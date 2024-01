"Der sitzt halt zwei Spiele draußen": Kritik an Thomas Tuchels Aufstellung beim FC Bayern

Gegen Bremen setzt es für den FC Bayern München eine überraschende Niederlage. Nun wird Kritik an der Aufstellung laut.

WAS IST PASSIERT? Der frühere Bayern-Profi Mario Basler hat die Stars des FCB für deren Leistung beim 0:1 gegen Werder Bremen am Sonntag kritisiert. Unverständnis äußerte Basler zudem dafür, dass Bayern-Trainer Thomas Tuchel Leon Goretzka sowohl zum Jahresauftakt gegen Hoffenheim als auch gegen Werder zunächst auf die Bank setzte.

WAS WURDE GESAGT? "Für mich ist Goretzka der perfekte Spieler, der jede Mentalität mitbringt, der Zweikampfstärke mitbringt, der sitzt halt zwei Spiele draußen", so der 55-Jährige, der von 1996 bis 1999 für Bayern spielte, in seinem Podcast Basler ballert.

"Das war eine unterirdische Leistung von vielen Spielern und so wirst du weder in der Meisterschaft gegen Leverkusen bestehen können noch wirst du in der Champions League bestehen können", legte er nach. "Du musst den Fokus darauf legen, in jedem Spiel alles zu geben", so Basler

WIE GEHT ES WEITER? Am Mittwoch gibt es für die Münchner die Chance zur Rehabilitation: Sie müssen im Bundesliga-Nachholspiel gegen Union Berlin ran und können den Rückstand auf Tabellenführer Bayer Leverkusen mit einem Sieg auf vier Punkte verkürzen.