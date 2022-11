Sexmarathon als Torprämie: Russland-Star Kokorin erhielt unmoralisches Angebot

Im Saisonendspurt 2014/15 hatte Aleksandr Kokorin eine Torflaute. Auch ein unmoralisches Angebot änderte daran nichts.

"Ich beschränke mich auf das, was ich auf dem Platz gesehen habe, und ich versichere Ihnen, dass Kokorin ein Champion ist. Einer, der mit den verfügbaren Mitteln für jede Mannschaft hätte spielen können, auch für Real."

Mit diesen Worten sorgte Italiens Nationaltrainer Roberto Mancini 2021 in einem Interview mit La Nazione für Aufsehen, als er dem russischen Angreifer Aleksandr Kokorin, den er einst bei Zenit St. Petersburg trainierte, das Potenzial für einen der größten Klubs weltweit zusprach.

Eine Weltkarriere hat der 31-Jährige bekanntlich nicht hingelegt, aktuell ist er von der AC Florenz nach Zypern zu Aris Limassol verliehen.

Pornostar macht Kokorin ein Angebot

Schenkt man den Worten Mancinis Glauben, lässt sich schnell feststellen, dass Kokorin, der beispielsweise lediglich zweimal in der Champions League spielte und nur in Russland drei Titel gewinnen konnte, sein Potenzial nur bedingt ausgeschöpft hat. Zu wenig konstant war er in seinen Leistungen.

Diese fehlende Konstanz bescherte ihm im Jahr 2015 auch ein unmoralisches Angebot - von Pornostar Alina Henessy. Die gebürtige Russin wollte dem glücklosen Torjäger im Saisonendspurt unter die Arme greifen.

"Wenn Aleksandr Kokorin bis zum Ende der Meisterschaft fünf Tore schießt, verspreche ich, als Dankeschön einen 16-stündigen Sexmarathon mit ihm zu veranstalten", erklärte Henessy. Kokorin lief damals für Dinamo Moskau auf, zum Zeitpunkt des Angebots standen noch zehn Ligaspiele aus, doch der Russe sollte lediglich einmal ins Schwarze treffen.

Zustandegekommen ist das Angebot übrigens, nachdem Henessy bei Russia Eurosport das Aussehen der russischen Nationalmannschaft bewerten sollte und Kokorin dabei die höchste Wertung gab. Anschließend bekam sie von der Torflaute Kokorins Wind und meldete sich persönlich bei ihm.

Gebracht hat es letzten Endes jedoch nichts. Weder schaffte Kokorin die Torvorgabe, noch wurde Dinamo Moskau in jenem Jahr nur ansatzweise Meister der Premier Liga. Man landete mit 17 Punkten Rückstand auf Zenit St. Petersburg auf Rang vier.