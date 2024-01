Das große Finale der Vierschanzentournee findet wie immer in Bischofshofen statt. Los geht es mit der Qualifikation. Wann beginnt sie?

Die Entscheidung bei der Vierschanzentournee steht an: Am Samstag (6. Januar) findet in Bischofshofen das vierte und damit finale Springen der Tournee statt. Bevor es aber so weit ist, müssen die Springer natürlich erst einmal die Qualifikation bewältigen - und die gibt es am Freitag (5. Januar).

Das erste Springen in Oberstdorf ging zur Freude der deutschen Fans an Andreas Wellinger, das zweite in Garmisch-Partenkirchen an den Slowenen Anze Lanisek. In der Gesamtwertung sieht alles nach einem Zweikampf zwischen Wellinger und dem Japaner Ryōyū Kobayashi aus. Wer setzt sich in Bischofshofen im letzten Springen durch - und wer sichert sich den Gesamtsieg? Bevor diese Fragen geklärt werden, muss aber erst einmal die Quali überstanden werden.

Heute gibt es die Qualifikation für das vierte Springen in Bischofshofen. Wo könnt Ihr die Quali live sehen - und wann startet sie? Bei GOAL erhaltet Ihr alle Infos dazu.

Skispringen heute live: Wann beginnt die Qualifikation in Bischofshofen?

Wettbewerb: Vierschanzentournee, Qualifikation in Bischofshofen Datum: 5. Januar 2024 Startzeit: 16.30 Uhr Austragungsort: Bischofshofen

Skispringen heute live: Gibt es eine Übertragung im TV?

Seit Jahren ist die Vierschanzentournee - und Skispringen allgemein - ein Quotengarant für die TV-Sender. Kein Wunder also, dass sie sich langfristig die Rechte an den Skisprung-Veranstaltungen gesichert haben und diese natürlich auch in diesem Jahr übertragen. Eurosport ist traditionell ein Sender, der zahlreiche Wettkämpfe des Skisprung-Weltcups zeigt. Außerdem sind das Erste und das ZDF immer im Einsatz, wenn bei der Vierschanzentournee etwas passiert. Aber welche Sender zeigen nun heute die Quali für das vierte Tournee-Springen in Bischofshofen?

Skispringen heute live in der ARD sehen

Das Neujahrsspringen aus Garmisch-Partenkirchen und das dritte Tourneespringen aus Innsbruck waren im ZDF zu sehen - und deshalb ist nun wieder die ARD an der Reihe: Sie zeigt heute das Qualifikationsspringen aus Bischofshofen. Die Übertragung der Sportschau beginnt um 15.55 Uhr. Die Berichterstattung in Stichpunkten:

Sender: ARD (HD)

ARD (HD) Start des Quali-Springens in Bischofshofen: 16.30 Uhr

16.30 Uhr Vorberichte zur Qualifikation in Bischofshofen: 15.55 Uhr

15.55 Uhr Kommentator: Tom Bartels

Skispringen heute live bei Eurosport: So seht Ihr die Qualifikation in Bischofshofen

Neben der ARD ist auch Eurosport 1 am Start, wenn es um das Quali-Springen aus Bischofshofen geht. Die Vorberichterstattung beginnt um 16 Uhr. Eurosport 1 gehört zur Discovery Gruppe. Hierbei handelt es sich um einen Kooperationspartner des Streaming-Dienstes DAZN. Um dort die Quali schauen zu können, müsst Ihr bei DAZN jedoch einen Jahres- oder Monatsvertrag abschließen.

Hier gibt es alle Infos dazu:

Der Abo-Abschluss ist dabei ganz einfach. Ihr müsst danach nur noch die Gratis-App auf Eurem Smart-TV-Gerät installieren. Alternativ könnt Ihr im Anschluss Euren Fernseher auch mithilfe eines HDMI-Kabels mit einem PC oder Notebook verbinden.

Die Eurosport-Übertragung in Kürze:

Übertragende Sender der Qualifikation in Bischofshofen: Eurosport 1 / DAZN

Eurosport 1 / DAZN Startzeit: 16.30 Uhr

16.30 Uhr Vorberichte ab: 16 Uhr

Skispringen heute live: Läuft die Qualifikation auch im STREAM?

Kein Fernseher in Reichweite? Ihr müsst trotzdem nicht auf das Quali-Springen aus Bischofshofen verzichten, denn sowohl DAZN als auch die ARD bieten den Wettkampf per LIVE-STREAM an. DAZN strahlt sein Programm ohnehin nur per Stream aus und zeigt auch das Eurosport-Programm dank einer Kooperation. Um das Quali-Springen aus Bischofshofen zu sehen, braucht Ihr allerdings ein Abo beim Streaming-Dienstleister. Die ARD bietet Euch jedoch eine kostenfreie Alternative: Auch sie zeigt ihr Programm im LIVE-STREAM - allerdings gratis.

