Ski heute live im TV und LIVE-STREAM: Darum findet die Abfahrt der Männer in Zermatt nicht statt

Heute würde die eigentlich die erste Abfahrt der Männer in Zermatt anstehen. Warum wird das Ski-Rennen nicht gefahren?

An diesem Wochenende (29. und 30. Oktober 2022) hätten die Abfahrten der Männer in Zermatt (Schweiz) am Fuße des Matterhorns stattgefunden und wären sowohl im TV als auch im LIVE-STREAM übertragen worden. Allerdings wurden die Rennen nach der finalen Inspektion durch Verantwortliche ersatzlos gestrichen. Warum? GOAL bringt Licht ins Dunkel und erklärt die Hintergründe.

Die neu zum Rennkalender hinzugefügte Abfahrt der Männer in Zermatt am Matterhorn sollte ursprünglich heute, am 29. Oktober 2022, erstmals ausgetragen werden. Jedoch macht das Wetter den Rennleitern und den Skifahrern einen Strich durch die Rechnung, die Abfahrten wurden ersatzlos gestrichen. Somit wird nach dem Saisonauftakt in Sölden mit dem Riesenslalom am vergangenen Wochenende erst wieder am 13. November 2022 in Lech/Zürs in Österreich um Punkte gekämpft.

Neben den Abfahrten der Männer wurden auch die für das darauffolgende Wochenende geplanten Rennen der Frauen abgesagt. Nach einer Begehung der Piste entschied der Internationale Ski-Verband (FIS), dass die Strecke nicht den Sicherheitsanforderungen genüge. Somit wird die "Gran Becca", die als erste länderübergreifende Abfahrt in die Geschichte eingehen sollte, ihre Premiere erst im Herbst 2023 feiern.

Start: Zermatt (Schweiz) Ziel: Cervinia (Italien) Streckenlänge: rund 4km Höhenmeter: ca. 935Hm

Ski heute live im TV und LIVE-STREAM: Warum wird die Abfahrt der Männer in Zermatt nicht ausgetragen?

Nach einer finalen Überprüfung der Streckenbedingungen wurde am 22. Oktober der Entschluss gefasst, erst im kommenden Jahr die Abfahrten in Zermatt zu bestreiten.

Zu unsicher sei die Piste aufgrund der hohen Temperaturen und des starken Regenfalls, wie eine offizielle FIS-Mitteilung bestätigte. Während der höhergelegene Teil der Strecke rennbereit gewesen wäre, war die notwendige Sicherheit im unteren Abschnitt nicht gewährleistet.

Ski heute live im TV und LIVE-STREAM: Wird die Abfahrt der Männer in Zermatt nachgeholt?

Nein, wird sie nicht. Sowohl am 29. als auch am 30. Oktober ist kein Weltcup-Rennen geplant.

Erst im Jahr 2023 sollen die "Matterhorn Cervino Speed Openings" ihre Premiere feiern.

Ski heute live im TV und LIVE-STREAM: Welcher Sender hätte das Rennen gezeigt / übertragen?

Zu sehen gewesen wären die Abfahrten bei Eurosport, außerdem besitzen auch die öffentlich-rechtlichen TV-Sender ARD und ZDF umfassende Rechte an Wintersport-Events. Eurosport zeigt heute stattdessen beispielsweise Eiskunstlauf.

Dank einer Kooperation von DAZN und Eurosport zeigt auch der Streamingdienst einige Ski-Wettbewerbe live, für den Abruf der LIVE-STREAMS wird allerdings ein Abo benötigt. Dieses ist für umgerechnet 24,99 Euro pro Monat im Jahresabo bzw. 29,99 Euro im Monatsabo zu haben. Auch ARD und ZDF bieten jeweils LIVE-STREAMS zu ihren Übertragungen an.

