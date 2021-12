Ski heute live: Der Super-G der Frauen aus St. Moritz im TV und LIVE-STREAM

An diesem Wochenende steht St. Moritz im Fokus der Ski-Alpin-Fans. Am heutigen Samstag, 11. Dezember 2021, und am morgigen Sonntag, 12. Dezember 2021, kämpfen die Fahrerinnen um die Podestplätze im Super-G. Die Rennen beginnen jeweils um 10.30 Uhr. Wo Ihr die Wettkämpfe im Free-TV seht und welche LIVE-STREAMS abrufbar sind, fasst GOAL nachfolgend zusammen.

Der Super-G der Damen live aus St. Moritz auf DAZN: Jetzt anmelden!

Für die deutschen Ski-Alpin-Damen läuft die bisherige Saison eher schleppend. Beim ersten Super-G der laufenden Saison, der am vergangenen Wochenende im kanadischen Lake Louise ausgetragen wurde, fuhr Kira Weidle als beste Deutsche auf Rang 25. Teamkollegin Nadine Kapfer stürzte und kam daher nicht ins Ziel. Nun wollen die DSV-Athletinnen in der Schweiz neu angreifen, sehen sich dort aber starker Konkurrenz gegenüber.

Vor allem die Italienerin Sofia Goggia dürfte nach ihrem Erfolg in Lake Louise erneut das Treppchen ins Visier nehmen und als Topfavoritin an den Start gehen. Aber auch Lokalmatadorin Lara Gut-Behrami und Mirjam Puchner, die in Kanada auf dem zweiten bzw. dritten Platz landeten, gehören zu den Fahrerinnen, die auf der traditionsreichen Piste im Blickpunkt stehen.

Wer behält in den beiden Rennen in St. Moritz die Oberhand? Setzen sich die Favoritinnen durch oder gelingt eine Überraschung? Das entscheidet sich heute und morgen, jeweils ab 10.30 Uhr - und Ihr könnt live dabei sein.

Ski heute live: Der Super-G der Frauen aus St. Moritz in der Übersicht

Wettbewerb: Ski-Alpin-Weltcup, Super-G der Damen

1. Rennen: 11. Dezember (Samstag), 10.30 Uhr

2. Rennen: 12. Dezember (Sonntag), 10.30 Uhr

Strecke: St. Moritz (Schweiz)

Ski heute live: Läuft der Super-G der Damen aus St. Moritz live im Free-TV?

Wintersport erfreut sich in Deutschland einer langen Tradition. Neben Biathlon gehören auch die Ski-Alpin-Wettbewerbe zu den beliebtesten Wintersportarten und locken immer wieder viele Menschen vor die Bildschirme. Das hängt mit Sicherheit auch damit zusammen, dass ein großer Teil im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen ist.

Das trifft übrigens auch auf den Super-G, der heute und morgen gefahren wird, zu. ARD und ZDF teilen sich die Übertragungsrechte und wechseln sich regelmäßig ab. Wer an diesem Wochenende einen Blick auf das Rennen werfen möchte, der muss ab 10.30 Uhr die ARD einschalten - dort laufen die Wettbewerbe. Darüber hinaus zeigt auch Eurosport den Ski-Weltcup im Free-TV.

Ski heute live: Super-G der Damen aus Moritz im Free-TV und LIVE-STREAM bei der ARD

Neben dem frei empfangbaren Fernsehsender bietet die ARD auch einen kostenlosen LIVE-STREAM an. Solltet Ihr also kein Fernsehgerät haben, könnt Ihr den Super-G der Damen am Samstag und Sonntag trotzdem live verfolgen.

Ladet Euch dazu einfach die ARD-Mediathek-App herunter oder besucht ardmediathek.de. Dort findet Ihr dann den LIVE-STREAM und könnt bequem über ein Endgerät Eurer Wahl zuschauen.

Ski heute live: Der Super G der Damen aus St. Moritz im LIVE-STREAM bei DAZN und im Eurosport Player

Es gibt allerdings noch weitere Möglichkeiten, den Super-G der Damen heute und morgen live und in voller Länge zu verfolgen. Habt Ihr bereits ein Abonnement für den Eurosport Player, den Streamingdienst von Eurosport, könnt Ihr die Wettkämpfe auch dort sehen. Wollt Ihr den Dienst zunächst testen, empfiehlt sich der Gratismonat. Im Anschluss zahlt Ihr 6,99 Euro im Monatsabo oder umgerechnet 4,99 Euro im Jahresabo.

Dank der Kooperation von Eurosport mit DAZN ist der LIVE-STREAM auch beim Münchener Streamingdienst verfügbar - jedoch ebenfalls nur mit einem kostenpflichtigen Abo. Dafür werden Euch, wie auch bei Eurosport, zwei Auswahlmöglichkeiten angeboten.

Ski heute live: Der Super G der Damen live auf DAZN - die Abo-Möglichkeiten

DAZN versorgt Euch nicht nur mit diversen Live-Übertragungen aus der Welt des Wintersports, sondern hat noch wesentlich mehr zu bieten. So laufen auf der Plattform auch die UEFA Champions League, ausgewählte Bundesliga-Partien, US-amerikanische Profiligen wie NFL und NBA sowie Darts- und Kampfsport-Events - die riesige Auswahl ist nur wenige Klicks entfernt.

Registriert Euch auf der Website und wählt das gewünschte Abo aus. Entscheidet Ihr Euch für das Monatsabo, das Ihr flexibel kündigen könnt, zahlt Ihr 14,99 Euro monatlich, das Jahresabo erhaltet Ihr für umgerechnet 12,50 Euro monatlich. Im Anschluss ladet Ihr Euch die App auf Handy oder Tablet herunter, loggt Euch im Smart-TV oder Webbrowser ein und könnt den Super-G der Damen sowie viele weitere Wettkämpfe hautnah miterleben.

Ski heute live: Highlights zum Super-G der Damen in St. Moritz

Könnt Ihr die beiden Rennen am Samstag und Sonntag nicht live verfolgen, wollt die besten Läufe aber im Nachgang genießen, könnt Ihr auf die Highlights zurückgreifen.

Diese findet ihr beispielsweise auf der Website der Sportschau oder von Eurosport.

Ski heute live: Die Übertragung des Super-G der Damen in St. Moritz in der Übersicht