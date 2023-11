"Sind sehr optimistisch": Star soll beim FC Bayern verlängern

Neuer-Vertreter Sven Ulreich soll bei den Roten einen neuen Vertrag unterschreiben.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern will den Vertrag mit Torhüter Sven Ulreich (35) verlängern. Die Verhandlungen diesbezüglich laufen bereits und laut Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen (56) ist man beim FCB guter Dinge, dass diese positiv abgeschlossen werden.

WAS WURDE GESAGT? Vor dem Champions-League-Spiel gegen Galatasaray Istanbul am Mittwochabend (2:1) erklärte Dreesen bei DAZN: "Wir sind in Gesprächen für eine Vertragsverlängerung und sind sehr optimistisch, dass wir das gemeinsam hinbekommen. Er hat es mehr als verdient und ist ein fantastischer Mensch."

Mit Blick auf Ulreichs Leistungen während der langen Verletzungspause von Manuel Neuer meinte Dreesen: "Wir sind Sven zu großem Dank verpflichtet."

WAS IST DER HINTERGRUND? Ulreichs Vertrag beim FCB läuft im kommenden Sommer aus. Der Routinier reiht sich nach Neuers Comeback vor einigen Tagen wieder hinter dem Kapitän ein. Mit Neuzugang Daniel Peretz konkurriert er um die Rolle der Nummer zwei beim Rekordmeister.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der Keeper, der 2021 vom HSV zum FC Bayern zurückkehrte, absolvierte in dieser Saison 12 Pflichtspiele, dabei kassierte er 15 Gegentore. In drei Partien blieb er ohne Gegentreffer.