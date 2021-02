Ski-WM heute live: Slalom der Frauen im TV und LIVE-STREAM sehen

Finale der Ski-WM in Italien: Heute steht der Slalom der Frauen an. Goal erklärt, wie heute Wintersport im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Vom 8. bis zum 21. Februar findet die Alpine Skiweltmeisterschaft 2021 statt - dementsprechend nah befinden wir uns bereits am Finale. Heute steht der Slalom der Frauen an, der erste Durchgang beginnt um 10 Uhr.

13 unterschiedliche Wettbewerbe finden bei dieser alpinen Ski-WM statt, jeweils sechs pro Geschlecht und ein gemischter. Bis Freitag hatten zwar die Schweizer die meisten Medaillen gesammelt (neun insgesamt: drei Gold, eine Silber, fünf Bronze), allerdings sind die Österreicher im Medaillenspiegel an erster Stelle (nur fünf Medaillen insgesamt, dafür viermal Gold und einmal Bronze).

Nicht nur in dem Wettbewerb heute, sondern auch im Medaillenspiegel kann es also noch spannend werden. Die deutschen Wintersportler:innen befinden sich übrigens auf Rang sieben: Drei Silber- und eine Bronzemedaille stehen auf dem Konto.

Vor zwei Jahren krönte sich die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin zur Weltmeisterin - wer wird es dieses Mal? Goal erklärt, wie das Slalomrennen der Frauen bei der Ski-WM heute im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

46. Alpine Skiweltmeisterschaft in Cortina d’Ampezzo in Italien: Alle Informationen zum heutigen Wettbewerb

Wettbewerb Slalom Frauen | 46. Alpine Skiweltmeisterschaft Datum Samstag | 20.02.2021 Uhrzeit Erster Durchgang: 10 Uhr Zweiter Durchgang: 13.30 Uhr Ort Cortina d’Ampezzo | Italien

Alpine Ski-WM: Slalom der Frauen im TV - so seht ihr Wintersport im Fernsehen

Die Alpine Ski-WM neigt sich dem Ende entgegen - an diesem Wochenende erwartet uns aber das große Finale. Los geht der erste Durchgang des Frauen-Slaloms bereits um 10 Uhr am Vormittag, aber wird der Wintersport heute auch LIVE übertragen?

Ski-WM der Frauen heute LIVE: So wird der Slalom im Free-TV übertragen

Die Antwort wird alle Ski-Anhänger:innen beruhigen: Ja, die Ski-WM wird heute übertragen - und das gleich mehrfach! Wie alle Fans der Sportart wissen, sind vor allem die frei empfangbaren Sender ZDF und Das Erste (ARD) bei der Übertragung stark involviert, und das ist auch heute so!

Das ZDF überträgt die Ski-WM heute nämlich LIVE - den ganzen Tag über gibt es beim orangefarbenen Sender Wintersport. Der erste Durchgang des Frauen-Slaloms ist der erste Wettbewerb, die Wintersport-Übertragung des ZDF geht heute noch bis 16.30 Uhr!

Ski-WM heute im ZDF: So wird der Slalom der Frauen heute übertragen

Ihr seid euch nicht sicher, wie ihr das ZDF empfangen könnt? Hier findet ihr diese Hilfestellung des Free-TV-Senders, welche euch sicherlich helfen wird. Die Übertragung des Slaloms beginnt bereits um 9.50 Uhr, also zehn Minuten bevor der Wettbewerb anfängt.

Wettbewerb : Slalom der Frauen | 1. Durchgang

: Slalom der Frauen | 1. Durchgang Geschätzte Zeiten der Übertragung: 9.50 Uhr bis 10.40 Uhr

9.50 Uhr bis 10.40 Uhr Reporter : Aris Donzelli

: Aris Donzelli Moderation : Katja Streso

: Katja Streso Experte : Marco Büchel

: Marco Büchel Fernsehsender: ZDF

Zweiter Lauf des Slaloms der Frauen: Die alpine Ski WM läuft heute LIVE im ZDF (Free-TV)

Wenn es einen ersten Durchgang gibt, wird es logischerweise auch einen zweiten geben - dieser findet gut drei Stunden später statt. Das Moderationsteam bleibt gleich, los geht es hier um 13.20 Uhr.

