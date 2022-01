Am heutigen Dienstagabend (24. Januar 2022) findet der Nachtslalom der Männer in Schladming statt. Der 1. Lauf beginnt dabei um 17:30 Uhr.

Dieser Nachtslalom ist im Kalender für alle Fans des Weltcups immer ein richtiges Highlight. Letztes Jahr gewann der Österreicher Marco Schwarz vor den Franzosen Clement Noel und Alexis Pinturault. Zu den diesjährigen Favoritenkreis gehören auch noch Namen wie Lucas Braathen, Sebastian Voss-Solevaag und Henrik Kristoffersen dazu. Wer nach Ende der beiden Läufe auf dem Siegertreppchen stehen wird erfahren wir dann heute Abend ab 17:30 Uhr.

Alle wichtigen Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM liefert Euch GOAL.

Ski heute live: Die Daten zum Slalomlauf in Schladming

Event Nachtslalom - Schladming Wettbewerb FIS-Weltcup Veranstaltungsort Schladming (Österreich) Beginn 17:30 Uhr (1. Lauf) 20:30 Uhr (2. Lauf)

Ski heute live: Die Übertragung im TV

Wer das Rennen gerne im TV verfolgen möchte, der kann sich sogar zwischen zwei verschiedenen Sendern entscheiden. Um welche genau es geht, haben wir kurz für Euch zusammengefasst.

Ski heute live: Der Nachtslalom im BR

Die erste Station für die Übertragung ist der Bayerische Rundfunk, kurz BR genannt. Dieser gehört zu den dritten Programmen der ARD, und zeigt, wie der Name unschwer vermuten lässt, v.a. Übertragungen aus dem bayerischen Raum.

Hier könnt Ihr den Nachtslalom im Free-TV verfolgen, allerdings nur den 2. Lauf um 20:30 Uhr. Der 1. Lauf der Männer, der bereits um 17:30 Uhr stattfindet wird hier nicht übertragen.

Wer jetzt also sowieso erst lieber später zusehen will, der kann ab 20:15 Uhr bei Moderator Markus Othmer einschalten und den 2. Lauf live und in voller Länge im BR verfolgen.

Ski heute live: Die Übertragung bei Eurosport 1

Die zweite Möglichkeit der Übertragung im TV stellt der Sportsender Eurosport 1 dar. Hier könnt Ihr sogar beide Läufe der Männer live und komplett verfolgen. Wer also bereits um 17:30 Uhr einschalten möchte, der kann bei Eurosport 1 den 1. Lauf live sehen.

Natürlich ist auch Eurosport 1 völlig kostenfrei im deutschen Free-TV zu empfangen, Ihr braucht hier also kein Pay-TV-Abo oder ähnliches.

Ski heute live: Den Slalom in Schladming im LIVE-STREAM sehen

Natürlich habt Ihr auch die Möglichkeit das Weltcup-Event per LIVE-STREAM zu sehen. Auch hier eröffnen sich Euch wieder unterschiedliche Möglichkeiten.

Ski heute live: Der LIVE-STREAM des BR

Parallel zur TV-Übertragung zeigt der BR auch einen LIVE-STREAM auf seiner Website. Dort könnt Ihr das Rennen ebenfalls live verfolgen. Natürlich ist der LIVE-STREAM wie auch die Übertragung im TV völlig kostenfrei.

Allerdings müsst Ihr auch hier aufpassen, wie im TV wird auch im LIVE-STREAM nur der 2. Lauf gezeigt. Den Link dazu gibt es übrigens hier.

Ski heute live: Den LIVE-STREAM von Eurosport mit DAZN sehen

Ihr habt richtig gelesen, den LIVE-STREAM von Eurosport könnt Ihr über die Streamingplattform DAZN empfangen. Normalerweise kostet Euch das Zusehen im LIVE-STREAM von Eurosport etwas, wenn Ihr Euch allerdings für ein Abo bei DAZN entscheidet, dann habt Ihr alle Eurosport-Inhalte dort immer im LIVE-STREAM verfügbar.

Jetzt aber zurück zum Nachtslalom. Ab 17:35 Uhr könnt Ihr auf DAZN den 1. Lauf der Männer im LIVE-STREAM sehen, um 20:35 Uhr geht es dann mit dem 2. Lauf weiter. Mehr Infos zum Abo bei DAZN gibt es noch einmal hier.

Ski heute live: Die Übertragung im Überblick