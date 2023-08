"Sind nicht gelaufen!" Erik ten Hag, Trainer von Manchester United, kritisiert sein Team für "inakzeptable" Leistung

Nachder 0:2-Niederlage von Manchester United gegen Tottenham kritisierte Erik ten Hag seine Spieler für eine "inakzeptable" Leistung.

WAS IST PASSIERT? Der Haussegen bei Manchester United hängt schief. Erik ten Hag hat seinen Frust über die 0:2-Niederlage der Red Devils gegen Tottenham am vergangenen Wochenende kundgetan. United hatte an den ersten beiden Spieltagen Probleme, nun kritisierte ten Hag seine Stars.

WAS WURDE GESAGT? "Sie sind nicht gelaufen, oder sie sind im falschen Moment gelaufen, zu spät, vor allem vorne, haben sich nicht erholt. Das ist passiert, das kann man nicht mehr rückgängig machen. Aber das ist eine Forderung hier, wenn man Spiele gewinnen will", sagte ten Hag, der ausführte: "Sie waren nirgendwo und dann sind Dinge im Spiel passiert und sie haben sich ablenken lassen und ihre Arbeit nicht mehr gemacht. Das kann man von einem Spieler von Manchester United und von unserer Mannschaft nicht verlangen. Ich bin das von dieser Mannschaft nicht gewohnt, weil sie das immer macht. Der Anspruch von Manchester United ist, dass man 90 Minuten durchspielt und das in jedem Spiel, egal was passiert", erklärte er.

WAS IST DER HINTERGRUND? Ten Hag übernahm auch die Verantwortung für die Niederlage, betonte aber, dass seine Mannschaft Spiele überzeugend gewinnen würde, wenn man die Leistung über 90 Minuten erbringen würde. "Ich habe ihnen gesagt, dass das nicht akzeptabel ist. Wir müssen als Team arbeiten, wir müssen es gemeinsam tun. Jeder Einzelne muss Verantwortung übernehmen. Wir sitzen alle im selben Boot. Ich bin dafür verantwortlich", sagte er.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty

WIE GEHT ES WEITER? ManUnited will unbedingt wieder in die Erfolgsspur zurückkehren, am Samstagnachmittag (16. 30 Uhr) geht es im Old Trafford in der Premier League gegen Nottingham Forest.