Wettbewerb : Slalom der Frauen | 2. Durchgang

: Slalom der Frauen | 2. Durchgang Geschätzte Zeiten der Übertragung: 13.20 Uhr bis 14.40 Uhr

13.20 Uhr bis 14.40 Uhr Reporter : Aris Donzelli

: Aris Donzelli Moderation : Katja Streso

: Katja Streso Experte : Marco Büchel

: Marco Büchel Fernsehsender: ZDF

DAZN überträgt: Die Ski-WM im LIVE-STREAM auf eurem TV-Gerät

Wir haben es bereits erwähnt: Nicht nur das ZDF ist heute für die Übertragung der Ski-WM zuständig! Auch der Streamingdienst DAZN zeigt die Ski-WM heute in voller Länge, weitere Informationen zum kostenlosen Probemonat etc. geben wir euch in den nächsten Abschnitten.

Wenn ihr euch nicht die Übertragung des ZDF anschauen wollt, aber trotzdem die Ski-WM auf dem Fernseher sehen wollt, könnt ihr das auch dank DAZN: Auf dem Smart-TV die kostenlose App herunterladen, anmelden und los geht's!

Ski-WM 2021: Slalom der Frauen im kostenlosen LIVE-STREAM sehen - DAZN und das ZDF machen es möglich

DAZN und das ZDF zeigen heute den Slalom der Frauen - das wissen wir mittlerweile. Allerdings gibt es ja auch viele Anhänger:innen, die keinen Fernseher zu Hause haben, sondern auf LIVE-STREAMS angewiesen sind - auch für euch ist gesorgt!

Frauen-Slalom heute kostenlos im LIVE-STREAM sehen: Das ist der DAZN Probemonat

Ihr kennt DAZN noch nicht gut und seid noch nicht überzeugt, für das "Netflix des Sports" Geld auszugeben? Dann gibt es eine einzigartige Möglichkeit für euch: Den DAZN Probemonat!

Mit diesem könnt ihr auf jede einzelne DAZN-Übertragung zugreifen, ohne einen Cent bezahlen zu müssen. Kostenlos und unverbindlich - was will man mehr?

Wintersport auf DAZN: So günstig sind mehr als 8.000 LIVE-Events pro Jahr

Wenn der Probemonat einmal vorbei ist, müsst ihr euch für eine Abonnement-Option entscheiden - vorausgesetzt, ihr wollt weiterhin auf das gesamte DAZN-Programm zugreifen. Wichtig: Die Abo-Varianten unterscheiden sich nur in Preis und Laufzeit, nicht im gezeigten Programm

Jahresabo Jährliche Kündigung möglich Jährliche Abbuchung 119,99 Euro pro Jahr Monatsabo Monatliche Kündigung möglich Monatliche Abbuchung 11,99 Euro pro Monat

Die Ski-WM in der ZDF Mediathek: So seht ihr Free-TV per LIVE-STREAM im Internet

Kein Fernseher zuhause, aber ihr wollt unbedingt die Übertragung der Ski-WM des ZDF sehen? Dafür ist gesorgt: Auch das ZDF bietet sein gesamtes Programm per LIVE-STREAM an - es handelt sich dabei um die ZFD Mediathek.

Diese ist kostenlos, da sie natürlich auch zu den öffentlich-rechtlichen Inhalten gehört. Entweder, ihr besucht diese im Browser unter zdfmediathek.de, oder ihr ladet euch die kostenlose App im Play Store oder App Store herunter!

Slalom der Frauen heute im TV und LIVE-STREAM - so wird die Alpine Ski-Weltmeisterschaft 2021 übertragen

