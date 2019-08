Manchester Citys Innenverteidiger Aymeric Laporte hat sich beim 4:0-Sieg gegen Brighton am Samstagnachmittag am rechten Knie verletzt. Bereits in der 35. Spielminute musste der Franzose vom Platz getragen werden.

Nach Abpfiff zeigte sich sein Trainer Pep Guardiola pessimistisch: "Er ist auf dem Weg ins Krankenhaus und es sieht nicht gut aus. Noch wissen wir nicht, was er hat. Morgen wird es weitere Informationen geben."

"Ich warte darauf, dass die Ärzte mich anrufen", führte der spanische Trainer aus. "Doch ich gehe davon aus, dass er eine Weile ausfällt", fügte er hinzu.

35. SUBSTITUTION | @Laporte is stretchered off after colliding with Brighton's Adam Webster and receiving treatment to his knee. @fernandinho comes on to replace Aymeric.



💙 1-0 ⚫️ #mancity #MCIBHA pic.twitter.com/bOCm5oiXt0