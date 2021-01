Offiziell: Sevilla holt Atalanta-Star Papu Gomez

Atalanta-Regisseur Papu Gomez hat nach seinem Streit mit Trainer Gian Piero Gasperini einen neuen Klub gefunden: Er geht nach Spanien zu Sevilla.

Der hat die Verpflichtung von Alejandro 'Papu' Gomez von am Dienstag offiziell bekanntgegeben. Der 32-jährige Argentinier verstärkt ab sofort das Team der Andalusier.

Gomez war noch in der vergangenen Saison einer der Leistungsträger beim Überraschungsteam aus Bergamo, das in der bis ins Viertelfinale kam und dort am späteren Finalisten scheiterte. In der aktuellen Spielzeit hat sich Gomez jedoch mit Trainer Gian Piero Gasperini überworfen, der in den vergangenen Wochen konsequent auf ihn verzichtete.

Auch Hertha soll an Gomez dran gewesen sein

Nach Informationen von Goal und SPOX zahlt Sevilla 5,5 Millionen Euro für Gomez, dazu könnten noch Boni in Höhe von zwei Millionen kommen, die an den sportlichen Erfolg des Teams gekoppelt sind.

🖊️ Papu Gómez es nuevo jugador del #SevillaFC. 🇦🇷 ⚪️ 🔴



¡Bienvenido a tu casa! 🏡 ⚽️#WeareSevilla #NuncaTeRindas — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) January 26, 2021

Angeblich war auch an Gomez interessiert, der sich nun aber für ein Engagement beim Champions-League-Achtelfinalisten entschieden hat.