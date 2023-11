"Siuuuuu!" Aymeric Laporte feiert erstes Tor für Al-Nassr dank Cristiano Ronaldo

Aymeric Laporte trifft erstmals für Al-Nassr - und feiert mit und dank Cristiano Ronaldo.

WAS IST PASSIERT? Aymeric Laporte hat in der Saudi Professional League beim 2:0-Sieg von Al-Nassr gegen Al-Khaleej sein erstes Tor erzielt. Anschließend bedankte sich der 29-Jährige bei Cristiano Ronaldo.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der portugiesische Superstar hatte Al-Nassr in der 26. Minute selbst in Führung gebracht. Den Treffer von Laporte in der 58. Minute bereitete CR7 vor.

"Siuuuuu!", schrieb Laporte anschließend im Ronaldo-Stil bei Instagram zu einem Bild der beiden Profis. Der von Manchester City nach Saudi-Arabien gewechselte Laporte traf per Kopf, nachdem Ronaldo ebenfalls per Kopf die Vorlage geliefert hatte.

Für CR7 war es bereits der 12. Liga-Treffer. Der 38-Jährige führt damit die Torschützenliste vor Aleksandar Mitrovic an, der für Al-Hilal neunmal getroffen hat. Al-Nassr ist mit vier Zählern Rückstand auf Al-Hilal Tabellenzweiter.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Laporte und Ronaldo müssen am Dienstag wieder ran, wenn Al-Nassr in der AFC Champions League auf Al-Duhail aus Katar trifft.