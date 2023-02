Bei der Ski-WM 2023 steht heute der Super-G der Männer an. Wann startet das Rennen und wo läuft es live in TV und STREAM?

Die ersten Wettkämpfe bei der alpinen Ski-WM 2023 wurden absolviert. Heute, am 9. Februar 2023, steht der Super-G der Männer auf dem Programm. Gefahren wird in den französischen Alpen in Courchevel im Skigebiet Trois Vallées. Aber wann startet das Rennen? Und wo wird es live in TV und STREAM gezeigt? GOAL hat die Infos zum Super-G und dessen Übertragung gesammelt.

Nach der alpinen Kombination der Frauen und Männer sowie dem Super-G der Frauen steht heute, am 9. Februar 2023, der vierte Wettkampf bei der Ski-WM 2023 an. Gesucht wird der neue Weltmeister im Super-G der Männer. Bei der vorherigen Ausgabe im Jahr 2021 sicherte sich der Österreicher Vincent Kriechmayr vor Romed Baumann (Deutschland) und Alexis Pintarault (Frankreich) den Titel.

Auch im Jahr 2023 dürfte Kriechmayr zu den Favoriten auf der 3,2 km langen Piste gehören. In der Weltcup-Wertung des Super-G liegt der 31-Jährige hinter dem Schweizer Marco Odermatt und dem Norweger Aleksander Aamodt Kilde auf Rang drei. Das jüngste Rennen in der Disziplin entschied Odermatt Ende Januar in Cortina d'Ampezzo für sich. Der Führende des Gesamtweltcups dürfte auch in den französischen Alpen derjenige sein, den es zu schlagen gilt. Die deutschen Fahrer um Baumann und Andreas Sander dürften Außenseiterchancen besitzen.

Der Super-G der Männer wird heute bei der Ski-WM 2023 gefahren. Wer zeigt das Rennen live in TV und STREAM und wann geht’s los?

Ski WM heute im TV und LIVE STREAM: Wann startet der Super-G der Männer? Infos zum Rennen

Wettbewerb: Alpine Ski-WM 2023 Disziplin: Super-G (Männer) Datum: 9. Februar 2023 Ort: Courchevel (Frankreich) Pistenlänge: 3,2 km Titelverteidiger: Vincent Kriechmayr (Österreich)

Ski WM heute im TV und LIVE STREAM: Wann startet der Super-G der Männer?

Am 9. Februar ist es so weit, im Super-G der Männer wird der neue Weltmeister gesucht.

Start des Rennens ist am Vormittag um 11.30 Uhr, spätestens gegen 13.00 Uhr sollte der Wettkampf unter normalen Umständen beendet sein.

Ski WM heute im TV und LIVE STREAM: Wo läuft der Super-G der Männer im Free-TV?

Wintersport ist ein großer Teil des Sportprogramms im Free-TV. Daher wird auch der Super-G, ebenso wie die komplette Ski-WM 2023, im frei empfangbaren Fernsehen übertragen.

Wollt Ihr live dabei sein, müsst Ihr ab 11.15 Uhr beim ZDF einschalten, wenn die Vorberichterstattung startet. 15 Minuten später geht’s dann los mit den ersten Fahrern. Darüber hinaus überträgt auch der Sportsender Eurosport live.

Ski WM heute im TV und LIVE STREAM: Wer überträgt den Super G der Männer im LIVE STREAM?

Ein kostenfreier LIVE-STREAM wird Euch ebenfalls vom ZDF bereitgestellt. Diesen findet Ihr auf der Internetseite des ZDF oder alternativ in der ZDF-App.

Der LIVE-STREAM von Eurosport ist hingegen nur mit einem Abonnement abrufbar. Der Kostenpunkt für den Eurosport Player liegt bei 6,99 Euro pro Monat.

Ski WM heute im TV und LIVE STREAM: Läuft der Super-G der Männer auch bei DAZN?

Ja, läuft er. Dank einer Kooperation von Eurosport und dem Streamingdienst DAZN sind die STREAMS von Eurosport auch bei DAZN abrufbar. Für den Zugriff benötigt Ihr aber ein kostenpflichtiges Abonnement.

Dafür stellt DAZN verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Wollt Ihr auf Nummer sicher gehen, sichert Euch das Komplett-Paket für 39,99 Euro im Monat bzw. 29,99 Euro monatlich im Jahresabo. Dort ist Eurosport definitiv enthalten. Den kompletten Überblick zu den Paketen findet ihr hier.

Ski WM heute im TV und LIVE STREAM: DAZN überträgt den Super-G der Männer - Infos zum Anbieter

