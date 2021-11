Ski alpin live, Übertragung: Parallel-Riesenslalom von Lech heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Der österreichische Ort Lech ist der Austragungsort des Parallel-Riesenslaloms der Männer im Ski alpin. Der Finallauf beginnt am Sonntag, 14. November 2021 um 16 Uhr.

Heute geht's weiter für alle Wintersportfans - der Ski alpin Weltcup 21/22 geht in die nächste Runde.

Wie Ihr die Qualifikationsrunde und das Finale im TV oder im Live-Stream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Ski alpin heute live: Der Riesenslalom der Männer live im TV auf Eurosport 1

Der Privatsender Eurosport 1 überträgt sowohl den Qualifikationslauf um 10.30 Uhr als auch das Finale um 16 Uhr live und in voller Länge. Wollt Ihr das spannende Ereignis bei Eurosport gestochen scharf in HD bestaunen, müsst Ihr allerdings einen Aufpreis in Kauf nehmen. Die Informationen zu Eurosport 1 HD findet Ihr an dieser Stelle.

Ski alpin heute live: Riesenslalom der Männer im LIVE-STREAM auf DAZN

Fans des Streamingdienstes DAZN sind hierüber womöglich schon im Bilde: Seit geraumer Zeit kooperiert DAZN mit den Eurosport-Sendern - und das zur Freude vieler Wintersport-Fans.

Sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 seht Ihr 24/7 im Livestream-Angebot von DAZN - und das ohne kostentechnischen Mehraufwand!

Das LIVE-Angebot auf Eurosport kann auch via Eurosport Player abgerufen werden. Der hauseigene Streamingdienst ist jedoch mit Kosten und einer Vertragsbindung verbunden. Die Monatsmitgliedschaft kostet hierbei 6,99 Euro und das Jahresabo einmalig 49,99 Euro.

Wintersport live auf DAZN: Das kostet die Mitgliedschaft

Ihr wollt das Rennen heute live sehen? Dann seid Ihr bei DAZN richtig aufgehoben!

Der Ismaninger Sportsender hat natürlich auch noch andere Sportarten in seinem Programm. So seht Ihr im Fußball unter anderem die Bundesliga, Serie A, LaLiga oder Ligue 1 exklusiv beim Streamingdienst. Auch Handball, Football, Baseball, Eishockey oder MMA-Kämpfe seht Ihr nur auf DAZN - und das auf dem mobilen Gerät Eurer Wahl!

Das klingt interessant? Dann werdet jetzt Mitglied und entscheidet Euch zum Beispiel für die Monatsmitgliedschaft für 14,99 Euro pro Monat (monatlich kündbar).

Als weitere Option ist das Jahresabo zu nennen. Für dieses zahlt Ihr einmalig 149,99 Euro, spart damit etwas Geld im Vergleich zum Monatstarif und könnt das riesige Angebot direkt für ein ganzes Jahr abrufen.

Ski alpin heute live: Der Riesenslalom der Männer im LIVE-STREAM des ZDF

Neben DAZN und Eurosport habt Ihr noch eine weitere Möglichkeit, das Wintersport-Spektakel heute live zu verfolgen - und das sogar kostenlos! Auch das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) bietet eine LIVE-Übertragung im Internet an. Ab 15.55 Uhr könnt Ihr der Übertragung aus Lech am Arlberg beiwohnen. Als Reporter ist dann Michael Pfeffer im Einsatz.

Hier geht's zum kostenlosen LIVE-STREAM des ZDF