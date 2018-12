Sieg gegen die Roma: Juventus stellt neuen Rekord auf

Juventus Turin eilt in der Serie A von Rekord zu Rekord. Nun hat die Alte Dame einen unfassbaren Rekord aufgestellt.

Durch den Sieg gegen die AS Rom (1:0) hat Juventus Turin einen Rekord in der Serie A aufgestellt: Nie zuvor ist es einem Team gelungen, 16 der ersten 17 Saisonspiele zu gewinnen.

Damit festigte die Alte Dame ihren großen Vorsprung an der Spitze der höchsten italienischen Spielklasse. Man liegt acht Punkte vor dem zweitplatzierten SSC Neapel, der ebenfalls mit 1:0 SPAL Ferrara besiegte.

Juve auf einem Level mit Barca und ManCity

Die 49 Punkte, die Juve bis jetzt in der Liga gesammelt hat, bedeuten ebenfalls die Einstellung eines Rekordes. In den Top-5-Ligen Europas haben bisher nur der FC Barcelona (Saison 2012/2013) und Manchester City (Saison 2017/2018) die gleiche Punktzahl zum gleichen Zeitpunkt erobern können. Lese-Empfehlung De Ligt, Sancho und Co.: Die 15 besten Teenager des Jahres 2018

Am Mittwoch geht es für den Tabellenführer in der Serie A weiter. Dann muss man bei Atalanta Bergamo ran.