Shane Long erzielt schnellstes Premier-League-Tor der Geschichte

Der irische Nationalstürmer Shane Long vom hat am Dienstagabend das schnellste Tor der Premier-League-Geschichte erzielt. Long traf beim bereits nach genau 7,69 Sekunden zur 1:0-Führung und war damit gut zwei Sekunden schneller als Ledley King bei seinem Treffer für gegen Bradford im Jahr 2000 (9,82).

Long warf sich kurz nach dem Anpfiff in einem Befreiungsschlag und überwand danach Watfords Torwart Ben Foster mit einem Lupfer.

Die Bestmarke für das schnellste Tor der halten der Hoffenheimer Kevin Volland (2015) und Leverkusens Karim Bellarabi (2014) mit jeweils neun Sekunden. In der spanischen Primera Division traf Joseba Llorente für 2008 nach 7,22 gegen Barcelona. In Italiens Serie war Piacenzas Paolo Poggi 2001 nach 8,1 Sekunden gegen den erfolgreich.

