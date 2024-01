Einen Tag nach dem Neujahrsspringen steht bei der Vierschanzentournee heute die Qualifikation in Innsbruck an. Wann geht es los?

Bei der Vierschanzentournee gibt es für die Skispringer in diesen Tagen keine Ruhepause: Nur einen Tag nach dem Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen geht es schon weiter: Am Dienstag (2. Januar) steht in Innsbruck die Qualifikation für das dritte Springen der Tournee auf dem Programm.

Am Freitag fand in Oberstdorf das Auftaktspringen der Vierschanzentournee statt, bei dem Andreas Wellinger vor dem Japaner Ryōyū Kobayashi und dem Österreicher Stefan Kraft gewann. An Neujahr setzte sich der Slowene Anze Lanisek vor Kobayashi und Wellinger durch. Der Deutsche und der Japaner sind damit in der Gesamtwertung der Tournee ganz vorne.

Heute findet die Qualifikation für das dritte Springen in Innsbruck statt. Wo könnt Ihr Skispringen heute live schauen - und wann geht es los? Bei GOAL erhaltet Ihr alle Infos.

Skispringen heute live: Wann beginnt die Qualifikation in Innsbruck?

Wettbewerb: Vierschanzentournee, Qualifikation in Innsbruck Datum: 2. Januar 2024 Startzeit: 13.30 Uhr Austragungsort: Innsbruck

Skispringen heute live: Gibt es Übertragungen im TV?

Der Skiverband FIS hat mit einigen TV-Sendern Verträge geschlossen, die garantieren, dass Ihr die Bilder vom Skispringen nach Hause geliefert bekommt. So ist Eurosport traditionell ein Sender, der zahlreiche Wettkämpfe des Skisprung-Weltcups überträgt. Außerdem sind das Erste und das ZDF immer mit dabei, wenn es um Vierschanzentournee und Co. geht. Aber wo läuft nun heute die Quali für das dritte Tournee-Springen in Innsbruck?

Skispringen heute live im ZDF sehen

Genau wie das Neujahrsspringen aus Garmisch-Partenkirchen zeigt heute das ZDF auch die Qualifikation aus Innsbruck. Die Übertragung des Sportstudios beginnt um 13.15 Uhr. Die Berichterstattung in Stichpunkten:

Sender: ZDF (HD)

ZDF (HD) Start des Quali-Springens in Innsbruck: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Vorberichte zur Qualifikation in Innsbruck: 13.15 Uhr

13.15 Uhr Kommentator: Stefan Bier

Getty Images

Skispringen heute live bei Eurosport: So könnt Ihr das Quali-Springen sehen

Neben dem ZDF zeigt auch Eurosport 1 das Quali-Springen aus Innsbruck. Die Vorberichterstattung beginnt dort um 12.55 Uhr. Eurosport 1 gehört zur Discovery Gruppe. Hierbei handelt es sich um einen Kooperationspartner des Streaming-Dienstes DAZN. Um dort die Quali schauen zu können, müsst Ihr bei DAZN jedoch einen Jahres- oder Monatsvertrag abschließen. Hier findet Ihr alle Infos dazu:

Der Abschluss eines Abos ist kinderleicht. Als Besitzer eines Smart-TV-Geräts müsst Ihr dann nur noch die Gratis-App installieren. Außerdem könnt Ihr Eure Fernseher auch mithilfe eines HDMI-Kabels mit einem PC oder Notebook verbinden.

Die Übertragung bei Eurosport in Kurzform:

Übertragende Sender der Qualifikation in Innsbruck: Eurosport 1 / DAZN

Eurosport 1 / DAZN Startzeit: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Vorberichte ab: 12.55 Uhr

Skispringen heute live: Gibt es einen STREAM?

Wenn Ihr kein TV-Gerät in Eurer Nähe habt, aber trotzdem Skispringen live schauen wollt, dann könnt Ihr Euch auf die LIVE STREAMS verlassen. Denn: DAZN strahlt sein komplettes Programm und damit auch das Quali-Springen aus Innsbruck online aus. Hierfür benötigt Ihr allerdings ebenso ein Abonnement. Möchtet Ihr kein Geld zahlen, sollte das ZDF mit seinem kostenlosen Live-Stream Euer Ziel sein.

Skispringen heute live: Wann beginnt die Qualifikation in Innsbruck?