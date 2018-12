Frankfurt-Präsident Fischer über Bayern-Interesse an Luka Jovic und Ante Rebic dran: "Verschenkt wird keiner"

Luka Jovic und Ante Rebic rockten in der Hinrunde die Bundesliga. Dass nun Interesse aus halb Europa da ist, ist Eintracht Frankfurt durchaus bewusst.

Eintracht Frankfurts Präsident Peter Fischer hat kämpferisch auf die Gerüchte um das Interesse des FC Bayern München an Luka Jovic und Ante Rebic reagiert.

Im Gespräch mit Sport1 ließ der SGE-Boss durchsickern, dass die Frankfurter ihre beiden Top-Stars der laufenden Saison nicht ohne Kampf hergeben werden: "Verschenkt wird keiner. Wenn wir sie halten können, dann halten wir sie, und wenn wir im internationalen Wettbewerb spielen, wird uns das sicher leichter fallen."

Gleichzeitig ist dem 62-Jährigen auch bewusst, dass auch andere Spitzenklubs in Europa die beiden Offensivspieler auf dem Zettel haben. "Es ist nicht nur ein Verein, der auf die zwei, drei, vier Spieler schaut. Es sehen nicht nur die Bayern, dass es in unserer Mannschaft den einen oder anderen interessanten Spieler gibt", betonte Fischer: "Aber da gehen wir ganz relaxt mit um. Aber sowas von relaxt."

Salihamidzic: Bayern an Jovic dran? "Spekulation"

Der deutsche Rekordmeister Bayern München hat vor allem den 21 Jahre alten Jovic genauer ins Visier genommen, auch wenn Sportdirektor Hasan Salihamidzic das Münchner Interesse am Samstag nur als "Spekulation" betitelte.

Der Mann, der schon 23 Pflichtspieltreffer auf seinem Konto hat, ist vertraglich noch an Benfica gebunden, doch die Eintracht kann den Serben wohl für acht bis zwölf Millionen Euro langfristig binden. Sein Marktwert liegt derzeit bei rund 40 Millionen Euro.

Süle lobt Jovic: "Mit das Beste, was es in der Bundesliga gibt"

Bayern-Verteidiger Niklas Süle hatte Jovic am Samstagabend zwar gut im Griff, dennoch zeigte er sich nach der Partie beeindruckt von seinem Gegenspieler: "Er hat in dieser Hinrunde gezeigt, was er für ein Stürmer ist. Im Zusammenspiel mit Rebic und Haller ist es mit das Beste, was es in der Bundesliga gibt."

Sein kongenialer Partner Ante Rebic, der am Samstag mit einer Fußverletzung passen musste, ist in der Regel auf der Außenbahn zuhause und gerade deswegen so interessant für die Bayern.

Schlägt der FC Bayern doppelt bei der SGE zu?

Etwa 35 Millionen Euro müsste der deutsche Rekordmeister wahrscheinlich auf den Tisch legen. Rebic gelangen in der Spielzeit 2018/19 fünf Treffer und zwei Assists.

Für den Fall, dass die Münchner gleich doppelt zuschlagen, hat der SGE-Präsident Fischer schon einen Plan. "Ich weiß nicht, inwieweit das Festgeldkonto der Bayern reicht, um beide auf einmal zu holen. Dann wüsste ich auf jeden Fall ganz genau, welchen von beiden ich behalte würde", blieb der 62-Jährige geheimnisvoll.