nun ist Lillehammer der Austragungsort. Mit dem anstehenden Wettbewerb startet zudem die Raw-Air-Serie, die vergleichbar mit der Vierschanzentournee ist und im Normalfall noch die Schanzen in Oslo und Vikersund umfasst. Da 2022 allerdings die Skiflug-Weltmeisterschaften in Vikersund ausgetragen werden, kämpfen die Athletinnen und Athleten lediglich in Oslo und Lillehammer um Weltcup-Punkte und den Gesamtsieg im Raw Air, für den ein zusätzliches Preisgeld ausgeschüttet wird.

Bei den deutschen Herren dürften die größten Hoffnungen wohl auf Karl Geiger ruhen. Der derzeitige Weltcup-Zweite flog auf der Pekinger Großchance zur Bronzemedaille und hat auch im Gesamtweltcup noch Chancen auf den ersten Platz. Bei den Frauen dürfte Katharina Althaus nach ihrer Silbermedaille auf der Normalschanze ebenfalls einen der vorderen Plätze in Lillehammer ins Visier nehmen.

Wie sich das DSV-Team bei den heutigen Einzelspringen in Lillehammer schlägt, wird sich noch zeigen - und so könnt Ihr live dabei sein.

Skispringen heute live: Das Weltcup-Springen in Lillehammer in der Übersicht

Wettbewerb: FIS-Weltcup, Einzelspringen der Damen und Herren

Datum: 2. und 3. März 2022

Schanze: Lysgardsbakken, Lillehammer (Norwegen)

Skispringen heute live: Laufen die Einzelspringen aus Lillehammer live im Free-TV?

Wintersport-Übertragungen gehören längst zum standardmäßigen Fernsehprogramm der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Sowohl ARD als auch ZDF zeigen regelmäßig die wichtigsten Wettbewerbe, darunter auch das Skispringen aus Lillehammer.

Jedoch gilt eine Einschränkung, denn nur die Wettbewerbe der Männer werden übertragen. Zu sehen sind diese entweder im frei empfangbaren Fernsehen im ZDF oder auf Eurosport1. Wer schon am Mittwoch die ersten Sprünge aus Norwegen sehen will, wird hingegen nur auf Eurosport fündig.

Skispringen heute live: Läuft das Einzelspringen aus Lillehammer im LIVE-STREAM?

Da das ZDF für die Übertragung verantwortlich ist, könnt Ihr auch einen kostenlosen LIVE-STREAM abrufen. Diesen findet Ihr auf der Website der ZDF Mediathek.

Darüber hinaus stellt auch Eurosport einen LIVE-STREAM bereit, dieser ist jedoch nur mit einem kostenpflichtigen Abonnement beim Eurosport Player zugänglich. Allerdings bietet sich noch eine weitere Möglichkeit, die vor allem für diejenigen unter Euch, die ein DAZN-Abo haben, interessant sein dürfte.

Skispringen heute live: Der Weltcup aus Lillehammer im LIVE-STREAM auf DAZN

Denn der Münchner Streamingdienst stellt dank einer Kooperation mit Eurosport ebenfalls den LIVE-STREAM des Senders zur Verfügung. Ab 15.45 Uhr könnt Ihr am Donnerstag auf der Plattform einschalten und das Springen der Herren live verfolgen. Zudem wird auch das Qualifikationsspringen am Mittwoch ab 16.40 Uhr gezeigt, jedoch nur auf Eurosport und via DAZN.

Wollt Ihr die Wettbewerbe via DAZN verfolgen, müsst Ihr Euch zunächst anmelden. Bei der Wahl des Abos habt Ihr verschiedene Möglichkeiten zu Auswahl: das Jahresabo oder das Monatsabo. Ersteres kostet Euch 274,99 Euro bzw. 24,99 Euro, falls Ihr in monatlichen Raten zahlen wollt. Letzteres ist mit 29,99 Euro ein wenig teurer, jedoch flexibel kündbar. Auf welchem Endgerät Ihr den LIVE-STREAM anschließend abrufen wollt, ist Euch überlassen - nur eine stabile Internetverbindung ist erforderlich.

