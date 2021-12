Skispringen heute live: Der Weltcup in Engelberg im TV und LIVE-STREAM

Die Skispringer treten am heutigen Samstag, den 18. Dezember 2021, und am morgigen Sonntag, 19. Dezember 2021, in Engelberg (Schweiz) gegeneinander an. GOAL verrät Euch, wo Ihr den Weltcup live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt, zu welchen Uhrzeiten die Wettbewerbe starten und ob es eine Möglichkeit gibt, im Anschluss die Highlights zu sehen.

Für die deutschen Skispringer begann die Olympia-Saison 2021/22 mehr als zufriedenstellend. Aktuell führt Karl Geiger die Gesamtwertung mit 414 Punkten vor dem Japaner Ryoyu Kobayashi (316 Punkte) und dem Österreicher Stefan Kraft (311 Punkte) an. Bereits das erste Springen des Winters entschied der gebürtige Oberstdorfer im russischen Nizhny Tagil für sich. Hinzu kommen drei zweite Plätze, die den 28-Jährigen an die Spitze des Klassements katapultierten.

Doch nicht nur Geiger weiß im deutschen Team zu gefallen, auch Mannschaftskamerad Markus Eisenbichler befindet sich in guter Verfassung. Der 30-Jährige liegt mit 287 Zählern auf dem fünften Platz in der Gesamtwertung und schielt auf einen Podestplatz, sein bislang bestes Saisonergebnis erreichte er vor knapp zwei Wochen mit Platz zwei im polnischen Wisla. Neben den DSV-Aushängeschildern werden auch Andreas Wellinger, Stephan Leyhe, Pius Paschke und Constantin Schmid heute und morgen in Engelberg an den Start gehen und versuchen, sich den letzten Feinschliff vor der prestigeträchtigen Vierschanzentournee zu holen.

Kann Karl Geiger seine starke Form der letzten Wochen auch an diesem Wochenende in Engelberg bestätigen? Diese Frage wird am heutigen Samstag und am morgigen Sonntag beantwortet – und Ihr könnt live dabei sein.

Skispringen heute live: Der Weltcup in Engelberg im TV und im LIVE-STREAM

Wettbewerb: Skispringen-Weltcup

Datum 1. Springen: Samstag, 18. Dezember um 16.00 Uhr (heute)

Datum 2. Springen: Sonntag, 19. Dezember um 16.00 Uhr (morgen)

Schanze: Engelberg (Schweiz)

Skispringen heute live: Läuft der Weltcup in Engelberg im Free-TV?

Die deutschen Skispringer dürften mit einer großen Portion Motivation in der Schweiz an den Start gehen, bieten die Wettkämpfe in Engelberg doch die letzte Möglichkeit, sich vor dem Start der Vierschanzentournee auf höchstem Niveau zu beweisen.

Und auch vor den Bildschirmen dürften einige Zuschauer die beiden Weltcup-Springen heute und morgen verfolgen, Skispringen zählt neben Biathlon zu den beliebtesten Wintersportarten der Deutschen. Und wir haben direkt eine gute Nachricht für Euch: Das Skispringen in Engelberg wird live im kostenlosen Fernsehen übertragen!

Skispringen heute live: Läuft der Weltcup in Engelberg im Free-TV bei der ARD oder im ZDF?

Schon seit Jahren teilen sich die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ARD und ZDF die Rechte an den Wintersport-Übertragungen im Free-TV. An diesem Wochenende ist das ZDF an der Reihe und überträgt das Skispringen in Engelberg heute und morgen live im frei empfangbaren Fernsehen.

Euch wird darüber hinaus noch eine weitere Möglichkeit geboten, Karl Geiger und Co. zu verfolgen. Auch Eurosport zeigt den FIS-Weltcup im Skispringen heute und morgen live auf dem TV-Sender Eurosport 1. Beginn der Übertragung ist jeweils um 15.45 Uhr, ab 16.00 Uhr segeln die ersten Springer durch die Luft.

Skispringen heute live: Wo läuft der Weltcup in Engelberg im LIVE-STREAM?

Wie gewohnt stellt das ZDF auch einen kostenlosen LIVE-STREAM zur Übertragung auf der Website bereit. Dieser lässt sich bequem im Webbrowser abrufen oder kann über die App auf Handy oder Tablet abgespielt werden. Zwar stellt auch Eurosport einen LIVE-STREAM für die Springen am Samstag und Sonntag zur Verfügung, doch dieser ist im Gegensatz zu dem des ZDF nicht kostenfrei.

Eine Anmeldung beim Eurosport Player und der Abschluss eines entsprechenden Abonnements ist an dieser Stelle unumgänglich. Wollt Ihr das Angebot zunächst nur austesten, empfiehlt sich der Gratismonat, danach zahlt Ihr 6,99 Euro im Monats- oder 49,99 Euro im Jahresabo.

Skispringen heute live: Der LIVE-STREAM von Eurosport auf DAZN

Aufgrund einer Kooperation zwischen Eurosport und dem Streamingdienst DAZN wird der LIVE-STREAM des TV-Senders auch auf der Streaming-Plattform zur Verfügung gestellt. Um diesen abzurufen, ist jedoch ebenfalls ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig. Sobald Ihr Euch bei DAZN registriert habt, steht Euch eine große Auswahl an Live-Übertragungen aus der Welt des Sports offen. Dazu zählen beispielsweise ausgewählte Bundesliga-Partien, die Champions League, NFL und NBA sowie die Darts-WM.

Um Zugang zu erhalten, registriert Ihr Euch bei DAZN und wählt Eure Abo-Variante aus. Entweder Ihr zahlt 14,99 Euro pro Monat und habt die Möglichkeit, jeden Monat zu kündigen oder Ihr entscheidet Euch für das etwas günstigere Jahresabo für 149,99 Euro. Dort ist die Kündigung allerdings weniger flexibel. Im Anschluss loggt Ihr Euch auf dem Smart-TV, im Webbrowser oder in der App ein, lehnt Euch zurück und genießt den Skisprung-Weltcup aus Engelberg live und in voller Länge.

Skispringen heute live: Gibt es Highlights vom Weltcup aus Engelberg?

Solltet Ihr das Skispringen nicht in voller Länge am heutigen Samstag oder am morgigen Sonntag verfolgen können, greift einfach auf die Highlights zurück.

Diese lassen sich beispielsweise auf der Website der Sportschau oder auf dem entsprechenden YouTube-Kanal abrufen, darüber hinaus bietet auch das ZDF Zusammenfassungen der Wintersport-Events eines Tages auf seiner Website an.

Skispringen heute live: Die Übertragung des Weltcups aus Engelberg in der Übersicht