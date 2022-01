Skispringen heute live: Das Mixed-Teamspringen in Willingen im TV und LIVE-STREAM

Die deutschen Skispringerinnen und Skispringer gastieren an diesem Wochenende in Willingen. Dort steht am heutigen Freitag, 28. Januar 2022, auch ein Mixed-Wettbewerb auf dem Programm. Dieser startet um 16.00 Uhr - wo das Event im Free-TV übertragen wird und welche LIVE-STREAMS Euch zur Verfügung stehen, fasst GOAL für Euch zusammen.

Skispringen verfügt in Deutschland über eine lange Tradition, vor allem die Namen Sven Hannawald und Martin Schmitt bleiben Fans noch lange Zeit im Kopf. Doch auch die jüngere Generation um Karl Geiger und Markus Eisenbichler zählt zur Weltspitze, jüngst sicherten sich die beiden Top-Springer in Titisee-Neustadt die Plätze eins und drei. Bei den Frauen dürfte besonders Katharina Althaus, Olympia-Zweite im Einzel 2018, im Fokus stehen.

Bevor die Springer und Springerinnen in Willingen in den Einzelwettbewerben an den Start gehen, steht der Mixed-Wettbewerb auf der Agenda. Am Freitagnachmittag kämpfen die Nationen in Viererteams, bestehend aus zwei Damen und zwei Herren, um Weltcuppunkte. Und die Disziplin scheint den Deutschen zu liegen, wie nicht zuletzt der WM-Triumph von 2021 belegt.

Sichert sich das DSV-Team beim Mixed-Wettbewerb in Willingen einen Podestplatz? Eine Entscheidung fällt am heutigen Freitag - und Ihr könnt live dabei sein!

Skispringen heute live: Das Mixed-Teamspringen in Willingen in der Übersicht

Wettbewerb: Skispringen, Mixed-Teamwettbewerb

Datum: 28. Januar 2022, 16.00 Uhr

Schanze: Mühlenkopfschanze, Willingen (Deutschland)

Skispringen heute live: Läuft das Mixed-Teamspringen in Willingen im Free-TV?

Wintersportfans dürften mit Freude zur Kenntnis nehmen, dass ihre Sportarten nicht nur bei privaten Streamingdiensten oder im Pay-TV zu sehen sind. Biathlon, Skispringen, Ski Alpin und Co. sind nämlich im frei empfangbaren Fernsehen verfügbar.

Somit könnt Ihr das Mixed-Teamspringen in Willingen auch ohne kostenpflichtiges Abo sehen, die öffentlich-rechtlichen TV-Sender ARD und ZDF teilen sich die Übertragungen. Am kommenden Wochenende ist das ZDF an der Reihe, zudem überträgt auch Eurosport auf dem Kanal Eurosport 1 das Event live.

Skispringen heute live: Das Mixed-Teamspringen in Willingen im LIVE-STREAM

Doch nicht nur im Free-TV habt Ihr die Möglichkeit, live dabei zu sein, wenn die DSV-Adler um eine gute Weite kämpfen. Das ZDF überträgt den Wettbewerb zusätzlich im kostenlosen LIVE-STREAM auf zdf.de, alternativ kann dieser auch über die App abgerufen werden.

Darüber hinaus könnt Ihr Euch auch für den Eurosport Player registrieren. Der Streamingdienst von Eurosport kostet 6,99 Euro pro Monat und gewährt Euch Zugriff auf diverse Sport-Events, darunter Wintersport, die ATP Tour oder die Spiele der Handball-EM ohne deutsche Beteiligung.

Skispringen heute live: Mixed-Teamspringen und mehr Wintersport im LIVE-STREAM auf DAZN

Dank einer Kooperation von Eurosport mit dem Streamingdienst DAZN könnt Ihr den LIVE-STREAM zum Mixed-Springen sowie viele weitere Wettbewerbe aus der Welt des Spitzensports auf der Plattform von DAZN sehen.

Um 15.50 Uhr startet die Übertragung, ab 16.00 Uhr beginnt der Wettbewerb. Loggt Euch also rechtzeitig auf einem Endgerät Eurer Wahl ein, wählt den passenden LIVE-STREAM aus und verfolgt den Kampf ums Podest oder direkt das komplette Skisprung-Wochenende in Willingen live.

Skispringen heute live: Die Skisprung-Wettbewerbe in Willingen in der Übersicht - live auf DAZN

Datum und Uhrzeit Wettbewerb 28. Januar, 16.00 Uhr Mixed-Teamspringen 29. Januar, 13.00 Uhr Damen Einzel 29. Januar, 16.00 Uhr Herren Einzel 30. Januar, 10.00 Uhr Damen Einzel 30. Januar, 15.00 Uhr Herren Einzel

Skispringen heute live: Mit dem DAZN-Abo den Mixed-Wettbewerb live verfolgen

Solltet Ihr bislang noch kein DAZN-Abo haben, allerdings großes Interesse daran verspüren, meldet Euch noch bis zum 31. Januar an. Ab dem 1. Februar steigen die Preise für Neukunden und wiederkehrende Abonnenten auf 274,99 Euro pro Jahr - auch in monatlichen Raten über 24,99 Euro bezahlbar - oder 29,99 Euro für das flexibel kündbare Monatsabo.

Danach habt Ihr Zugriff auf diverse Top-Wettbewerbe, darunter ausgewählte Bundesliga-Spiele, die Champions League, US-amerikanische Top-Ligen wie NBA und NFL sowie Darts- und Kampfsport-Events.

Skispringen heute live: Die Übertragung des Mixed-Wettbewerbes in Willingen in der Übersicht