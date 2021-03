Mit 14 in der Youth League, plötzlich in einem Team mit seinem Vorbild: Das ist Manchester Uniteds Wunderkind Shola Shoretire

Shola Shoretire zählt zu den größten Talenten Europas, hat mit 17 sein Profi-Debüt für Manchester United gefeiert. Auch Bayern soll ihn beobachten.

HINTERGRUND

Es hatte ganz viel Romantisches. Ausgerechnet gegen Newcastle, den Klub aus seiner Geburtsstadt, feierte Shola Shoretire Ende Februar nur 19 Tage nach seinem 17. Geburtstag sein Premier-League-Debüt für Manchester United. Und ausgerechnet für Marcus Rashford, sein großes Vorbild, wurde er kurz vor Schluss eingewechselt.

"Träume werden wirklich wahr", postete Shoretire danach bei Instagram. Und als er wenige Tage später auch in der Europa League gegen Real Sociedad zu einem Kurzeinsatz kam und damit Uniteds jüngster Spieler aller Zeiten in einem europäischen Wettbewerb wurde, schrieb der Offensivspieler: "Eine unglaubliche Ehre und ein stolzer Moment für mich und meine Familie."

Shoretire ist aktuell eines der interessantesten Talente Europas, entstammt dem gleichen Jahrgang wie etwa BVB-Juwel Youssoufa Moukoko. "Einfach ein aufregender Spieler", sagt auch Uniteds U23-Trainer Neil Wood. Bei ihm ist der englische U18-Nationalspieler schon eine feste Größe, war diese Saison in bisher 16 Einsätzen an zehn Toren direkt beteiligt. Und das, obwohl er statt für die U23 eigentlich auch noch für die U17 spielen könnte.

Viel Lob für Shola Shoretire: "Unglaublich reif für sein Alter"

"Er ist unglaublich reif für sein Alter und flexibel einsetzbar. Du kannst auf dem Platz absolut darauf vertrauen, dass er seinen Job erledigt. Er war einer unserer herausragenden Spieler in dieser Saison", betont Wood.

Schon mit neun Jahren hatte Shoretire Newcastle United verlassen und war mit seiner Familie nach Manchester gekommen, um seine Ausbildung fortan bei den Red Devils zu genießen. Stets war er der Beste seines Jahrgangs, stets wurde er speziell gefördert. "Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Shola jemals in seinem richtigen Altersjahrgang gespielt hat", sagt Wood. "Während seiner gesamten Zeit in der Jugendakademie wurde er immer in altersmäßig höheren Jugendmannschaften eingesetzt."

So kam Shoretire etwa im Dezember 2018 auch schon mit nur 14 Jahren in der UEFA Youth League zum Einsatz, ist bis heute der jüngste jemals eingesetzte Spieler in diesem Wettbewerb. 2:1 gewannen Shoretire und Co. seinerzeit gegen den FC Valencia, dessen Akteure mitunter fünf Jahre älter waren als Shoretire.

Shola Shoretire: Barca und Bayern schon dran?

Der 17-Jährige kann sowohl auf beiden Flügeln als auch in der Sturmspitze eingesetzt werden, ist technisch sehr beschlagen - und eifert vor allem Marcus Rashford nach, der es bei United ebenfalls sehr jung nach oben schaffte. "Es sind die Dinge, die er auf und außerhalb des Platzes tut. Das macht ihn für mich zum Vorbild", sagt Shoretire über Rashford.

Mitte Februar hatte das Supertalent bei United seinen ersten Profivertrag unterschrieben, trainiert seither regelmäßig mit dem Team von Trainer Ole Gunnar Solskjaer. United will sein Wunderkind jedenfalls bestmöglich fördern - auch, um ihn weniger empfänglich für Abwerbeversuche zu machen. Schließlich sollen der FC Barcelona und der FC Bayern schon seine Fühler nach Shoretire ausstrecken.